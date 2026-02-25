バスケ日本代表W杯アジア予選・中国戦はどこで見られる？地上波無料中継・BS放送・配信サービスまとめ

バスケ日本代表が挑むW杯アジア予選・中国戦。FIBAバスケットボールワールドカップ2027出場へ向けた重要な一戦だ。

本記事では、日本代表vs中国戦の試合日程、テレビ放送の有無、無料配信の可否について紹介する。

バスケ日本代表 W杯アジア予選・中国戦はいつ？

バスケットボール男子日本代表(AKATSUKI JAPAN)が挑むFIBAワールドカップ2027アジア地区1次予選。グループBのライバル・中国代表との対戦は、ホーム＆アウェーで計2試合が予定されている。本大会出場を左右する重要カードだ。

ホームゲームは2026年2月26日(木)、沖縄サントリーアリーナで開催。19:05ティップオフ予定だ。

アウェイゲームは2026年7月3日(金)、中国・瀋陽のLiaoning Gymnasiumで開催予定。

日本はWindow1で2連勝スタートを切っており、中国戦はグループ突破に向けた分水嶺となる一戦。ホームで主導権を握れるか、アウェイで勝ち切れるか。注目のカードだ。

日本代表 vs 中国代表 試合スケジュール

開催区分 日程 会場 ホーム(Window2) 2026年2月26日 19:05 沖縄サントリーアリーナ アウェイ(Window3) 2026年7月3日 中国・瀋陽(Liaoning Gymnasium)

バスケ日本代表 W杯アジア予選・中国戦はどこで見れる？

バスケットボール男子日本代表(AKATSUKI JAPAN)が挑むFIBAワールドカップ2027アジア地区1次予選の中国戦。ホーム＆アウェーの2連戦は、視聴方法が異なるため、放送・配信情報を事前に押さえておきたい。

ホームゲームはテレビ・ネット配信ともに生中継が決定している。BS日テレでの放送に加えて、ネット配信はDAZNやTVer(無料)、FIBA公式のCourtside 1891で視聴可能だ。アウェーゲームは現時点でテレビ情報は未定だが、DAZNやCourtside 1891での配信が予定されている。

視聴プラットフォームごとの特徴を把握し、自分の観戦スタイルに合った方法で応援しよう。

日本代表 vs 中国代表 視聴方法一覧

試合 日程 会場 テレビ放送 ネット配信 第1戦(ホーム) 2026年2月26日 19:05 沖縄サントリーアリーナ BS日テレ DAZN、TVer(無料)、Courtside 1891、DMM×DAZNホーダイ 第2戦(アウェー) 2026年7月3日 中国・瀋陽 未定 DAZN、Courtside 1891(予定)

バスケ日本代表 W杯アジア予選・中国戦の地上波無料中継はある？

バスケットボール男子日本代表(AKATSUKI JAPAN)が挑むFIBAワールドカップ2027アジア地区1次予選の中国戦。注目カードだが、地上波での無料生中継は予定されていない。

2026年2月26日に沖縄で開催されるホームゲームは、地上波放送はなし。ただし、BS日テレでの無料放送およびTVerでの無料ライブ配信が実施される。テレビ視聴を希望する場合はBS環境が必要となる。

有料配信ではDAZNがライブ中継を実施。DMM×DAZNホーダイなどの連携プラン経由でも視聴可能だ。

一方、7月3日に中国・瀋陽で行われるアウェー戦については、現時点で地上波・BS・無料配信の詳細は未定。ただしFIBA主催大会のため、DAZNでの配信が見込まれている。

地上波での無料中継はないものの、BS放送や配信サービスを活用すれば視聴手段は確保できる。自分の視聴環境に合わせて選びたい。

日本代表 vs 中国代表 放送・配信まとめ

DMM×DAZNホーダイの登録方法

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。

DMMの指定のページにアクセス 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択 DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了

その他の支払い方法［キャリア決済、アプリ内課金、DAZN for docomoなど］

現在利用中のDAZNアカウントをあらかじめ退会したうえで、【1】DAZNに未加入の場合の手順で申し込みを行う必要がある。

DAZN年間プラン（月々払い・一括払い）を利用している場合

年間プラン（月々払い）を利用中の場合は、年間契約途中での「DMM×DAZNホーダイ」への変更は不可となる。「DMM ×DAZNホーダイ」を利用したい場合は、退会手続きを行い、1年間の契約期間が終了した後に、改めて申し込む必要がある。

年間プラン（一括払い）については、支払い方法によって変更手順が異なる。詳しくはDAZN公式サイトのヘルプをチェックしてみてほしい。

登録できない場合は？

現在利用中の決済方法によっては、DMM×DAZNホーダイへの切り替えができない場合や、二重課金が発生する可能性がある。すでにDAZNを利用中の場合は、DAZN公式のヘルプを確認しておこう。

【最新キャンペーン情報】今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

