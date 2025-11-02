MLBワールドシリーズ第7戦で、トロント・ブルージェイズとロサンゼルス・ドジャースが対戦する。

本記事では、ワールドシリーズ第7戦の開始時刻や放送予定を紹介する。

MLBワールドシリーズ第7戦はいつ？何時から？

ワールドシリーズ6試合を終えて互いに3勝としているドジャースとブルージェイズ。4勝先取制で世界王者が決定するため、第7戦で決着を迎えることとなる。

運命の第7戦は、日本時間2025年11月2日(日)9:00に開始予定だ。

MLBワールドシリーズ第7戦の放送予定

ワールドシリーズ第7戦は、テレビ放送が衛星放送『NHK BS』で生中継、『J SPORTS』で録画中継を予定。ネット配信は『SPOTV NOW』、『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』、『Amazon Prime Video』でライブ配信が行われる。

なお、NHK総合や日本テレビ、TBS、テレビ朝日といった地上波での中継はなし。また民放ネット無料配信のTVerでの配信も行われないので注意が必要だ。

開始日時 ステージ 対戦カード 放送 配信 11/2(日)9:00 第7戦 ブルージェイズ vs ドジャース ・NHK BS

・J SPORTS 3(録画) ・プライムビデオ(無料体験あり) ・SPOTV NOW ・MLB.tv(Amazon無料体験あり)

※日本時間。

※開始時間および試合開始日時は変更となる場合があります。最新情報はMLBや各放送・配信プラットフォームの公式サイトをご確認ください。

MLBワールドシリーズ第7戦は無料で見られる？

MLBワールドシリーズ第7戦は『NHK総合』など地上波での中継が行われない。

一方で、BS放送の視聴環境が無い場合でも手軽に視聴する手段は存在する。『プライムビデオ(無料体験あり)』と『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』はどちらも初回無料体験期間があり、期間中の解約が可能。これらを利用することで、ワールドシリーズ第7戦がお得に視聴できる。

MLBワールドシリーズ第7戦のおすすめ視聴方法

【プライムビデオ】ワールドシリーズ完全ライブ配信！見逃しあり、外出先でも簡単視聴

Amazon

『プライムビデオ』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの試合を視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されており、ワールドシリーズも全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

SPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

