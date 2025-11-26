このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
amazon blackfriday 481 2025Amazon
Amazonブラックフライデーは11/25(月)から先行セール開始！大幅値引き商品をチェック
GOAL

第3弾まで実施！Amazonブラックフライデー48時間限定セールは何が安い？対象商品まとめ

【第1弾】Amazonブラックフライデー48時間限定セールで何が安くなる？ジャンル別対象商品まとめ

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

「Amazonブラックフライデー2025」では、通常セールとは別枠で展開される「48時間限定セール」が、今年は第3弾まで実施される。

【Amazonブラックフライデー2025】11/25(月)セール開始！割引対象品をチェックセール会場はこちら

本記事では、Amazonブラックフライデー48時間限定セールの対象商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー48時間限定セールとは？

Amazonブラックフライデーで最も注目度が高いのが、期間中に3回だけ実施される「48時間限定セール」だ。通常のブラックフライデーセールよりも割引幅が大きく、有名ブランドの人気商品が今年最安級の価格で登場する特別枠として毎年注目を集めている。値下がりが期待できる通常セールの中でも、とくにお得になるタイミングとされる。

開催スケジュールはメインセール期間中に3回設定され、各回ごとに対象商品が入れ替わる。例年の流れでは25日から30日にかけて48時間単位で切り替わり、第1弾〜第3弾までテーマが変動する構成となる。いずれも0時開始の23時59分終了で、期間内に購入を済ませないと次の回では価格が戻るケースが多い。

  • 第1弾: 11月25日(火)0:00〜11月26日(水)23:59
  • 第2弾: 11月27日(木)0:00〜11月28日(金)23:59
  • 第3弾: 11月29日(土)0:00〜11月30日(日)23:59

※開催期間に関しては、公式サイトをご確認ください。

特に割引が期待されるのは、ロボット掃除機やコードレス掃除機などの生活家電系で、DysonやiRobotといったトップブランドの製品が強力な値下げ対象に入ることが多い。また、美容家電カテゴリではDyson Supersonic rヘアドライヤー、SALONIAシリーズなどが登場しやすく、48時間限定セールの魅力を象徴する存在となっている。

一度48時間枠で安くなった商品が、その後同じ価格まで再度下がるケースは少ないのがこのセールの特徴だ。なお、48時間セールはブラックフライデーの先行セール(通常72時間)とは別企画であり、先行セール中に48時間限定セールは実施されない。

短期間で商品が入れ替わるため、欲しいカテゴリーを事前に把握しておくことで買い逃しを避けられる。Amazonブラックフライデーを最大限に活かすなら、この48時間限定セールを核として攻略するのが成功への近道となる。

【Amazonブラックフライデー2025】11/25(月)セール開始！割引対象品をチェックセール会場はこちら

48時間限定セール 第1弾の商品ラインナップは？

第1弾の48時間限定セールは、美容家電や生活家電、消耗品、アパレルまで幅広いジャンルが一気に並ぶ構成が特徴だ。SALONIAのドライヤーが18,510円、アイロンが18,150円、Dysonの掃除機が69,850円、Narwalのロボットクリーナーが99,800円など、普段は値下げが入りにくい人気家電が序盤から投入されており、ブラックフライデーの中でも特に注目度が高いラインナップとなっている。

食品・日用品の枠ではコンタクトレンズのワンデーアキュビューシリーズが多く展開され、日常的に使うユーザーには“まとめ買いの好機”といえる構成。さらに、アパレルではTHE NORTH FACEのキャップやパーカー、ジャケットなど冬物アイテムが揃い、季節需要にぴったりな内容が並んでいる。

美容家電、掃除機、コンタクトレンズ、冬物アウターなど、需要の高いジャンルが集中的に揃っているため、第1弾だけでも“買う理由が揃っている”ラインナップ。48時間限定の中でも特に序盤を狙いたいユーザーにとって見逃せない構成といえる。

【Amazonブラックフライデー2025】11/25(月)セール開始！割引対象品をチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー48時間限定セール第1弾(11月25日(火)0:00〜11月26日(水)23:59対象商品一覧

