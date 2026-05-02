武居由樹vsワン・デカンの試合は何時から？試合順・開始時間予想まとめ

武居由樹の試合を観戦するうえで、「何時から始まるのか」は最も気になるポイントのひとつだ。大会ごとに開始時間や進行が異なるため、正確な試合時間を把握しておかないと見逃してしまう可能性もある。

本記事では、武居由樹の試合日時について紹介する。

武居由樹の試合は何時から？試合開始時間を予想

武居由樹の次戦(対ワン・デカン戦)は、2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」の中で実施される。全7試合が組まれる興行の中で、武居の試合はセミファイナルとなる第6試合に配置されている。

イベント全体の開始は15時からを予定。そこから順次カードが進行していく形式となるため、武居の試合は大会後半の夜帯に行われる見込みだ。

メインイベントの井上尚弥vs中谷潤人が19時30分〜20時30分頃(ゴングは20時前後)と予想されていることから、その直前に組まれる武居の試合は19時前後の開始が有力視される。

ただし、ボクシング興行は試合内容や進行状況によって時間が前後するケースが多く、実際の開始時刻は多少ずれる可能性がある。確実に見逃したくない場合は、イベント開始の15時から視聴しておくのが安全だ。

なお、この一戦は武居にとって王座陥落後の再起戦となり、スーパーバンタム級での重要な一戦。対戦相手のワン・デカンは世界ランカーであり、試合内容にも注目が集まる。

項目 内容 試合日程 2026年5月2日(土) 会場 東京ドーム 試合順 第6試合(セミファイナル) イベント開始 15:00予定 開始予想時間 19:00前後 配信開始 14:30〜(Lemino)

武居由樹vsワン・デカンの放送・配信予定は？

武居由樹vsワン・デカンを含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、動画配信サービス『Lemino』で独占ライブ配信される。地上波やBS・CSでのテレビ中継は行われず、視聴手段はネット配信に限定される。

配信形式はPPV(ペイ・パー・ビュー)を採用。2026年5月1日(金)23:59までは事前価格6,050円(税込)、5月2日(土)0:00以降は当日価格7,150円(税込)で販売される。Lemino公式サイトのほか、チケットぴあやローソンチケット、イープラスなど複数の窓口からも購入可能となっている。

ただし、DAZN経由での購入は有料会員専用ページからの視聴に限定され、WOWOW百貨店も加入者のみが対象となるため、基本的にはLeminoからの直接購入がスムーズな選択となる。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」契約者は追加料金なしで視聴可能だ。

ライブ配信は大会開始にあわせて実施され、見逃し配信にも対応。配信期間内であれば後から視聴することも可能となっている。

大会 開催日 開場 開演 テレビ放送 ネット配信 視聴期間 NTTドコモpresents Lemino BOXING

ダブル世界タイトルマッチ

井上尚弥vs中谷潤人 2026/5/2(土) 12:30 15:00 × Lemino(PPV) 2026/5/2(土)14:30(予定)～

2026/5/31(日)23:59

※事前価格6,050円(税込)、当日価格7,150円(税込)。事前販売は2026年5月1日(金)23:59まで。

※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで購入可能。

※WOWOW百貨店はWOWOW加入者のみ対象。DAZNは有料会員専用ページでの視聴となる。

※各販売窓口ごとに別途手数料が発生する場合あり。

※対象ドコモプラン加入者は追加料金なしで視聴可能。

武居由樹vsワン・デカンのLemino視聴方法

Lemino

2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人、武居由樹vsワン・デカン、井上拓真vs井岡一翔を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。