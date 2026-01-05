Amazonスマイルセール初売りは何が安い？食品・家電・生活用品などのおすすめ商品まとめ

Amazonスマイルセール初売りは、年始に開催される大型セールの中でも、値下げ対象の幅が広い点が特徴だ。
本記事では、Amazonスマイルセール初売りで安くなる商品について紹介する。
Amazonスマイルセール初売りは何が安い？
Amazon
Amazonスマイルセール初売りでは、いわゆる「目玉商品」よりも、生活に直結する定番アイテムが大きく値を下げやすい。家電やガジェットだけを狙うセールというより、日用品・食品・消耗品を中心に実感できる安さが出やすい点が特徴だ。
特に割引率が目立つのは、洗剤やトイレットペーパー、シャンプー、サプリメントといった消耗系ジャンル。箱買いやまとめ買い前提の商品が多く、通常時と比べて1点あたりの単価が大きく下がるケースが多い。普段は価格変動の少ない商品ほど、初売り期間は狙い目になりやすい。
また、飲料や食品類も初売りの定番だ。ペットボトル飲料、コーヒー、アルコール類などはケース販売が中心となり、単品購入と比べたコスト差が明確に表れる。ストック目的で購入するユーザーにとっては、初売りの恩恵を受けやすいジャンルと言える。
食品・飲料品
|商品
|価格(税込)
|割引率
|[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・す ラベルレス 2LPET×8本
|1,080円→947円
|12%OFF
|い・ろ・は・す ラベルレス 560ml×24本
|2,055円→1,806円
|12%OFF
|い・ろ・は・す 天然水 340ml×24本
|1,944円→1,662円
|14%OFF
|い・ろ・は・す もも 540ml×24本
|2,493円→2,132円
|14%OFF
|い・ろ・は・す 天然水 1020ml×12本
|1,663円→1,422円
|14%OFF
|by Amazon パックご飯 国産米100% 200g×24個
|3,709円→3,338円
|10%OFF
|レッドブル エナジードリンク 250ml×24本
|5,132円→3,695円
|28%OFF
|チョコレート効果 カカオ86% 大容量940g
|6,210円→3,835円
|38%OFF
|サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 200g×20
|5,681円→3,571円
|37%OFF
|ケロッグ プロテインバー キャラメル&ナッツ 12本
|1,996円→1,379円
|31%OFF
|アサヒ スーパードライ 500ml×24本
|6,183円→5,873円
|5%OFF
日用品・生活用品
|商品
|価格(税込)
|割引率
|アタックZERO 詰め替え 2100g
|1,939円→1,610円
|17%OFF
|【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠
|1,540円→1,277円
|17%OFF
|by Amazon ペーパータオル シングル ホワイト 200枚 16パック
|2,655円→2,018円
|24%OFF
|エマール おしゃれ着用 洗濯洗剤 つめかえ用 1400g
|1,071円→796円
|26%OFF
|【第2類医薬品】ユンケルスター 50mL
|2,162円→1,837円
|15%OFF
|ロリエ 朝までブロック 安心ショーツ(M-L) 15コ+おまけ
|1,810円→1,385円
|23%OFF
|ファブリーズ プレミアム 消臭スプレー 詰め替え 1240mL
|1,491円→1,270円
|15%OFF
|アリエール 液体 超抗菌プレミアム 詰め替え 2210g
|1,699円→1,349円
|21%OFF
|ショーワグローブ ニトリスト・タッチ 100枚 LL
|1,200円→1,076円
|10%OFF
|d'Alba ホワイトトリュフ スプレーセラム 100ml
|2,700円→2,295円
|15%OFF
|ハミング 消臭実感 柔軟剤 つめかえ用 2600ml
|1,529円→1,069円
|30%OFF
|パンテーン シャンプー 2L 詰め替え大容量
|2,265円→1,480円
|35%OFF
|【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠
|926円→704円
|24%OFF
|ニュートロジーナ ボディクリーム 450ml(無香料)
|2,530円→1,310円
|48%OFF
|オルナ オーガニック シャンプー&トリートメント セット(各500ml)
|4,200円→2,940円
|30%OFF
|クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 64枚
|1,898円→1,580円
|17%OFF
|by Amazon マスク やや大きめ 200枚(50枚×4)
|2,446円→1,760円
|28%OFF
|【指定第2類医薬品】by Amazon 解熱鎮痛錠IP 100錠
|773円→598円
|23%OFF
Amazonデバイス
|商品
|価格(税込)
|割引率
|Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
|12,980円→9,980円
|23%OFF
|Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
|9,980円→6,980円
|30%OFF
|【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
|7,980円→4,980円
|38%OFF
|Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
|12,980円→9,980円
|23%OFF
|Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
|27,980円→2,980円
|18%OFF
|Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
|19,980円→16,980円
|15%OFF
|【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グレーシャーホワイト
|39,980円→35,980円
|10%OFF
|Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
|19,980円→16,980円
|15%OFF
|Kindle Scribe Notebook Design - 10.2インチディスプレイ、64GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、タングステン (2024年発売)
|64,980円→54,980円
|15%OFF
|Amazon Echo Show 15 (エコーショー15) 第2世代 (2024年発売) - 15.6インチ フルHDスマートディスプレイ with Alexa、Fire TV機能搭載、Alexa対応音声認識リモコン同梱
|47,980円→37,980円
|21%OFF
|Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック
|32,980円→27,980円
|15%OFF
|Amazon Fire TV Cube(キューブ) | 究極の体験をハンズフリーで | ストリーミングメディアプレイヤー
|19,980円→15,980円
|20%OFF
|Amazon Fire TV Soundbar Plus（2024年発売） | 言葉が聞き取りやすい | サウンドバー/スピーカー | 3.1ch | Dolby Atmos | Bluetooth対応
|34,800円→24,800円
|29%OFF
|【カメラ2つセット】Ring 首振り機能付きインドアカム | 左右360° 上下169° パンチルト、屋内用防犯カメラ | Pan-Tilt Indoor Cam ホワイト | Ring Homeプラン30日間無料体験
