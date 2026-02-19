LYPプレミアム with Netflixとは？料金・登録方法・支払い手順

NetflixとLYPプレミアムのセットプラン『LYPプレミアム with Netflix』の提供が、2026年2月にスタートした。
本記事では、『LYPプレミアム with Netflix』の概要や月額料金、プラン内容などを詳しくまとめている。
目次
- LYPプレミアム with Netflixとは？
- そもそもLYPプレミアムって何？
- LYPプレミアム with Netflixの料金・プラン
- LYPプレミアム with Netflix初回登録で実質1ヶ月無料に
- LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- LYPプレミアム with Netflixに関するよくある質問
- 【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信
LYPプレミアム with Netflixとは？
LY Corporation
『LYPプレミアム with Netflix』とは、通知なしでの送信取消や対象スタンプなどが使い放題となるLINEのプレミアムプラン「LYPプレミアム」と、話題のドラマや映画、オリジナル作品が見放題の「Netflix」がセットになったプラン。『LYPプレミアム with Netflix』に加入することで、お得に両サービスを利用することができるようになる。
同プランの提供は、2026年2月5日(木)にスタートした。
そもそもLYPプレミアムって何？
LY Corporation
「LYPプレミアム」とは、LINE、ヤフー、PayPayがもっと楽しく便利になる特典を月額508円（税込）から利用できる月額制サービスのこと。
1,500万種類以上の対象スタンプが使い放題になる「LINEスタンプ プレミアム」（月額240円・税込）を追加費用無しで利用できたり、100GBまでトーク履歴をバックアップできるプレミアムバックアップ機能、通知をせずに送信取消できる通知なしで送信取消機能といった、多種多様なニーズに合わせた便利な「LINE」特典が利用できる。
また「Yahoo!ショッピング」の利用で「PayPayポイント（期間限定）」が+2%貯まる、会員限定の「PayPayクーポン」が利用できるなど、おトクで便利な特典を利用可能。特にYahoo!ショッピングでは毎月お得なセールを実施しており、LYPプレミアム会員向けはポイント還元率が非常に高いのも魅力だ。
LYPプレミアム with Netflixで使えるLINE特典は？
LY Corporation
『LYPプレミアム with Netflix』に登録すると、LYPプレミアムの特典が利用できる。LINE関連の主な特典は以下の通り。
- 通知なしで送信取消(プレミアム送信取消)
- 対象のスタンプが使い放題(LINEスタンプ プレミアム)
- 写真や動画などをバックアップ(プレミアムバックアップ)
- アルバムに動画を保存(LINEのアルバム)
- プロフィールを使い分け(サブプロフィール)
- アプリアイコンを自分好みに(LINEのアプリアイコン)
※上記以外にも特典多数
LYPプレミアム with Netflixの料金・プラン
LY Corporation
『LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴は以下の通り。
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|高画質
フルHD
|高画質
フルHD
|超高画質
UHD 4K
+HDR
|同時視聴可能な台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード可能な台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品数
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告
|視聴中に広告あり
|広告なし
|広告なし
|LYPプレミアム特典
|すべての特典が利用可能
|【参考：単体月額(税込)】
Netflix単体：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。
※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。
※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。
LYPプレミアム with Netflix初回登録で実質1カ月無料に
LYPプレミアムとNetflix、どちらも初めて登録する方は、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。
付与されるPayPayポイントの額は、初めてご登録されたプランによって異なる。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
※過去にすでにLYPプレミアムまたはNetflixの会員登録をされていた場合はキャンペーンの対象外
|プラン
|PayPayポイント付与額
|LYPプレミアム with Netflix 広告つきスタンダード
|890円相当付与
|LYPプレミアム with Netflix スタンダード
|1,590円相当付与
|LYPプレミアム with Netflix プレミアム
|2,290円相当付与
実質1カ月無料キャンペーンへの参加方法
①「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」の登録ボタンより会員登録
公式ページ以外から登録された場合は、付与対象外となるので必ず公式入会ページから登録を行おう。なお、PayPayポイント付与時まで会員登録を継続することが付与の条件となる。
②「Netflix」の利用開始手続きを行う
「LYPプレミアム with Netflix」の会員登録の翌月末までに、Netflixの利用開始手続きを完了する必要がある。利用開始手続きはLYPプレミアム with Netflix会員登録完了時や、「あなたのプレミアム特典」から行うことができる。
③Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携
Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの登録や、Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携をする時期は、会員登録の前後どちらでも対象。 ただしPayPayポイント付与までにYahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携を解除された場合は付与の対象外となる。
LYPプレミアム with Netflixの登録方法
「LYPプレミアム with Netflix』の登録手順は現在の会員状況によって異なる。それぞれのシチュエーションの登録方法をまとめてみた。
なお、『LYPプレミアム with Netflix』は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能となるため、LINEのバージョンによっては登録および利用手順が滞る場合がある。加入する場合は、必ずApp StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートしよう。
パターン1：LYPプレミアム【未登録】｜Netflix【未登録】
