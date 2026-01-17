FIFAワールドカップ(W杯)北中米が、2026年に開催される。

本記事では、W杯の放映権情報を紹介する。

2026年ワールドカップの放映権はどこ？

2026年W杯は、ネット『DAZN』が全104試合のライブ配信を予定。日本戦は全試合無料配信となる。

さらに、テレビ放送は『NHK総合』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合の生中継を地上波で予定。日本代表のグループリーグ3試合は、『NHK』が2試合、『日本テレビ』が1試合を中継予定だ。『NHK』は地上波で開幕戦と決勝も中継し、BSプレミアム4Kで録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。

チャンネル 形態 内容 DAZN

[DMM×DAZNホーダイがお得！] ネット ・全104試合ライブ配信

・日本戦全試合無料ライブ配信 NHK総合 地上波 ・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継

・グループステージ日本戦2試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BS BS ・グループステージ日本戦1試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BSプレミアム4Ｋ BS ・全104試合を放送(生中継・録画) NHK ONE ネット ・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信 日本テレビ 地上波 ・計15試合生中継

・グループステージ日本戦1試合生中継 フジテレビ 地上波 ・10試合を生中継

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

前述の通り、2026年W杯は『DAZN』が全試合をライブ配信する。『DAZN』を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

2026年ワールドカップの大会スケジュール

2026年W杯は、日本時間6月12日(金)に開幕を予定している。6月28日(日)までグループステージが行われ、6月29日(月)から決勝トーナメントに突入。その後、7月20日(月)に決勝戦が開催予定だ。

グループステージ：

第1節：6月12日(金)～6月18日(木)

第2節：6月19日(金)～6月24日(水)

第3節：6月25日(木)～6月28日(日)

ラウンド16：7月5日(日)～7月8日(水)

準々決勝：7月10日(金)～7月12日(日)

準決勝：7月15日(水)～7月16日(木)

3位決定戦：7月19日(日)

決勝：7月20日(月)

※開催日は日本時間。

2026年W杯の最新情報

