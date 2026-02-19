Goal.com
LYP netflix logo
Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料
Tsutomu Maeda

LYPプレミアム with Netflixとは？料金・登録方法・支払い手順

【ネットフリックス×LINE】NetflixとLYPプレミアムのセットプランとは？料金プランや登録方法、支払い手順やよくある質問を紹介。

Netflixの料金と同額でLINEプレミアム特典が利用可能！

LINE×Netflix

Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！

Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！

LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料

NetflixとLYPプレミアムのセットプラン『LYPプレミアム with Netflix』の提供が、2026年2月にスタートした。

本記事では、『LYPプレミアム with Netflix』の概要や月額料金、プラン内容などを詳しくまとめている。

目次

  1. LYPプレミアム with Netflixとは？
  2. そもそもLYPプレミアムって何？
  3. LYPプレミアム with Netflixの料金・プラン
  4. LYPプレミアム with Netflix初回登録で実質1ヶ月無料に
  5. LYPプレミアム with Netflixの登録方法
  6. LYPプレミアム with Netflixに関するよくある質問
  7. 【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信

LYPプレミアム with Netflixとは？

line netflix planLY Corporation

LYPプレミアム with Netflix』とは、通知なしでの送信取消や対象スタンプなどが使い放題となるLINEのプレミアムプラン「LYPプレミアム」と、話題のドラマや映画、オリジナル作品が見放題の「Netflix」がセットになったプラン。『LYPプレミアム with Netflix』に加入することで、お得に両サービスを利用することができるようになる。

同プランの提供は、2026年2月5日(木)にスタートした。

そもそもLYPプレミアムって何？

lyp-premium-logoLY Corporation

「LYPプレミアム」とは、LINE、ヤフー、PayPayがもっと楽しく便利になる特典を月額508円（税込）から利用できる月額制サービスのこと。

1,500万種類以上の対象スタンプが使い放題になる「LINEスタンプ プレミアム」（月額240円・税込）を追加費用無しで利用できたり、100GBまでトーク履歴をバックアップできるプレミアムバックアップ機能、通知をせずに送信取消できる通知なしで送信取消機能といった、多種多様なニーズに合わせた便利な「LINE」特典が利用できる。

また「Yahoo!ショッピング」の利用で「PayPayポイント（期間限定）」が+2%貯まる、会員限定の「PayPayクーポン」が利用できるなど、おトクで便利な特典を利用可能。特にYahoo!ショッピングでは毎月お得なセールを実施しており、LYPプレミアム会員向けはポイント還元率が非常に高いのも魅力だ。

LYPプレミアム with Netflixで使えるLINE特典は？

netflix original line stampLY Corporation

LYPプレミアム with Netflix』に登録すると、LYPプレミアムの特典が利用できる。LINE関連の主な特典は以下の通り。

  • 通知なしで送信取消(プレミアム送信取消)
  • 対象のスタンプが使い放題(LINEスタンプ プレミアム)
  • 写真や動画などをバックアップ(プレミアムバックアップ)
  • アルバムに動画を保存(LINEのアルバム)
  • プロフィールを使い分け(サブプロフィール)
  • アプリアイコンを自分好みに(LINEのアプリアイコン)

※上記以外にも特典多数

LYPプレミアム with Netflixの料金・プラン

lyp netflix planLY Corporation

LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴は以下の通り。

比較項目広告つきスタンダードスタンダードプレミアム
月額料金(税込)890円1,590円2,290円
画質高画質
フルHD		高画質
フルHD		超高画質
UHD 4K
+HDR
同時視聴可能な台数2台2台4台
ダウンロード可能な台数2台2台6台
視聴可能作品数一部制限あり無制限無制限
広告視聴中に広告あり広告なし広告なし
LYPプレミアム特典すべての特典が利用可能
【参考：単体月額(税込)】
Netflix単体：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。
※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。
※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。

LYPプレミアム with Netflix初回登録で実質1カ月無料に

LYPプレミアムとNetflix、どちらも初めて登録する方は、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

付与されるPayPayポイントの額は、初めてご登録されたプランによって異なる。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

※過去にすでにLYPプレミアムまたはNetflixの会員登録をされていた場合はキャンペーンの対象外

プランPayPayポイント付与額
LYPプレミアム with Netflix 広告つきスタンダード890円相当付与
LYPプレミアム with Netflix スタンダード1,590円相当付与
LYPプレミアム with Netflix プレミアム2,290円相当付与

実質1カ月無料キャンペーンへの参加方法

①「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」の登録ボタンより会員登録

公式ページ以外から登録された場合は、付与対象外となるので必ず公式入会ページから登録を行おう。なお、PayPayポイント付与時まで会員登録を継続することが付与の条件となる。

②「Netflix」の利用開始手続きを行う

「LYPプレミアム with Netflix」の会員登録の翌月末までに、Netflixの利用開始手続きを完了する必要がある。利用開始手続きはLYPプレミアム with Netflix会員登録完了時や、「あなたのプレミアム特典」から行うことができる。

③Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携

Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの登録や、Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携をする時期は、会員登録の前後どちらでも対象。 ただしPayPayポイント付与までにYahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携を解除された場合は付与の対象外となる。

LYPプレミアム with Netflixの登録方法

LYPプレミアム with Netflix』の登録手順は現在の会員状況によって異なる。それぞれのシチュエーションの登録方法をまとめてみた。

なお、『LYPプレミアム with Netflix』は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能となるため、LINEのバージョンによっては登録および利用手順が滞る場合がある。加入する場合は、必ずApp StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートしよう。

パターン1：LYPプレミアム【未登録】｜Netflix【未登録】

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 「お好みのプラン」を選ぶ
  4. 手順に沿って会員登録完了

パターン2：LYPプレミアム【未登録】｜Netflix【登録中】

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 「お好みのプラン」を選ぶ
  4. 手順に沿って会員登録完了
  5. Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録

パターン3：LYPプレミアム【登録中】｜Netflix【未登録】

現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

LINEから登録【iOS】

ios lyp netflixLY Corporation

  1. LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
  2. 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
  3. サブスクリプションの編集→全プランをタップ
  4. 登録したいプランを選択して決済
  5. 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
  6. Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINEから登録【Android】

android lyp netflixLY Corporation

  1. LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
  2. 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
  3. 変更可能なプランから登録したいプランを選択
  4. 「プランを変更する」をタップ
  5. 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
  6. Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINE以外から登録（ウェブ）

  1. 一度「LYPプレミアム」を解約
  2. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  3. 「プラン詳細を見る」をタップ
  4. 「お好みのプラン」を選ぶ
  5. 手順に沿って会員登録完了

LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

  1. App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約
  2. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  3. 「プラン詳細を見る」をタップ
  4. 「お好みのプラン」を選ぶ
  5. 手順に沿って会員登録完了

※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可

※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能

パターン4：LYPプレミアム【登録中】｜Netflix【登録中】

現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

LINEから登録【iOS】

  1. LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
  2. 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
  3. サブスクリプションの編集→全プランをタップ
  4. 登録したいプランを選択して決済
  5. 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
  6. Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINEから登録【Android】

  1. LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
  2. 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
  3. 変更可能なプランから登録したいプランを選択
  4. 「プランを変更する」をタップ
  5. 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
  6. Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINE以外から登録（ウェブ）

  1. 一度「LYPプレミアム」を解約
  2. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  3. 「プラン詳細を見る」をタップ
  4. 「お好みのプラン」を選ぶ
  5. 手順に沿って会員登録完了

LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

  1. App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約
  2. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  3. 「プラン詳細を見る」をタップ
  4. 「お好みのプラン」を選ぶ
  5. 手順に沿って会員登録完了

※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可

※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能

※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。

※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。

LYPプレミアム with Netflixに関するよくある質問

「LYPプレミアム with Netflix」の手続き、登録、解約等に関するよくある質問をまとめてみた。

  • 【質問①】LYPプレミアム with Netflixに登録しようとすると「LINEを最新バージョンにアップデートするか、URLを確認してください」という画面が表示される
    →LYPプレミアム with NetflixはLINEアプリ26.1.0以降が対象となるので、App StoreやGoogle Playより最新のバージョンにアップデートをしよう。
  • 【質問②】すでにLYPプレミアム会員、もしくはNetflixだが、LYPプレミアム with Netflixに登録できるの？
    →すでにLYPプレミアム会員、もしくはNetflix会員でも登録は可能。登録手順は会員状況に応じて異なるので、詳しくは上記の4つのパターンを参照してみてほしい。
  • 【質問③】実質1カ月無料キャンペーンの適用条件は？
    →LYPプレミアムとNetflix、どちらも初めて登録する方が対象となる。
  • 【質問④】解約する方法は？
    →LINEアプリを開き、設定からLYPプレミアムの登録情報にアクセス。画面の一番下にスクロールして「解約する」をタップして解約を行える。既存のNetflixアカウントをLYPプレミアム with Netflixと連携させている場合、Netflixアカウントは終了せず、Netflixに登録されているお客様のほかのお支払い方法に対して、Netflixサービスのメンバーシップ料金の請求が再開されるので、そちらもキャンセル手続きを行う必要がある。
  • 【質問⑤】会員費はいつ引き落としされるの？
    →[登録情報]または[あなたのプレミアム特典]で次のお支払い日が確認可能。月額会員費のお支払いは自動で行われる。

ソフトバンク・ワイモバイル契約者はどうすればいい？

ソフトバンクおよびワイモバイルを契約中の方は、追加料金なしでLYPプレミアムを利用することができる。「LYPプレミアム with Netflix」に加入することも可能だが、 ソフトバンクが提供するNetflixセットプランや、ワイモバイルのキャンペーンに申し込むほうがお得に利用できる場合がある。ソフトバンクのNetflixセットプランはこちらからチェック。

【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信

WBC NetflixNetflix

2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。

連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。

侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。

0