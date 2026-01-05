このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
amazon ny sale 20260105Amazon
【1/7(水)まで】Amazon初売り開催！食品・家電・iPhoneなど人気商品がセール販売割引対象商品一覧はこちら
Aoi Fujimiya

Amazonスマイルセール初売りは何が安い？食品・家電・生活用品などのおすすめ商品まとめ

Amazonスマイルセール初売りは何が安い？日用品・食品・家電などのおすすめ値下げ商品を紹介。

1/3(土)～1/7(水)まで開催

Amazon

限定福袋が多数登場！Amazon初売り

2026年1/3(土)9:00～1/7(水)23:59まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazon初売り

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazonスマイルセール初売りは、年始に開催される大型セールの中でも、値下げ対象の幅が広い点が特徴だ。

【1/7(水)まで】Amazon初売り開催！食品・家電・iPhoneなど人気商品がセール販売割引対象商品一覧はこちら

本記事では、Amazonスマイルセール初売りで安くなる商品について紹介する。

Amazonスマイルセール初売りは何が安い？

amazon ny sale 20260105Amazon

Amazonスマイルセール初売りでは、いわゆる「目玉商品」よりも、生活に直結する定番アイテムが大きく値を下げやすい。家電やガジェットだけを狙うセールというより、日用品・食品・消耗品を中心に実感できる安さが出やすい点が特徴だ。

特に割引率が目立つのは、洗剤やトイレットペーパー、シャンプー、サプリメントといった消耗系ジャンル。箱買いやまとめ買い前提の商品が多く、通常時と比べて1点あたりの単価が大きく下がるケースが多い。普段は価格変動の少ない商品ほど、初売り期間は狙い目になりやすい。

また、飲料や食品類も初売りの定番だ。ペットボトル飲料、コーヒー、アルコール類などはケース販売が中心となり、単品購入と比べたコスト差が明確に表れる。ストック目的で購入するユーザーにとっては、初売りの恩恵を受けやすいジャンルと言える。

【1/7(水)まで】Amazon初売り開催！食品・家電・iPhoneなど人気商品がセール販売割引対象商品一覧はこちら

食品・飲料品

商品価格(税込)割引率
[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・す ラベルレス 2LPET×8本1,080円→947円12%OFF
い・ろ・は・す ラベルレス 560ml×24本2,055円→1,806円12%OFF
い・ろ・は・す 天然水 340ml×24本1,944円→1,662円14%OFF
い・ろ・は・す もも 540ml×24本2,493円→2,132円14%OFF
い・ろ・は・す 天然水 1020ml×12本1,663円→1,422円14%OFF
by Amazon パックご飯 国産米100% 200g×24個3,709円→3,338円10%OFF
レッドブル エナジードリンク 250ml×24本5,132円→3,695円28%OFF
チョコレート効果 カカオ86% 大容量940g6,210円→3,835円38%OFF
サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 200g×205,681円→3,571円37%OFF
ケロッグ プロテインバー キャラメル&ナッツ 12本1,996円→1,379円31%OFF
アサヒ スーパードライ 500ml×24本6,183円→5,873円5%OFF

日用品・生活用品

商品価格(税込)割引率
アタックZERO 詰め替え 2100g1,939円→1,610円17%OFF
【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠1,540円→1,277円17%OFF
by Amazon ペーパータオル シングル ホワイト 200枚 16パック2,655円→2,018円24%OFF
エマール おしゃれ着用 洗濯洗剤 つめかえ用 1400g1,071円→796円26%OFF
【第2類医薬品】ユンケルスター 50mL2,162円→1,837円15%OFF
ロリエ 朝までブロック 安心ショーツ(M-L) 15コ+おまけ1,810円→1,385円23%OFF
ファブリーズ プレミアム 消臭スプレー 詰め替え 1240mL1,491円→1,270円15%OFF
アリエール 液体 超抗菌プレミアム 詰め替え 2210g1,699円→1,349円21%OFF
ショーワグローブ ニトリスト・タッチ 100枚 LL1,200円→1,076円10%OFF
d'Alba ホワイトトリュフ スプレーセラム 100ml2,700円→2,295円15%OFF
ハミング 消臭実感 柔軟剤 つめかえ用 2600ml1,529円→1,069円30%OFF
パンテーン シャンプー 2L 詰め替え大容量2,265円→1,480円35%OFF
【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠926円→704円24%OFF
ニュートロジーナ ボディクリーム 450ml(無香料)2,530円→1,310円48%OFF
オルナ オーガニック シャンプー&トリートメント セット(各500ml)4,200円→2,940円30%OFF
クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 64枚1,898円→1,580円17%OFF
by Amazon マスク やや大きめ 200枚(50枚×4)2,446円→1,760円28%OFF
【指定第2類医薬品】by Amazon 解熱鎮痛錠IP 100錠773円→598円23%OFF

