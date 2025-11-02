MLBワールドシリーズ2025の日程・日本時間・場所・中継局

MLBポストシーズン2025の頂点を決める「ワールドシリーズ」が、日本時間10月25日(土)から最大11月2日(日)まで開催されている。

本記事では、ワールドシリーズの日程や対戦カード、中継予定を紹介する。

MLBワールドシリーズ2025｜試合日程・日本時間・会場

MLBワールドシリーズには、ナ・リーグから大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャース、ア・リーグからロント・ブルージェイズが進出。ドジャースは連覇かつ9度目、ブルージェイズは1993年以来3度目のワールドシリーズ制覇が懸かる。

ワールドシリーズは7戦4勝先取制で、日本時間10月25日(土)から開催。第4戦以降は決着が着いていなかった場合のみ実施となるが、最長で11月2日(日)まで試合が行われる。

日程(日本時間) 開始時刻 ラウンド 対戦カード 会場 10月25日(土) 9:00 第1戦 ブルージェイズ 11-4 ドジャース ロジャーズ・センター

(カナダ・オンタリオ州) 10月26日(日) 9:00 第2戦 ブルージェイズ 5-1 ドジャース ロジャーズ・センター

(カナダ・オンタリオ州) 10月28日(火) 9:00 第3戦 ドジャース 6-5 ブルージェイズ ドジャー・スタジアム

(アメリカ・カリフォルニア州) 10月29日(水) 9:00 第4戦 ドジャース 2-6 ブルージェイズ ドジャー・スタジアム

(アメリカ・カリフォルニア州) 10月30日(木) 9:00 第5戦 ドジャース 1-6 ブルージェイズ ドジャー・スタジアム

(アメリカ・カリフォルニア州) 11月1日(土) 9:00 第6戦 ブルージェイズ 1-3 ドジャース ロジャーズ・センター

(カナダ・オンタリオ州) 11月2日(日) 9:00 第7戦 ブルージェイズ 4-5 ドジャース ロジャーズ・センター

(カナダ・オンタリオ州)

MLBワールドシリーズ2025｜中継局

ワールドシリーズの中継は、ポストシーズン全試合を取り扱う『SPOTV NOW』と『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』はもちろん、『Amazon Prime Video』でも全試合ライブ配信を実施。テレビ放送は、『J SPORTS』が録画中継を行うことが決定している。

その他、『NHK』は地上波『NHK総合』や衛星放送『NHK BSP4K』『NHK BS』など各チャンネルに振り分けて全試合生中継する。また、『NHK総合』ではハイライトを全試合放送する。

なお第5戦以降は一方のチームが4勝していない場合のみ開催される。

開始日時 ステージ 対戦カード 放送 配信 11/2(日)9:00 第7戦 ブルージェイズ vs ドジャース ・NHK BS

・J SPORTS 3(録画)

※地上波中継はなし ・プライムビデオ(無料体験あり) ・SPOTV NOW ・MLB.tv(Amazon無料体験あり)

※すべて日本時間。

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はMLBや各放送・配信プラットフォームの公式サイトをご確認ください。

MLBワールドシリーズ2025｜視聴方法

【プライムビデオ】ワールドシリーズ全試合配信！無料トライアル視聴可能

Amazon

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの試合を視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されており、ワールドシリーズも全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

SPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLBワールドシリーズ2025｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。