バスケW杯2027アジア地区予選はいつ？日程・放送予定

FIBAバスケットボールワールドカップ2027へ向けたアジア地区予選がいよいよ始動する。

本記事では、バスケW杯2027アジア地区予選の日程、放送・配信予定について紹介する。

バスケW杯2027アジア地区予選はいつ？日程を紹介

FIBAバスケットボールワールドカップ2027に向けたアジア地区予選は、2025年11月から2027年3月にかけて開催される。予選は合計6つの「Window(ウィンドウ)」に分けて実施され、ホーム＆アウェー形式で本大会出場枠を争う。

大会は1次予選(First Round)と2次予選(Second Round)の2段階制。各グループ上位チームが次ラウンドへ進出し、最終的に開催国カタールを除く上位7チームが本大会出場権を獲得する。1次予選の結果は2次予選に持ち越されるため、序盤から取りこぼしは許されない構造だ。

日本代表(AKATSUKI JAPAN)は1次予選グループBに所属し、中国、韓国、チャイニーズ・タイペイと対戦する。Window1では連勝スタートを切り、2月・6月のWindowでグループ突破を狙う。

予選全体スケジュール

ラウンド Window 開催期間 1次予選 Window1 2025年11月24日〜12月2日 1次予選 Window2 2026年2月23日〜3月3日 1次予選 Window3 2026年6月29日〜7月7日 2次予選 Window4 2026年8月24日〜9月1日 2次予選 Window5 2026年11月23日〜12月1日 2次予選 Window6 2027年2月22日〜3月2日

日本代表 1次予選スケジュール

Window 日程 対戦カード 会場 Window1 2025年11月28日 日本 90-64 チャイニーズ・タイペイ ホーム(神戸) Window1 2025年12月1日 チャイニーズ・タイペイ 73-80 日本 アウェイ(台湾) Window2 2026年2月26日 日本 vs 中国 ホーム(沖縄) Window2 2026年3月1日 日本 vs 韓国 ホーム(沖縄) Window3 2026年7月3日 中国 vs 日本 アウェイ Window3 2026年7月6日 韓国 vs 日本 アウェイ

バスケW杯2027アジア地区予選の放送・配信予定は？

FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選は、日本代表戦を中心にテレビ放送とインターネット配信の両軸で中継される。特に2026年2月から3月にかけて行われるWindow2のホームゲームは、生放送およびライブ配信が決定している。

2月26日の中国戦はBS日テレで生中継され、DAZNとTVerでもライブ配信。3月1日の韓国戦はテレビ朝日系列で生放送され、ABEMA、DAZN、TVerで同時配信される。地上波・BSと配信サービスが連動する形で、幅広い視聴手段が確保されている。

一方、7月開催のWindow3(アウェイ中国戦・韓国戦)については、2026年2月時点で詳細な放送予定は未定。ただしFIBA主催大会のため、DAZNやCourtside 1891での配信が見込まれている。

視聴方法としては、DAZNが日本戦のみならずアジア地区予選全試合、さらに他大陸予選もライブおよび見逃し配信で網羅する。TVerやABEMAは日本代表戦の一部を無料配信。Courtside 1891はFIBA公式のストリーミングサービスとして全試合を視聴可能だ。

テレビで観るか、スマホで追うか、あるいは全試合を網羅するか。視聴スタイルに応じてプラットフォームを選びたい。

日本代表戦 放送・配信一覧

日程 対戦カード テレビ放送 ライブ配信 2026年2月26日 19:05 日本 vs 中国 BS日テレ DAZN、TVer 2026年3月1日 14:00 日本 vs 韓国 テレビ朝日系列 ABEMA、DAZN、TVer 2026年7月3日 中国 vs 日本 未定 未定(DAZN・Courtside 1891予定) 2026年7月6日 韓国 vs 日本 未定 未定(DAZN・Courtside 1891予定)

DMM×DAZNホーダイの登録方法

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。

DMMの指定のページにアクセス 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択 DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了

その他の支払い方法［キャリア決済、アプリ内課金、DAZN for docomoなど］

現在利用中のDAZNアカウントをあらかじめ退会したうえで、【1】DAZNに未加入の場合の手順で申し込みを行う必要がある。

DAZN年間プラン（月々払い・一括払い）を利用している場合

年間プラン（月々払い）を利用中の場合は、年間契約途中での「DMM×DAZNホーダイ」への変更は不可となる。「DMM ×DAZNホーダイ」を利用したい場合は、退会手続きを行い、1年間の契約期間が終了した後に、改めて申し込む必要がある。

年間プラン（一括払い）については、支払い方法によって変更手順が異なる。詳しくはDAZN公式サイトのヘルプをチェックしてみてほしい。

登録できない場合は？

現在利用中の決済方法によっては、DMM×DAZNホーダイへの切り替えができない場合や、二重課金が発生する可能性がある。すでにDAZNを利用中の場合は、DAZN公式のヘルプを確認しておこう。

【最新キャンペーン情報】今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

