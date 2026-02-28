バスケ日本代表 W杯アジア予選・韓国戦はどこで見られる？地上波無料中継はある？

バスケットボール男子日本代表(AKATSUKI JAPAN)が、FIBAワールドカップアジア予選で韓国代表との大一番に臨む。

本記事では、バスケ日本代表のW杯アジア予選・韓国戦のテレビ放送予定、ネット配信情報を紹介する。

バスケ日本代表 W杯アジア予選・韓国戦はいつ？

バスケットボール男子日本代表(AKATSUKI JAPAN)のFIBAワールドカップ2027アジア地区予選における韓国戦は、2026年にホームとアウェイで計2試合が予定されている。

ホームゲームは2026年3月1日(日)、沖縄サントリーアリーナ(沖縄アリーナ)で開催。試合開始は14:00予定、開場は12:00となる。2023年ワールドカップで歴史的勝利を収めた舞台での再戦となり、桶谷大ヘッドコーチ体制での重要な一戦となる。

アウェイゲームは2026年7月6日(月)に実施予定。詳細は今後の発表を待つ必要がある。

試合 日程 開始時間 会場 ホーム 2026年3月1日(日) 14:00(予定) 沖縄サントリーアリーナ(沖縄アリーナ) アウェイ 2026年7月6日(月) 未定 未定

バスケ日本代表 W杯アジア予選・韓国戦の放送・配信予定は？

バスケットボール男子日本代表(AKATSUKI JAPAN)が挑むFIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選・韓国戦は、地上波テレビ中継とインターネット配信の両方で視聴可能となっている。

直近のホームゲームは2026年3月1日(日)、沖縄アリーナで開催。ティップオフは14:00予定。テレビ朝日系列で13:55から生放送が予定されており、全国ネットでの中継となる。

ネット配信ではABEMAが13:30から無料生中継、TVerが13:55から無料ライブ配信を実施。DAZNも14:00からライブ配信を行い、日本戦に加えてアジア地区予選の全試合を配信予定となっている。

一方、2026年7月6日(月)に行われるアウェイでの韓国戦(Window3)は、DAZNおよびCourtside1891での配信が予定されている。現時点でテレビ放送の予定は未定となっており、今後の発表が待たれる。

日程 試合区分 テレビ放送 ネット配信 2026年3月1日(日) ホーム(沖縄アリーナ) テレビ朝日系列(13:55〜) ABEMA(13:30〜無料)

TVer(13:55〜無料)

DAZN(14:00〜) 2026年7月6日(月) アウェイ(Window3) 未定 DAZN

Courtside1891

バスケ日本代表 W杯アジア予選・韓国戦の地上波無料中継はある？

前述のとおり、バスケットボール男子日本代表(AKATSUKI JAPAN)が挑むFIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選・韓国戦について、ホームゲームは地上波での無料生中継が予定されている。

2026年3月1日(日)に沖縄アリーナで開催される一戦は、テレビ朝日系列にて13:55から生放送。全国ネットでの中継となり、追加料金なしでリアルタイム視聴が可能となる。

アジア予選突破へ向けた重要なカードであり、沖縄の地で再び大きな声援が送られることになる。地上波での無料中継が実施されることで、幅広い層が日本代表の戦いを見届けられる環境が整った。

DMM×DAZNホーダイの登録方法

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。

DMMの指定のページにアクセス 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択 DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了

その他の支払い方法［キャリア決済、アプリ内課金、DAZN for docomoなど］

現在利用中のDAZNアカウントをあらかじめ退会したうえで、【1】DAZNに未加入の場合の手順で申し込みを行う必要がある。

DAZN年間プラン（月々払い・一括払い）を利用している場合

年間プラン（月々払い）を利用中の場合は、年間契約途中での「DMM×DAZNホーダイ」への変更は不可となる。「DMM ×DAZNホーダイ」を利用したい場合は、退会手続きを行い、1年間の契約期間が終了した後に、改めて申し込む必要がある。

年間プラン（一括払い）については、支払い方法によって変更手順が異なる。詳しくはDAZN公式サイトのヘルプをチェックしてみてほしい。

登録できない場合は？

現在利用中の決済方法によっては、DMM×DAZNホーダイへの切り替えができない場合や、二重課金が発生する可能性がある。すでにDAZNを利用中の場合は、DAZN公式のヘルプを確認しておこう。

【最新キャンペーン情報】今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