Amazonデバイス

商品価格(税込)割引率
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー12,980円→9,980円23%OFF
Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー9,980円→6,980円30%OFF
【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー7,980円→4,980円38%OFF
Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト12,980円→9,980円23%OFF
Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック27,980円→2,980円18%OFF
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし19,980円→16,980円15%OFF
【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グレーシャーホワイト39,980円→35,980円10%OFF
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし19,980円→16,980円15%OFF
Kindle Scribe Notebook Design - 10.2インチディスプレイ、64GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、タングステン (2024年発売)64,980円→54,980円15%OFF
Amazon Echo Show 15 (エコーショー15) 第2世代 (2024年発売) - 15.6インチ フルHDスマートディスプレイ with Alexa、Fire TV機能搭載、Alexa対応音声認識リモコン同梱47,980円→37,980円21%OFF
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック32,980円→27,980円15%OFF
Amazon Fire TV Cube(キューブ) | 究極の体験をハンズフリーで | ストリーミングメディアプレイヤー19,980円→15,980円20%OFF
Amazon Fire TV Soundbar Plus（2024年発売） | 言葉が聞き取りやすい | サウンドバー/スピーカー | 3.1ch | Dolby Atmos | Bluetooth対応34,800円→24,800円29%OFF
【カメラ2つセット】Ring 首振り機能付きインドアカム | 左右360° 上下169° パンチルト、屋内用防犯カメラ | Pan-Tilt Indoor Cam ホワイト | Ring Homeプラン30日間無料体験17,960円→14,660円18%OFF
Amazon eero 7 - メッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応 | BE3400 | 2.5Gbpsイーサネット×2 | 2ユニット34,800円→28,800円17%OFF
Ring Outdoor Cam Plus Plug-In (リング アウトドアカム プラス 電源アダプターモデル) | 24時間連続録画対応* のハイエンドモデル | 2K ビデオ 360万画素 高精細 | カメラ視野角対角160° | ナイトビジョン | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト12,980円→8,790円32%OFF
Amazon Kindle Paperwhite キッズモデル (16GB) スターフィッシュカバー | Amazon Kids+で2,000冊以上の子ども向けの本が6か月間読み放題29,980円→24,980円17%OFF
Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル) | ワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - サテンニッケル14,980円→8,980円40%OFF

家電・PC周辺機器

商品価格(税込)割引率
iPhone 15 Plus 128GB ブラック124,800円→108,600円13%OFF
Samsung Galaxy S25 512GB｜アイシーブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ147,000円→132,299円10%OFF
TCL 65V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 65C8K WHVA パネル Bang & Olufsen 音響 HDR 5000nits 高輝度 AirPlay2 Wチューナー 液晶 FreeSync Premium Pro 4K 144Hz VRR ゲームマスター Dolby322,200円→161,818円50%OFF
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト7,990円→6,990円13%OFF
Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック19,990円→15,990円20%OFF
【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】43V型 43E7N 4K 量子ドット 倍速パネル 144Hz VRR ゲームモード ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa AirPlay272,800円→59,800円18%OFF
Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤー 【IP67防水防塵 DualPitch技術 8時間連続再生 Bluetooth 5.1】 耳を塞がない ながら聴き17,880円→13,455円25%OFF
Xiaomi POCO F7 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ64,980円→54,980円15%OFF
【Amazon.co.jp限定】TCL テレビ 55V型 4K 液晶 55V6C Wチューナー内蔵 目保護 Alexa 音声検索 壁かけ対応 2025年モデル59,800円→53,800円10%OFF
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)5,990円→3,990円33%OFF
Anker Soundcore Life P2 Mini【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.3対応 / IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生 / 専用アプリ対応】ブラック5,990円→2,990円50%OFF
Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生14,990円→10,740円28%OFF
【Amazon.co.jp 限定】JBL TOUR PRO 3 ワイヤレスイヤホン bluetooth/ハイブリッドノイズキャンセリング/ハイレゾワイヤレスLDAC/デュアルドライバー/マルチポイント36,000円→27,279円24%OFF
【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ 第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載 13620H メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載145,200円→112,800円22%OFF
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス7,700円→5,480円29%OFF
FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ139,800円→104,800円25%OFF
REGZA ゲーミングモニター 27インチ WQHD 240Hz モンスターハンターワイルズ推奨画質 1ms(GTG) HDR10 Fast IPSパネル50,600円→33,000円35%OFF
Amzfast 34インチ ゲーミングモニター 240Hz 曲面ウルトラワイド UWQHD 3440x1440 1ms MPRT 130%sRGB VAパネル 3000:1コントラスト/HDR400/Adaptive Sync43,980円→34,199円22%OFF
【PHILIPS タブレット T8015 国内正規品】11インチFHD/Android 15/90Hzリフレッシュレート/MediaTek G99 (6nm)/6GB/128GB+1TB拡張/8000mAh+18W急速充電36,980円→22,780円38%OFF
モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI13,950円→8,407円40%OFF

【1/7(水)まで】Amazon初売り開催！食品・家電・iPhoneなど人気商品がセール販売割引対象商品一覧はこちら

Amazonスマイルセール初売りの概要・参加方法

Amazon hatsuuri point 1Amazon

2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで実施。ブラックフライデーなどと異なり、開始前の先行セールは基本的に用意されていない。

年始の目玉は、人気商品の値下げに加えて福袋企画が並行して動く点だ。さらに「ポイントアップキャンペーン」へエントリーして条件を満たすことで、買い物に応じたポイント付与が上乗せされる。

▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

還元率アップの内訳・加算条件

プライム会員Amazon Mastercardでの購入ブランドセレクション対象商品の購入対象カテゴリー商品の購入合計還元率
1%
[10,000円以上購入]		最大3%
[10,000円以上購入]
※プライム会員の場合。通常還元率を含む。		最大3%
[5,000円以上：2%]
[20,000円以上：3%]		最大5%
[10,000円以上：4%]
[20,000円以上：5%]		最大12%

※最大12%のポイント付与は、ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合にのみ適用。その他ジャンルは最大7%が上限となる。
※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップの対象外。

【1/7(水)まで】Amazon初売り開催！食品・家電・iPhoneなど人気商品がセール販売割引対象商品一覧はこちら

Amazonスマイルセール初売り｜関連情報

セール情報

サブスク・キャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0