LYPプレミアム with Netflixとは？料金・登録方法・支払い手順

NetflixとLYPプレミアムのセットプラン『LYPプレミアム with Netflix』の提供が、2026年2月にスタートした。

本記事では、『LYPプレミアム with Netflix』の概要や月額料金、プラン内容などを詳しくまとめている。

LYPプレミアム with Netflixとは？

『LYPプレミアム with Netflix』とは、通知なしでの送信取消や対象スタンプなどが使い放題となるLINEのプレミアムプラン「LYPプレミアム」と、話題のドラマや映画、オリジナル作品が見放題の「Netflix」がセットになったプラン。『LYPプレミアム with Netflix』に加入することで、お得に両サービスを利用することができるようになる。

同プランの提供は、2026年2月5日(木)にスタートした。

そもそもLYPプレミアムって何？

「LYPプレミアム」とは、LINE、ヤフー、PayPayがもっと楽しく便利になる特典を月額508円（税込）から利用できる月額制サービスのこと。

1,500万種類以上の対象スタンプが使い放題になる「LINEスタンプ プレミアム」（月額240円・税込）を追加費用無しで利用できたり、100GBまでトーク履歴をバックアップできるプレミアムバックアップ機能、通知をせずに送信取消できる通知なしで送信取消機能といった、多種多様なニーズに合わせた便利な「LINE」特典が利用できる。

また「Yahoo!ショッピング」の利用で「PayPayポイント（期間限定）」が+2%貯まる、会員限定の「PayPayクーポン」が利用できるなど、おトクで便利な特典を利用可能。特にYahoo!ショッピングでは毎月お得なセールを実施しており、LYPプレミアム会員向けはポイント還元率が非常に高いのも魅力だ。

LYPプレミアム with Netflixで使えるLINE特典は？

『LYPプレミアム with Netflix』に登録すると、LYPプレミアムの特典が利用できる。LINE関連の主な特典は以下の通り。

通知なしで送信取消(プレミアム送信取消)

対象のスタンプが使い放題(LINEスタンプ プレミアム)

写真や動画などをバックアップ(プレミアムバックアップ)

アルバムに動画を保存(LINEのアルバム)

プロフィールを使い分け(サブプロフィール)

アプリアイコンを自分好みに(LINEのアプリアイコン)

※上記以外にも特典多数

LYPプレミアム with Netflixの料金・プラン

『LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴は以下の通り。

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 高画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



LYPプレミアム with Netflix初回登録で実質1カ月無料に

LYPプレミアムとNetflix、どちらも初めて登録する方は、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

付与されるPayPayポイントの額は、初めてご登録されたプランによって異なる。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

※過去にすでにLYPプレミアムまたはNetflixの会員登録をされていた場合はキャンペーンの対象外

プラン PayPayポイント付与額 LYPプレミアム with Netflix 広告つきスタンダード 890円相当付与 LYPプレミアム with Netflix スタンダード 1,590円相当付与 LYPプレミアム with Netflix プレミアム 2,290円相当付与

実質1カ月無料キャンペーンへの参加方法

①「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」の登録ボタンより会員登録

公式ページ以外から登録された場合は、付与対象外となるので必ず公式入会ページから登録を行おう。なお、PayPayポイント付与時まで会員登録を継続することが付与の条件となる。

②「Netflix」の利用開始手続きを行う

「LYPプレミアム with Netflix」の会員登録の翌月末までに、Netflixの利用開始手続きを完了する必要がある。利用開始手続きはLYPプレミアム with Netflix会員登録完了時や、「あなたのプレミアム特典」から行うことができる。

③Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携

Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの登録や、Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携をする時期は、会員登録の前後どちらでも対象。 ただしPayPayポイント付与までにYahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携を解除された場合は付与の対象外となる。

LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix』の登録手順は現在の会員状況によって異なる。それぞれのシチュエーションの登録方法をまとめてみた。

なお、『LYPプレミアム with Netflix』は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能となるため、LINEのバージョンによっては登録および利用手順が滞る場合がある。加入する場合は、必ずApp StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートしよう。