|17,960円→14,660円
|18%OFF
|Amazon eero 7 - メッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応 | BE3400 | 2.5Gbpsイーサネット×2 | 2ユニット
|34,800円→28,800円
|17%OFF
|Ring Outdoor Cam Plus Plug-In (リング アウトドアカム プラス 電源アダプターモデル) | 24時間連続録画対応* のハイエンドモデル | 2K ビデオ 360万画素 高精細 | カメラ視野角対角160° | ナイトビジョン | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
|12,980円→8,790円
|32%OFF
|Amazon Kindle Paperwhite キッズモデル (16GB) スターフィッシュカバー | Amazon Kids+で2,000冊以上の子ども向けの本が6か月間読み放題
|29,980円→24,980円
|17%OFF
|Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル) | ワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - サテンニッケル
|14,980円→8,980円
|40%OFF
家電・PC周辺機器
|商品
|価格(税込)
|割引率
|iPhone 15 Plus 128GB ブラック
|124,800円→108,600円
|13%OFF
|Samsung Galaxy S25 512GB｜アイシーブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.2インチ
|147,000円→132,299円
|10%OFF
|TCL 65V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 65C8K WHVA パネル Bang & Olufsen 音響 HDR 5000nits 高輝度 AirPlay2 Wチューナー 液晶 FreeSync Premium Pro 4K 144Hz VRR ゲームマスター Dolby
|322,200円→161,818円
|50%OFF
|Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト
|7,990円→6,990円
|13%OFF
|Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
|19,990円→15,990円
|20%OFF
|【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】43V型 43E7N 4K 量子ドット 倍速パネル 144Hz VRR ゲームモード ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa AirPlay2
|72,800円→59,800円
|18%OFF
|Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤー 【IP67防水防塵 DualPitch技術 8時間連続再生 Bluetooth 5.1】 耳を塞がない ながら聴き
|17,880円→13,455円
|25%OFF
|Xiaomi POCO F7 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ
|64,980円→54,980円
|15%OFF
|【Amazon.co.jp限定】TCL テレビ 55V型 4K 液晶 55V6C Wチューナー内蔵 目保護 Alexa 音声検索 壁かけ対応 2025年モデル
|59,800円→53,800円
|10%OFF
|Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
|5,990円→3,990円
|33%OFF
|Anker Soundcore Life P2 Mini【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.3対応 / IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生 / 専用アプリ対応】ブラック
|5,990円→2,990円
|50%OFF
|Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生
|14,990円→10,740円
|28%OFF
|【Amazon.co.jp 限定】JBL TOUR PRO 3 ワイヤレスイヤホン bluetooth/ハイブリッドノイズキャンセリング/ハイレゾワイヤレスLDAC/デュアルドライバー/マルチポイント
|36,000円→27,279円
|24%OFF
|【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ 第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載 13620H メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載
|145,200円→112,800円
|22%OFF
|【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス
|7,700円→5,480円
|29%OFF
|FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ
|139,800円→104,800円
|25%OFF
|REGZA ゲーミングモニター 27インチ WQHD 240Hz モンスターハンターワイルズ推奨画質 1ms(GTG) HDR10 Fast IPSパネル
|50,600円→33,000円
|35%OFF
|Amzfast 34インチ ゲーミングモニター 240Hz 曲面ウルトラワイド UWQHD 3440x1440 1ms MPRT 130%sRGB VAパネル 3000:1コントラスト/HDR400/Adaptive Sync
|43,980円→34,199円
|22%OFF
|【PHILIPS タブレット T8015 国内正規品】11インチFHD/Android 15/90Hzリフレッシュレート/MediaTek G99 (6nm)/6GB/128GB+1TB拡張/8000mAh+18W急速充電
|36,980円→22,780円
|38%OFF
|モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI
|13,950円→8,407円
|40%OFF
Amazonスマイルセール初売りの概要・参加方法
Amazon
2026年のAmazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)午前9時から1月7日(水)23時59分まで実施。ブラックフライデーなどと異なり、開始前の先行セールは基本的に用意されていない。
年始の目玉は、人気商品の値下げに加えて福袋企画が並行して動く点だ。さらに「ポイントアップキャンペーン」へエントリーして条件を満たすことで、買い物に応じたポイント付与が上乗せされる。
▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー
還元率アップの内訳・加算条件
※最大12%のポイント付与は、ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合にのみ適用。その他ジャンルは最大7%が上限となる。
※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップの対象外。
Amazonスマイルセール初売り｜関連情報
セール情報
サブスク・キャンペーン情報
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。