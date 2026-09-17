バスケ男子日本のアジア大会準決勝はいつ？中国戦の試合日程・テレビ放送予定・視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボールで、日本代表は準決勝に進出し、中国代表と対戦する。
本記事では、バスケ男子日本代表vs中国代表の準決勝の日程、試合開始時間、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
バスケ男子日本のアジア大会準決勝はいつ？中国戦の試合日程
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝で、日本代表は中国代表と対戦する。
試合は2026年9月18日(金)19:20にティップオフ予定。会場は愛知国際アリーナとなっている。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
ラウンド
男子バスケットボール 準決勝
対戦カード
日本 vs 中国
日程
2026年9月18日(金)
ティップオフ
19:20
会場
愛知国際アリーナ
バスケ男子日本のアジア大会準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準決勝、日本代表vs中国代表は、2026年9月18日(金)19:20にティップオフ予定だ。
テレビでは、TBS系列が19:00～22:54に全国ネットで放送。男子準決勝は一部生中継・録画放送を交えて届けられる予定となっている。
ネットでは、U-NEXTが19:20からライブ配信を実施。月額プランまたは31日間無料トライアルを利用すれば、対象のライブ配信を追加料金なしで視聴できる。
また、TVerでは19:00～22:54にTBS系列の放送を同時配信する予定だ。
放送・配信サービス
時間
中継予定
TBS系列
19:00～22:54
地上波全国ネット／一部生中継・録画放送
19:20～
ライブ配信
TVer
19:00～22:54
TBS系列の同時配信
【アジア大会バスケ男子】日本vs中国はU-NEXT独占！試合の視聴方法U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール準々決勝、日本代表vs中国代表は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。
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バスケ男子日本代表｜アジア大会メンバーリスト
アレックス・カーク (C / 211cm / 34歳 / 川崎ブレイブサンダース)
シェーファー アヴィ 幸樹 (PF / 206cm / 28歳 / 仙台89ERS)
津屋 一球 (SG / 191cm / 28歳 / 三遠ネオフェニックス)
高島 紳司 (SG/ 191cm / 25歳 / 宇都宮ブレックス)
黒川 虎徹 (PG/ 175cm / 25歳 / アルティーリ千葉)
狩野 富成 (C/ 210cm / 24歳 / 東京サンロッカーズ)
小川 敦也 (PG/ 190cm / 24歳 / 宇都宮ブレックス)
山内 ジャヘル 琉人 (SG / 190cm / 23歳 / 川崎ブレイブサンダース)
ジャン・ローレンス・ハーパージュニア (PG/ 181cm / 23歳 / 東京サンロッカーズ)
金近 廉 (SF/ 197cm / 23歳 / 千葉ジェッツ)
山﨑 一渉 (SF / 200cm / 23歳 / 東京サンロッカーズ)
川島 悠翔 (PF / 200cm / 21歳 / シアトル大学)
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。