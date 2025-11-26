第3弾まで実施！Amazonブラックフライデー48時間限定セールは何が安い？対象商品まとめ

「Amazonブラックフライデー2025」では、通常セールとは別枠で展開される「48時間限定セール」が、今年は第3弾まで実施される。

本記事では、Amazonブラックフライデー48時間限定セールの対象商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー48時間限定セールとは？

Amazonブラックフライデーで最も注目度が高いのが、期間中に3回だけ実施される「48時間限定セール」だ。通常のブラックフライデーセールよりも割引幅が大きく、有名ブランドの人気商品が今年最安級の価格で登場する特別枠として毎年注目を集めている。値下がりが期待できる通常セールの中でも、とくにお得になるタイミングとされる。

開催スケジュールはメインセール期間中に3回設定され、各回ごとに対象商品が入れ替わる。例年の流れでは25日から30日にかけて48時間単位で切り替わり、第1弾〜第3弾までテーマが変動する構成となる。いずれも0時開始の23時59分終了で、期間内に購入を済ませないと次の回では価格が戻るケースが多い。

第1弾: 11月25日(火)0:00〜11月26日(水)23:59

第2弾: 11月27日(木)0:00〜11月28日(金)23:59

第3弾: 11月29日(土)0:00〜11月30日(日)23:59

※開催期間に関しては、公式サイトをご確認ください。

特に割引が期待されるのは、ロボット掃除機やコードレス掃除機などの生活家電系で、DysonやiRobotといったトップブランドの製品が強力な値下げ対象に入ることが多い。また、美容家電カテゴリではDyson Supersonic rヘアドライヤー、SALONIAシリーズなどが登場しやすく、48時間限定セールの魅力を象徴する存在となっている。

一度48時間枠で安くなった商品が、その後同じ価格まで再度下がるケースは少ないのがこのセールの特徴だ。なお、48時間セールはブラックフライデーの先行セール(通常72時間)とは別企画であり、先行セール中に48時間限定セールは実施されない。

短期間で商品が入れ替わるため、欲しいカテゴリーを事前に把握しておくことで買い逃しを避けられる。Amazonブラックフライデーを最大限に活かすなら、この48時間限定セールを核として攻略するのが成功への近道となる。

48時間限定セール 第1弾の商品ラインナップは？

第1弾の48時間限定セールは、美容家電や生活家電、消耗品、アパレルまで幅広いジャンルが一気に並ぶ構成が特徴だ。SALONIAのドライヤーが18,510円、アイロンが18,150円、Dysonの掃除機が69,850円、Narwalのロボットクリーナーが99,800円など、普段は値下げが入りにくい人気家電が序盤から投入されており、ブラックフライデーの中でも特に注目度が高いラインナップとなっている。

食品・日用品の枠ではコンタクトレンズのワンデーアキュビューシリーズが多く展開され、日常的に使うユーザーには“まとめ買いの好機”といえる構成。さらに、アパレルではTHE NORTH FACEのキャップやパーカー、ジャケットなど冬物アイテムが揃い、季節需要にぴったりな内容が並んでいる。

美容家電、掃除機、コンタクトレンズ、冬物アウターなど、需要の高いジャンルが集中的に揃っているため、第1弾だけでも“買う理由が揃っている”ラインナップ。48時間限定の中でも特に序盤を狙いたいユーザーにとって見逃せない構成といえる。

Amazonブラックフライデー48時間限定セール第1弾(11月25日(火)0:00〜11月26日(水)23:59対象商品一覧

【家電】

【日用品】

【洋服・シューズ・バッグ】

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

Amazonブラックフライデー2025の開催スケジュールと注目ポイント

Amazonブラックフライデー2025は、先行セールと本セールを合わせて11日間続くロングイベントとして開催される。今年の期間は11月21日(金)から12月1日(月)まで。序盤3日間の先行セールでウォーミングアップした後、24日(月)から本セールが本格的にスタートし、家電・日用品・食品・ファッションまで幅広いカテゴリーの価格が一気に動き出す。

先行セール: 11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59

本セール: 11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59

総開催期間: 11月21日(金)〜12月1日(月)

毎年注目されるのがポイントアップキャンペーンだ。今年は11月14日(金)10:30からエントリーが開始され、買い物が対象になるのは21日(金)0:00から。税込1万円以上の購入を条件にポイント還元が適用され、条件を揃えれば最大16%の高還元が実現する。プライム会員(+1.5%)、Amazon Mastercard(+3.0%)、おもちゃ・ホビー(+6.5%)、注目ブランド(+5.0%)が積み重なる仕組みで、カテゴリーや支払い方法の選択が還元の明暗を分ける。

エントリー期間: 11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59

対象期間: 11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59

条件: エントリー+合計1万円以上の購入

ポイント上限: 10,000ポイント

最大還元の対象: おもちゃ・ホビー(TVゲーム除く)

その他商品の最大還元率: 9.5%

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。