【家電】

1 amazon blackfriday 481 2025Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Airstrait™ストレイトナー ダークブルー／コッパー (HT01 DBBC) 大風量 速乾 ストレート ヘアアイロン【熱プレートがなく、風の力でストレート】2 amazon blackfriday 481 2025【家電批評A評価】 Narwal(ナーワル) Freo Proロボット掃除機 吸引・水拭き両用 10,000Pa強力吸引力 デュアルフロー絡まりゼロ お手入れ不要 最大向下圧力12Nモップパッド dirtsense2.0 正確な障害物回避 カーペットにもスマート対応 オールインワンベースステーション 本体自動ゴミ収集 乾湿両用 静音設計 高精度マッピング アプリ対応 音声・Siri対応】3 amazon blackfriday 481 2025【Amazon.co.jp限定】 Ninja ニンジャ Crispi クリスピー テーブルクッカー FN101JSTNR 自動調理器 3つの調理モード (クリスプ／ベイク・ロースト／リクリスプ) 煮る 焼く 蒸す 炒める 煮込む 炊く 温風調理 FN101JST ベージュ
4 amazon blackfriday 481 2025SALONIA サロニア 洗顔ブラシ イオンフェイシャルブラシ 電動洗顔ブラシ 毛穴洗浄 小鼻 黒ずみ SAL21202SL シルバー 【Amazon.co.jp限定品】2 amazon blackfriday 481 2025Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Origin (SV49 OR) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【パワフルなシンプルモデル】3 amazon blackfriday 481 2025SALONIA サロニア スムースシャイン ストレートアイロン ヘアブラシ グレー 2点セット ヘアアイロン ヘアダイコーム スカルプケア ツヤ髪 【Amazon.co.jp限定】
1 amazon blackfriday 481 2025SALONIA サロニア スムースシャイン ドライヤー ヘアブラシ ピンク 2点セット 大風量 速乾 軽量 ヘアドライヤー ヘアダイコーム スカルプケア ツヤ髪 【Amazon.co.jp限定】5 amazon blackfriday 481 2025【家電批評A評価】 Narwal(ナーワル) Freo Proロボット掃除機 吸引・水拭き両用 10,000Pa強力吸引力 デュアルフロー絡まりゼロ お手入れ不要 最大向下圧力12Nモップパッド dirtsense2.0 正確な障害物回避 カーペットにもスマート対応 オールインワンベースステーション 本体自動ゴミ収集 乾湿両用 静音設計 高精度マッピング アプリ対応 音声・Siri対応6 amazon blackfriday 481 2025【Amazon.co.jp限定】 Shark シャーク 掃除機 スティック クリーナー IW3145JNC CleanSense iQ+ コードレススティッククリーナー 自動 ゴミ収集ドック 付き コードレススティック IW3145J メタルブラック
7 amazon blackfriday 481 2025【TV紹介✕美人百花ムダ毛ケア部門NO1】ANLAN 脱毛器 Zap 光脱毛器 無痛 髭/VIO対応 サファイア 冷却技術 ダブルランプ 26Jハイパワー 0.18秒超高速出力 5連続照射 美肌ケア ムダ毛ケア 家庭用 全身脱毛 メンズ レディース メーカー2年保証 プレセント(ブラウンゴールド)8 amazon blackfriday 481 2025ルンバ(Roomba)205 DustCompactor Combo ロボット (ロボット掃除機) アイロボット(iRobot)【水拭き/両用/ゴミ圧縮機能付きダスト容器/日本の住宅向けに開発/LiDARナビゲーション/パワーリフト吸引/スマートスクラブ対応/マッピング 掃除経路確認/アプリ操作/落下防止/Amazon.co.jp購入時12ヶ月保証/L121060】ブラック9 amazon blackfriday 481 2025EUREKA（ユーリカ） J15 PRO ULTRA ロボット掃除機 16200Pa強力吸引力 本格的な全自動ステーション 角の掃除 毛絡み防止対策 モップリフト 加圧式デュアル回転伸縮モップ 自動洗浄と乾燥 ゴミ識別 AI障害物回避 高精度マッピング アプリ操作 音声対応 清掃予約 水拭き両用 お手入れ簡単 静音 ホワイト
10 amazon blackfriday 481 2025SALONIA サロニア スムースシャイン ドライヤー ヘアブラシ グレー 2点セット 大風量 速乾 軽量 ヘアドライヤー ヘアダイコーム スカルプケア ツヤ髪 【Amazon.co.jp限定】11 amazon blackfriday 481 2025Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic r™ヘアドライヤー セラミックピンク (HD17 VLP AM) 大風量 速乾 軽量【Amazon.co.jp限定】【プロも認める、ダイソン最軽量ドライヤー】12 amazon blackfriday 481 2025SALONIA サロニア スムースシャイン ストレートアイロン ヘアブラシ ピンク 2点セット ヘアアイロン ヘアダイコーム スカルプケア ツヤ髪 【Amazon.co.jp限定】
13 amazon blackfriday 481 2025Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF EX) スティック ハンディクリーナー サイクロン 充電スタンド付き【光らせて、見逃さない】14 amazon blackfriday 481 2025Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson WashG1™ (WR01 AM) スティッククリーナー 水拭き掃除機 乾湿両用 充電スタンド【Amazon.co.jp限定】【ホコリとべたつきが、まとめて取れる】

