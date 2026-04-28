2026年のゴールデンウィークが近づく中、連休の日程や期間に注目が集まっている。旅行や帰省、イベント参加などを計画するうえで、「いつからいつまで休みになるのか」は早めに把握しておきたい重要なポイントとなる。

2026年のゴールデンウィークの日程や祝日の並び、最大何連休になるのかを紹介する。

ゴールデンウィーク2026はいつからいつまで？

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2026年のゴールデンウィークは、カレンダー通りの場合、5月2日(土)から5月6日(水・振替休日)までの5連休となる。祝日と土日がまとまって配置されており、比較的まとまった休みを確保しやすい日程となっている。

期間中は、憲法記念日(5月3日)、みどりの日(5月4日)、こどもの日(5月5日)に加え、振替休日の5月6日が連続する構成。祝日が連続することで、週末と合わせた連休が成立している。

さらに2026年は、有給休暇の取得によって大型連休に拡張できる点も特徴だ。4月30日と5月1日を休めば、4月29日から5月6日までの最大8連休にすることが可能。加えて5月7日と5月8日も取得すれば、最大12連休という長期休暇を実現できる。

祝日の並びが良い年となっているため、旅行や帰省などの予定を立てる際は、有給取得のタイミングを含めて早めのスケジューリングが重要となる。

日付 曜日 区分 4月29日 (水) 昭和の日 4月30日 (木) 平日 5月1日 (金) 平日 5月2日 (土) 休日 5月3日 (日) 憲法記念日 5月4日 (月) みどりの日 5月5日 (火) こどもの日 5月6日 (水) 振替休日

ゴールデンウィーク2026のピークは？

2026年のゴールデンウィークは5月2日(土)から5月6日(水)までの5連休となり、この期間に交通機関や宿泊施設の混雑が集中すると見られている。特に前半と後半で人の動きが大きく分かれる点が特徴となる。

まず、帰省や旅行による移動がピークを迎えるのは連休初日の5月2日から翌3日にかけて。高速道路では午前中を中心に下り線の渋滞が発生しやすく、新幹線も同日に下りの混雑ピークを迎える見込みだ。

一方で、連休後半はUターンラッシュが発生。5月4日から5日にかけて上りの混雑が本格化し、特に5月5日の夕方は高速道路・鉄道ともに混雑のピークとなる可能性が高い。

宿泊需要については、連休中盤にあたる5月3日が最も混み合うと予測されている。5月2日から4日にかけて予約が集中し、人気エリアでは満室に近い状況となるケースも想定される。

このように2026年のGWは、「前半は出発ラッシュ」「後半は帰宅ラッシュ」「中盤は宿泊ピーク」という3つの山が重なる構図となる。混雑を避けるには、日程の分散や時間帯の調整が重要となる。

交通機関のピーク 下り(行き)：5月2日〜5月3日 上り(Uターン)：5月4日〜5月5日(特に5日夕方がピーク) 新幹線：下り5月2日／上り5月5日

宿泊のピーク 最大ピーク：5月3日 混雑期間：5月2日〜5月4日



ゴールデンウィークは自宅で楽しむのもおすすめ！

ゴールデンウィーク期間中は外出需要が高まる一方で、混雑や移動の負担を避けて自宅で過ごす“おうち時間”を選ぶ動きも広がる。長時間の連休を活用して、話題作や人気シリーズをまとめて視聴する絶好のタイミングとなる。

特に近年は配信サービスのラインナップが充実しており、映画・ドラマ・アニメ・スポーツドキュメンタリーまで幅広いジャンルを一気に楽しめる環境が整っている。中でも『Netflix』はオリジナル作品の強さに加え、独占配信タイトルも多く、連休中の視聴コンテンツとして有力な選択肢となる。

混雑を避けてゆっくり過ごしたい場合や、移動中のスキマ時間を有効活用したい場合にも、スマートフォンやタブレットで視聴できる点は大きなメリット。ゴールデンウィークの過ごし方の一つとして、配信サービスを活用した“インドア消費”も注目されている。

外出と自宅時間をバランスよく組み合わせながら、連休を最大限に楽しむ手段として、動画配信サービスの活用も視野に入れておきたい。

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