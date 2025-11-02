MLBワールドシリーズ2025の放送はどこで見れる？地上波・BS・配信サービスの中継スケジュールまとめ

世界最高峰の野球決戦、MLBワールドシリーズ2025が日本時間10月25日(土)に開幕を迎えている。

本記事では、MLBワールドシリーズ2025の視聴方法、地上波中継について紹介する。

2025年のMLBワールドシリーズは、ナ・リーグ王者ロサンゼルス・ドジャースと、ア・リーグ王者トロント・ブルージェイズによる頂上決戦となった。ドジャースには大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希といった日本人スター選手が揃い、連覇と球団史上9度目のワールドチャンピオンを狙う。一方のブルージェイズは、1993年以来となる全米制覇を懸けて挑む。

シリーズは7戦4勝先取制で行われ、日本時間では2025年10月25日(土)に第1戦がプレーボール。第4戦以降は勝敗状況によって実施が変動するが、最長で11月2日(日)まで熱戦が続く。

試合 日程(日本時間) 開始時刻 対戦カード 第1戦 10月25日(土) 9:00 ブルージェイズ 11-4 ドジャース 第2戦 10月26日(日) 9:00 ブルージェイズ 1-5 ドジャース 第3戦 10月28日(火) 9:00 ドジャース 6-5 ブルージェイズ 第4戦 10月29日(水) 9:00 ドジャース 2-6 ブルージェイズ 第5戦 10月30日(木) 9:00 ドジャース 1-6 ブルージェイズ 第6戦 11月1日(土) 9:00 ブルージェイズ 1-3 ドジャース 第7戦 11月2日(日) 9:00 ブルージェイズ 4-5 ドジャース

MLBワールドシリーズ2025の地上波テレビ中継はある？

2025年のMLBワールドシリーズは、日本でも複数のメディアを通じて視聴が可能だ。テレビ放送は『NHK』が全試合の生中継を発表しており、全国ネットでリアルタイムに試合を楽しむことができる。また、NHK ONEで同時・見逃し配信が行われる予定だ。NHKのテレビ放送は地上波『NHK総合』や衛星放送『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』など試合ごとに各チャンネルへと割り振って生中継を実施する。

その他のテレビ放送では、衛星放送『J SPORTS』が録画放送。ネット配信では『SPOTV NOW』や『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』、そして『Amazon Prime Video』でも全試合ライブ配信が行われる。

ワールドシリーズは第5戦以降、決着がついていない場合のみ実施されるため、最長で11月2日(日)まで開催予定。試合ごとの放送・配信スケジュールは以下の通り。

※すべて日本時間。

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はMLBや各放送・配信プラットフォームの公式サイトをご確認ください。

MLBワールドシリーズ2025｜おすすめ視聴方法

【プライムビデオ】ワールドシリーズ全試合配信！30日間無料トライアルで視聴可能

Amazon

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの試合を視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されており、ワールドシリーズも全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

プライムビデオ30日間無料トライアルの登録方法

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

SPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

