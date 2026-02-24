バスケW杯2027アジア地区予選はいつ？日程・放送予定

FIBAバスケットボールワールドカップ2027へ向けたアジア地区予選がいよいよ始動する。
本記事では、バスケW杯2027アジア地区予選の日程、放送・配信予定について紹介する。
バスケW杯2027アジア地区予選はいつ？日程を紹介
FIBAバスケットボールワールドカップ2027に向けたアジア地区予選は、2025年11月から2027年3月にかけて開催される。予選は合計6つの「Window(ウィンドウ)」に分けて実施され、ホーム＆アウェー形式で本大会出場枠を争う。
大会は1次予選(First Round)と2次予選(Second Round)の2段階制。各グループ上位チームが次ラウンドへ進出し、最終的に開催国カタールを除く上位7チームが本大会出場権を獲得する。1次予選の結果は2次予選に持ち越されるため、序盤から取りこぼしは許されない構造だ。
日本代表(AKATSUKI JAPAN)は1次予選グループBに所属し、中国、韓国、チャイニーズ・タイペイと対戦する。Window1では連勝スタートを切り、2月・6月のWindowでグループ突破を狙う。
予選全体スケジュール
|ラウンド
|Window
|開催期間
|1次予選
|Window1
|2025年11月24日〜12月2日
|1次予選
|Window2
|2026年2月23日〜3月3日
|1次予選
|Window3
|2026年6月29日〜7月7日
|2次予選
|Window4
|2026年8月24日〜9月1日
|2次予選
|Window5
|2026年11月23日〜12月1日
|2次予選
|Window6
|2027年2月22日〜3月2日
日本代表 1次予選スケジュール
|Window
|日程
|対戦カード
|会場
|Window1
|2025年11月28日
|日本 90-64 チャイニーズ・タイペイ
|ホーム(神戸)
|Window1
|2025年12月1日
|チャイニーズ・タイペイ 73-80 日本
|アウェイ(台湾)
|Window2
|2026年2月26日
|日本 vs 中国
|ホーム(沖縄)
|Window2
|2026年3月1日
|日本 vs 韓国
|ホーム(沖縄)
|Window3
|2026年7月3日
|中国 vs 日本
|アウェイ
|Window3
|2026年7月6日
|韓国 vs 日本
|アウェイ
バスケW杯2027アジア地区予選の放送・配信予定は？
FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選は、日本代表戦を中心にテレビ放送とインターネット配信の両軸で中継される。特に2026年2月から3月にかけて行われるWindow2のホームゲームは、生放送およびライブ配信が決定している。
2月26日の中国戦はBS日テレで生中継され、DAZNとTVerでもライブ配信。3月1日の韓国戦はテレビ朝日系列で生放送され、ABEMA、DAZN、TVerで同時配信される。地上波・BSと配信サービスが連動する形で、幅広い視聴手段が確保されている。
一方、7月開催のWindow3(アウェイ中国戦・韓国戦)については、2026年2月時点で詳細な放送予定は未定。ただしFIBA主催大会のため、DAZNやCourtside 1891での配信が見込まれている。
視聴方法としては、DAZNが日本戦のみならずアジア地区予選全試合、さらに他大陸予選もライブおよび見逃し配信で網羅する。TVerやABEMAは日本代表戦の一部を無料配信。Courtside 1891はFIBA公式のストリーミングサービスとして全試合を視聴可能だ。
テレビで観るか、スマホで追うか、あるいは全試合を網羅するか。視聴スタイルに応じてプラットフォームを選びたい。
日本代表戦 放送・配信一覧
|日程
|対戦カード
|テレビ放送
|ライブ配信
|2026年2月26日 19:05
|日本 vs 中国
|BS日テレ
|DAZN、TVer
|2026年3月1日 14:00
|日本 vs 韓国
|テレビ朝日系列
|ABEMA、DAZN、TVer
|2026年7月3日
|中国 vs 日本
|未定
|未定(DAZN・Courtside 1891予定)
|2026年7月6日
|韓国 vs 日本
|未定
|未定(DAZN・Courtside 1891予定)
DMM×DAZNホーダイの登録方法
DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。
【1】DAZNに未加入の場合
- DMMの指定のページにアクセス
- 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力
- DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック
- 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択
- 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！
【2】DAZNに加入している場合
すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。
ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。
- DMMの指定のページにアクセス
- 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力
- 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了
- DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック
- 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択
- DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了
その他の支払い方法［キャリア決済、アプリ内課金、DAZN for docomoなど］
現在利用中のDAZNアカウントをあらかじめ退会したうえで、【1】DAZNに未加入の場合の手順で申し込みを行う必要がある。
DAZN年間プラン（月々払い・一括払い）を利用している場合
年間プラン（月々払い）を利用中の場合は、年間契約途中での「DMM×DAZNホーダイ」への変更は不可となる。「DMM ×DAZNホーダイ」を利用したい場合は、退会手続きを行い、1年間の契約期間が終了した後に、改めて申し込む必要がある。
年間プラン（一括払い）については、支払い方法によって変更手順が異なる。詳しくはDAZN公式サイトのヘルプをチェックしてみてほしい。
登録できない場合は？
現在利用中の決済方法によっては、DMM×DAZNホーダイへの切り替えができない場合や、二重課金が発生する可能性がある。すでにDAZNを利用中の場合は、DAZN公式のヘルプを確認しておこう。
