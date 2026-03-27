佐々木朗希の登板試合はいつ？何時から？日程・放送予定

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希が、2026年シーズンでいつ登板するのかに注目が集まっている。メジャー挑戦2年目となる今季は、その初登板のタイミングや起用法が大きな焦点となる。

本記事では佐々木朗希の登板日程や中継予定について紹介する。

佐々木朗希の登板試合はいつ？

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希は、2026年シーズンのレギュラーシーズン初登板を日本時間3月31日(火)に予定している。佐々木は、本拠地ドジャー・スタジアムでのクリーブランド・ガーディアンズ戦で先発マウンドに上がる見込みだ。

試合開始は日本時間午前11時05分から11時10分頃とされており、ドジャースにとっては開幕4戦目にあたる重要な一戦となる。デーブ・ロバーツ監督は開幕ローテーションの一角として佐々木の起用を明言しており、大谷翔平へとつながる流れの中での登板が予定されている。

オープン戦では制球面に課題を残したものの、首脳陣からの信頼は揺らいでおらず、そのパフォーマンスに大きな期待が寄せられている。また、この登板により、山本由伸、大谷翔平と続く日本人先発陣による歴史的な連続登板にも注目が集まる。

項目 内容 登板日 2026年3月31日(火) 試合開始時間(日本時間) 11:05〜11:10頃 対戦カード ドジャース vs ガーディアンズ 会場 ドジャー・スタジアム 登板タイミング 開幕4戦目

佐々木朗希の登板試合のテレビ放送/ネット配信予定は？

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希が先発予定のレギュラーシーズン初登板は、日本時間3月31日(火)午前11時05分〜11時10分頃にプレイボール予定となっている。この一戦は、日本国内でも複数の放送・配信サービスで視聴可能となっており、高い注目を集めている。

テレビ放送では『NHK BS』および『J SPORTS 3』が生中継を予定。NHK BSは午前11時前後からの放送開始が見込まれ、J SPORTS 3でも試合開始にあわせて中継が行われる予定となっている。

ネット配信では『SPOTV NOW』、『Prime Video（SPOTVチャンネル）』、『MLB.TV』が対応。

MLB.TVは公式サービスとして全試合をカバーするが、英語実況のみでの提供となる。

なお、NHKプラスでは本試合の配信は行われないため、テレビで視聴する場合はBS環境が必要となる。スマートフォンやPCで視聴する場合は、各種配信サービスの利用が前提となる。

サービス名 配信・放送形態 特徴 NHK BS テレビ放送 生中継予定、日本人選手出場試合を中心に放送 J SPORTS 3 テレビ放送 試合開始にあわせて生中継 SPOTV NOW ネット配信 日本語実況・解説付きでライブ配信 Prime Video（SPOTVチャンネル） ネット配信 プライム会員なら追加料金なしで視聴可能 MLB.TV ネット配信 全試合視聴可能（英語実況のみ）

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