FIFAワールドカップ2026が間もなく開催する。4年に1度のサッカーの祭典を前に各国代表のメンバーが発表されており、5月15日には日本代表のメンバーも決定。グループF初戦で対戦するオランダ代表のメンバー発表はいつだろうか。

本記事では、オランダ代表のワールドカップ2026に向けたメンバー発表日と直近の招集選手を紹介する。

オランダ代表メンバー発表日はいつ？

FIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日(金)に開幕を迎える。これを前に出場各国代表のメンバーが発表されており、日本代表も5月15日に今大会に臨むメンバーが発表された。グループFで対戦するチュニジア代表やスウェーデン代表もメンバーが決定しているが、現段階でオランダ代表のメンバーは未発表のままだ。

当初、オランダ代表のワールドカップに向けたメンバーは、5月25日(月)に発表予定だった。しかし、15日にオランダサッカー協会はメンバー発表日を2日後ろ倒しして、現地時間5月27日(水)に行うことを発表。この決断に至った理由としては、現在メンフィス・デパイやユスティン・クライファート、ユリエン・ティンバーら代表候補に負傷者が相次いでおり、今大会に向けてプレー可能かどうかを判断するための時間を設けるためであると伝えられている。

オランダ代表を指揮するロナルド・クーマン監督は、オランダサッカー協会の声明の中で「さらに2日間かけることで、我々が選出しようとしている選手たちが良いコンディションであることをより確実に確認できる。さらに、5月25日から27日のトレーニング期間中に最終メンバー入りの候補となっている数名の選手を直接見て、話し、評価する機会も得られる。これは当初のスケジュールに影響を与えるものではなく、この期間を活用して最終選考に関する判断において、あらゆる側面を考慮したい」と話している。

オランダ代表直近の招集メンバーは？

FIFAワールドカップに出場するオランダ代表は、3月のインターナショナルブレイクでノルウェー代表（○2-1）、エクアドル代表（△1-1）と対戦。その際、シャビ・シモンズやイェルディ・スハウテンも招集されていたが、両選手ともに膝十字靭帯断裂の重傷を負ったために、ワールドカップのメンバーから外れることが決定的だ。

■オランダ代表直近の招集選手（3月代表戦）

ポジション 選手名 クラブ名 GK バルト・フェルブルッヘン ブライトン（イングランド） GK ユースティン・ビユロウ ジェノア（イタリア） GK マルク・フレッケン レヴァークーゼン（ドイツ） DF ルトシャレル・ヘールトロイダ サンダーランド（イングランド） DF ヤン・ポール・ファン・ヘッケ ブライトン（イングランド） DF フィルジル・ファン・ダイク リヴァプール（イングランド） DF ナタン・アケ マンチェスター・シティ（イングランド） DF ステファン・デ・フライ インテル（イタリア） DF ジェレミー・フリンポン リヴァプール（イングランド） DF ミッキー・ファン・デ・フェン トッテナム（イングランド） DF デンゼル・ダンフリース インテル（イタリア） DF ヨレル・ハト チェルシー（イングランド） MF シャビ・シモンズ トッテナム（イングランド） MF ライアン・グラフェンベルフ リヴァプール（イングランド） MF ルチアーノ・ヴァレンテ フェイエノールト MF タイアニ・ラインデルス マンチェスター・シティ（イングランド） MF イェルディ・スハウテン PSV MF トゥーン・コープマイネルス ユヴェントス（イタリア） MF キース・スミット AZ MF クインテン・ティンバー マルセイユ（フランス） FW ボウト・ベグホルスト アヤックス FW コーディ・ガクポ リヴァプール（イングランド） FW ノア・ラング ガラタサライ（トルコ） FW ドニエル・マレン ローマ（イタリア） FW ブライアン・ブロビー サンダーランド（イングランド）

オランダ代表のワールドカップ試合日程

2大会連続12回目のワールドカップ出場権を獲得したオランダ代表は、FIFAワールドカップ2026のグループステージでグループFに入った。日本時間6月15日(月)に初戦で日本代表と対戦し、続く第2節では同6月21日(日)にスウェーデン代表、そしてグループステージ最終節では同6月26日(金)にチュニジア代表と対戦する。

■オランダ代表の試合日程

試合日時 対戦カード 試合会場 放送・配信 6/15(月)

5:00 オランダvsスウェーデン ダラス・スタジアム

（アメリカ） 【テレビ】NHK、BSP4K

【ネット】DAZN 6/21(日)

2:00 オランダvs日本 ヒューストン・スタジアム

（アメリカ） 【テレビ】NHK、BSP4K

【ネット】DAZN 6/26(金)

8:00 チュニジアvsオランダ カンザスシティ・スタジアム

（アメリカ） 【テレビ】BSP4K

【ネット】DAZN

※日本時間表記

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チャンネル 形態 内容 DAZN

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・日本戦全試合無料ライブ配信 NHK総合 地上波 ・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継

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・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BS BS ・グループステージ日本戦1試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BSプレミアム4Ｋ BS ・全104試合を放送(生中継・録画) NHK ONE ネット ・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信 日本テレビ 地上波 ・計15試合生中継

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