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
パターン2：LYPプレミアム【未登録】｜Netflix【登録中】
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
- Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録
パターン3：LYPプレミアム【登録中】｜Netflix【未登録】
現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。
LINEから登録【iOS】
LY Corporation
- LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
- 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
- サブスクリプションの編集→全プランをタップ
- 登録したいプランを選択して決済
- 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
- Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う
LINEから登録【Android】
LY Corporation
- LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
- 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
- 変更可能なプランから登録したいプランを選択
- 「プランを変更する」をタップ
- 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
- Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う
LINE以外から登録（ウェブ）
- 一度「LYPプレミアム」を解約
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）
- App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可
※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能
パターン4：LYPプレミアム【登録中】｜Netflix【登録中】
現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。
LINEから登録【iOS】
- LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
- 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
- サブスクリプションの編集→全プランをタップ
- 登録したいプランを選択して決済
- 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
- Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う
LINEから登録【Android】
- LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
- 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
- 変更可能なプランから登録したいプランを選択
- 「プランを変更する」をタップ
- 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
- Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う
LINE以外から登録（ウェブ）
- 一度「LYPプレミアム」を解約
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）
- App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可
※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能
※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。
※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。
LYPプレミアム with Netflixに関するよくある質問
「LYPプレミアム with Netflix」の手続き、登録、解約等に関するよくある質問をまとめてみた。
- 【質問①】LYPプレミアム with Netflixに登録しようとすると「LINEを最新バージョンにアップデートするか、URLを確認してください」という画面が表示される
→LYPプレミアム with NetflixはLINEアプリ26.1.0以降が対象となるので、App StoreやGoogle Playより最新のバージョンにアップデートをしよう。
- 【質問②】すでにLYPプレミアム会員、もしくはNetflixだが、LYPプレミアム with Netflixに登録できるの？
→すでにLYPプレミアム会員、もしくはNetflix会員でも登録は可能。登録手順は会員状況に応じて異なるので、詳しくは上記の4つのパターンを参照してみてほしい。
- 【質問③】実質1カ月無料キャンペーンの適用条件は？
→LYPプレミアムとNetflix、どちらも初めて登録する方が対象となる。
- 【質問④】解約する方法は？
→LINEアプリを開き、設定からLYPプレミアムの登録情報にアクセス。画面の一番下にスクロールして「解約する」をタップして解約を行える。既存のNetflixアカウントをLYPプレミアム with Netflixと連携させている場合、Netflixアカウントは終了せず、Netflixに登録されているお客様のほかのお支払い方法に対して、Netflixサービスのメンバーシップ料金の請求が再開されるので、そちらもキャンセル手続きを行う必要がある。
- 【質問⑤】会員費はいつ引き落としされるの？
→[登録情報]または[あなたのプレミアム特典]で次のお支払い日が確認可能。月額会員費のお支払いは自動で行われる。
ソフトバンク・ワイモバイル契約者はどうすればいい？
ソフトバンクおよびワイモバイルを契約中の方は、追加料金なしでLYPプレミアムを利用することができる。「LYPプレミアム with Netflix」に加入することも可能だが、 ソフトバンクが提供するNetflixセットプランや、ワイモバイルのキャンペーンに申し込むほうがお得に利用できる場合がある。ソフトバンクのNetflixセットプランはこちらからチェック。
【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信
Netflix
2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。
連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。
侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。
WBC 2026の関連情報
【大会情報】
【侍ジャパン情報】
- 【WBC2026】侍ジャパン(野球日本代表)の宮崎合宿メンバーは？大谷翔平や山本由伸らメジャーリーガーは来る？
- 【テレビ放送】侍ジャパン宮崎キャンプはどこで見れる？中継・ネット配信予定｜WBC2026直前合宿
- WBC直前練習試合の試合日程・放送予定｜侍ジャパンの対戦予定は？