パターン1：LYPプレミアム【未登録】｜Netflix【未登録】

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

パターン2：LYPプレミアム【未登録】｜Netflix【登録中】

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了 Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録

パターン3：LYPプレミアム【登録中】｜Netflix【未登録】

現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

LINEから登録【iOS】

LY Corporation

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ サブスクリプションの編集→全プランをタップ 登録したいプランを選択して決済 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINEから登録【Android】

LY Corporation

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ 変更可能なプランから登録したいプランを選択 「プランを変更する」をタップ 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINE以外から登録（ウェブ）

一度「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可

※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能

パターン4：LYPプレミアム【登録中】｜Netflix【登録中】

現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

LINEから登録【iOS】

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ サブスクリプションの編集→全プランをタップ 登録したいプランを選択して決済 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINEから登録【Android】

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ 変更可能なプランから登録したいプランを選択 「プランを変更する」をタップ 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINE以外から登録（ウェブ）

一度「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可

※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能

※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。

※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。

LYPプレミアム with Netflixに関するよくある質問

「LYPプレミアム with Netflix」の手続き、登録、解約等に関するよくある質問をまとめてみた。

【質問①】LYPプレミアム with Netflixに登録しようとすると「LINEを最新バージョンにアップデートするか、URLを確認してください」という画面が表示される

→LYPプレミアム with NetflixはLINEアプリ26.1.0以降が対象となるので、App StoreやGoogle Playより最新のバージョンにアップデートをしよう。

→LYPプレミアム with NetflixはLINEアプリ26.1.0以降が対象となるので、App StoreやGoogle Playより最新のバージョンにアップデートをしよう。 【質問②】すでにLYPプレミアム会員、もしくはNetflixだが、LYPプレミアム with Netflixに登録できるの？

→すでにLYPプレミアム会員、もしくはNetflix会員でも登録は可能。登録手順は会員状況に応じて異なるので、詳しくは上記の4つのパターンを参照してみてほしい。

→すでにLYPプレミアム会員、もしくはNetflix会員でも登録は可能。登録手順は会員状況に応じて異なるので、詳しくは上記の4つのパターンを参照してみてほしい。 【質問③】実質1カ月無料キャンペーンの適用条件は？

→LYPプレミアムとNetflix、どちらも初めて登録する方が対象となる。

→LYPプレミアムとNetflix、どちらも初めて登録する方が対象となる。 【質問④】解約する方法は？

→LINEアプリを開き、設定からLYPプレミアムの登録情報にアクセス。画面の一番下にスクロールして「解約する」をタップして解約を行える。既存のNetflixアカウントをLYPプレミアム with Netflixと連携させている場合、Netflixアカウントは終了せず、Netflixに登録されているお客様のほかのお支払い方法に対して、Netflixサービスのメンバーシップ料金の請求が再開されるので、そちらもキャンセル手続きを行う必要がある。

→LINEアプリを開き、設定からLYPプレミアムの登録情報にアクセス。画面の一番下にスクロールして「解約する」をタップして解約を行える。既存のNetflixアカウントをLYPプレミアム with Netflixと連携させている場合、Netflixアカウントは終了せず、Netflixに登録されているお客様のほかのお支払い方法に対して、Netflixサービスのメンバーシップ料金の請求が再開されるので、そちらもキャンセル手続きを行う必要がある。 【質問⑤】会員費はいつ引き落としされるの？

→[登録情報]または[あなたのプレミアム特典]で次のお支払い日が確認可能。月額会員費のお支払いは自動で行われる。

ソフトバンク・ワイモバイル契約者はどうすればいい？

ソフトバンクおよびワイモバイルを契約中の方は、追加料金なしでLYPプレミアムを利用することができる。「LYPプレミアム with Netflix」に加入することも可能だが、 ソフトバンクが提供するNetflixセットプランや、ワイモバイルのキャンペーンに申し込むほうがお得に利用できる場合がある。ソフトバンクのNetflixセットプランはこちらからチェック。

【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信

2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。

連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。

侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。

WBC 2026の関連情報

【大会情報】

【侍ジャパン情報】

【チケット情報】