【日用品】

18 amazon blackfriday 481 2025ワンデー アキュビュー オアシス 乱視用 ソフトコンタクトレンズ 1Day 30枚入り【PWR】-4.50【乱視度数】-0.75【乱視軸】18016 amazon blackfriday 481 2025【2箱入り】ワンデー アキュビュー オアシス 30枚入り【BC】9.0【PWR】-3.5016 amazon blackfriday 481 2025【2箱入り】ワンデー アキュビュー オアシス 30枚入り【BC】9.0【PWR】-4.25
15 amazon blackfriday 481 2025ワンデー アキュビュー モイスト 乱視用 【BC】8.5【PWR】-5.50【乱視度数】-0.75【乱視軸】180 30枚入19 amazon blackfriday 481 2025ワンデー アキュビュー オアシス 【BC】8.5【PWR】-8.50 30枚入15 amazon blackfriday 481 2025ワンデー アキュビュー モイスト 乱視用 【BC】8.5【PWR】-6.00【乱視度数】-1.25【乱視軸】180 30枚入
15 amazon blackfriday 481 2025ワンデー アキュビュー モイスト 乱視用 【BC】8.5【PWR】-6.00【乱視度数】-0.75【乱視軸】180 30枚入22 amazon blackfriday 481 2025ワンデー アキュビュー オアシス 乱視用 ソフトコンタクトレンズ 1Day 30枚入り【PWR】-3.25【乱視度数】-0.75【乱視軸】18023 amazon blackfriday 481 2025ワンデー アキュビュー モイスト 【BC】9.0【PWR】-2.75 90枚入 2箱

【洋服・シューズ・バッグ】

27 amazon blackfriday 481 2025[ザ・ノース・フェイス] ジャケット クライムライトジャケット Climb Light Jacket メンズ25 amazon blackfriday 481 2025THE NORTH FACE パーカー スウェットバックスクエアロゴフーディ ユニセックス 速乾 保温 ストレッチユニセックス大人26 amazon blackfriday 481 2025[ザ・ノース・フェイス] シェルジャケット マウンテンジャケット Mountain Jacket メンズ
24 amazon blackfriday 481 2025THE NORTH FACE 帽子スクエアロゴキャップ ユニセックス Square Logo Capユニセックス大人28 amazon blackfriday 481 2025[ザ・ノース・フェイス] ジャケット ザ コーチジャケット The Coach Jacket ユニセックス29 amazon blackfriday 481 2025[ザ・ノース・フェイス] ジャケット コンパクトジャケット Compact Jacket レディース
33 amazon blackfriday 481 2025[ザノースフェイス] フリース ジャケットデナリジャケットメンズ31 amazon blackfriday 481 2025[ザ・ノース・フェイス] ジャケット ハイドレナウィンドジャケット Hydrena Wind Jacket ユニセックス32 amazon blackfriday 481 2025[ザ・ノース・フェイス] 手袋 イージーハンドウォーマー ユニセックス NN62327 ユニセックス
30 amazon blackfriday 481 2025[ザ・ノース・フェイス] ジャケット フィールドユーティリティジャケット Field Utility Jacket メンズ34 amazon blackfriday 481 2025[ザ・ノース・フェイス] ジャケット マウンテンライトジャケット Mountain Light Jacket レディース35 amazon blackfriday 481 2025[THE NORTH FACE] ジャケットマウンテンラウンダージャケット Mountain Rounder Jacket メンズ NP12503メンズ
36 amazon blackfriday 481 2025[THE NORTH FACE] [ザ・ノース・フェイス] ロングパンツ アルパインライトパンツ メンズ 撥水 ストレッチ 静電ケア37 amazon blackfriday 481 2025[ザノースフェイス] コンフォートコットンタオルM ユニセックス 抗菌 スポーツタオル ランニング ジム ブラック Free Size38 amazon blackfriday 481 2025[ザ・ノース・フェイス] ジャケット マウンテンライトジャケット Mountain Light Jacket メンズ

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

41 amazon blackfriday 481 2025ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜 (初回限定BOX)(2枚組) [DVD]40 amazon blackfriday 481 2025Running Through the Fire50 amazon blackfriday 481 2025ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督傑作選 Blu-ray BOX [Blu-ray]
39 amazon blackfriday 481 2025ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN JAPAN (初回限定盤) [DVD]42 amazon blackfriday 481 2025（生）林檎博'24ー景気の回復ー (初回限定盤) [Blu-ray]43 amazon blackfriday 481 2025華麗 (初回限定盤)(DVD付)
46 amazon blackfriday 481 2025Novelbright LIVE TOUR 2024 ～CIRCUS～ FINAL IN 姫路城 三の丸広場 [DVD]]45 amazon blackfriday 481 2025TVアニメ『ガールズバンドクライ』Vol.7＜豪華限定版＞ (CD付) [Blu-ray]49 amazon blackfriday 481 2025OUT THERE (初回限定盤)(SHM-CD)(DVD付)
44 amazon blackfriday 481 2025この素晴らしい世界に祝福を！ 伝説の序章 Blu-ray BOX [Blu-ray]47 amazon blackfriday 481 2025心臓 (通常盤) [DVD]48 amazon blackfriday 481 2025和楽器バンドJapan Tour 2024 THANKS ～八奏ノ音～ (初回限定盤)(DVD付)(2CD付) [Blu-ray]]

【Amazonブラックフライデー2025】11/25(月)セール開始！割引対象品をチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025の開催スケジュールと注目ポイント

Amazonブラックフライデー2025は、先行セールと本セールを合わせて11日間続くロングイベントとして開催される。今年の期間は11月21日(金)から12月1日(月)まで。序盤3日間の先行セールでウォーミングアップした後、24日(月)から本セールが本格的にスタートし、家電・日用品・食品・ファッションまで幅広いカテゴリーの価格が一気に動き出す。

  • 先行セール: 11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59
  • 本セール: 11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59
  • 総開催期間: 11月21日(金)〜12月1日(月)

毎年注目されるのがポイントアップキャンペーンだ。今年は11月14日(金)10:30からエントリーが開始され、買い物が対象になるのは21日(金)0:00から。税込1万円以上の購入を条件にポイント還元が適用され、条件を揃えれば最大16%の高還元が実現する。プライム会員(+1.5%)、Amazon Mastercard(+3.0%)、おもちゃ・ホビー(+6.5%)、注目ブランド(+5.0%)が積み重なる仕組みで、カテゴリーや支払い方法の選択が還元の明暗を分ける。

  • エントリー期間: 11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
  • 対象期間: 11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
  • 条件: エントリー+合計1万円以上の購入
  • ポイント上限: 10,000ポイント
  • 最大還元の対象: おもちゃ・ホビー(TVゲーム除く)
  • その他商品の最大還元率: 9.5%

【Amazonブラックフライデー2025】11/25(月)セール開始！割引対象品をチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0