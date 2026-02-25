DMM×DAZNホーダイのデメリットはある？口コミ・評価を調査

スポーツ配信サービスの本命として存在感を高めるDAZNと、アニメ・ドラマ・バラエティまで網羅するDMMプレミアムがセットになった「DMM×DAZNホーダイ」。月額料金を抑えつつ両サービスを横断的に楽しめる点が魅力だ。

本記事では、デメリットや口コミ・評価について紹介する。

DMM×DAZNホーダイとは？

DMM×DAZNホーダイは、スポーツ特化型配信サービス「DAZN Standard」と、総合エンタメ配信「DMMプレミアム」をひとつにまとめたセットプランだ。DAZN Standardでは、明治安田Jリーグやラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アンなどの海外サッカーをはじめ、NPB公式戦(※広島主催試合を除く)や格闘技など、年間1万試合以上のライブ配信をカバーしている。

一方のDMMプレミアムは、DMM TVの有料会員向けサービスとして展開されており、アニメを中心にドラマ、映画、バラエティ、2.5次元舞台・ミュージカルまで幅広いラインナップを用意。アニメは6,300作品以上(※2026年2月時点)を取り揃え、独占配信やオリジナル作品も充実している点が特徴だ。

スポーツとエンタメの両方を一括で楽しめるよう設計されたのが、このDMM×DAZNホーダイである。

DMM×DAZNホーダイにデメリットはある？契約前に知っておきたい注意点

DAZN単体(月額4,200円)よりも安く、さらにDMMプレミアムの特典まで付いてくるDMM×DAZNホーダイ。コストパフォーマンスの高さが魅力のセットプランだが、利用スタイルによっては注意しておきたいポイントもある。

もっとも、これは“欠点”というよりも、どのプランが自分に合っているかを見極めるための比較材料と言える。ここでは、契約前に押さえておきたいポイントを整理する。

長期利用なら年間プランの方が安いケースも

DMM×DAZNホーダイは月額制としては割安だが、1年間通してDAZNのみを利用する場合は、DAZN公式の年間プラン(一括32,000円)の方が総額では安くなる。シーズン中だけ加入したい人には相性がいいが、長期固定で利用するなら比較検討は必須だ。

また、プロ野球のみを視聴したい場合は「DAZN Baseball(月額2,300円)」の方が低コストで済む。視聴ジャンルが限定されている人は、自身の目的に合わせた選択が重要になる。

無料体験はなし

通常のDMMプレミアムには無料トライアルが用意されているが、DMM×DAZNホーダイには無料期間がない。登録と同時に月額料金が発生するため、まずは単体サービスで試したい人にはハードルに感じる可能性がある。

既存DAZNユーザーは切り替えタイミングに注意

現在DAZNを契約中の場合、DMM×DAZNホーダイへ変更すると残りの視聴期間は失効する。返金対応もないため、更新直前に切り替えるのがベストだ。

さらに、Apple IDやGoogle Play、Amazon経由のアプリ内課金、キャリア決済を利用している場合は、そのままでは移行できない。一度解約し、契約終了後に新規登録する必要がある。

DAZN for docomo利用者も直接移行は不可で、解約後に新しいメールアドレスで再登録する必要がある点は押さえておきたい。

一部機能や支払い方法に制限あり

DAZN公式が提供する「最大180日間の一時停止機能」は利用不可。また、登録から20日間は解約手続きができない仕様となっている。

キャンペーンで付与されるポイントを月額料金の支払いに充当できない点や、クレジットカード決済でMastercardが利用できない点も細かな注意点だ。

ID管理は2サービス分必要

DMMとDAZN、それぞれのアカウント管理が必要になるため、問い合わせ先やログイン情報の管理がやや煩雑になる可能性はある。ただし、通常利用で大きな問題になるケースは多くない。

総合的には“使い方次第”のプラン

DMM×DAZNホーダイは、サッカーや野球を中心としたスポーツ観戦に加え、アニメやエンタメも楽しみたい人にとっては非常に相性の良いパッケージだ。一方で、視聴ジャンルが限定されている場合や長期固定利用を前提とする場合は、他プランとの比較が重要になる。

契約前に自分の視聴スタイルを整理しておけば、大きなミスマッチは避けられるはずだ。

主な注意点まとめ

項目 内容 年間利用時の料金 1年利用ならDAZN年間プラン(一括32,000円)の方が安い 野球特化視聴 DAZN Baseball(月額2,300円)の方が低価格 無料体験 無料トライアルなし(登録即課金) 既存契約の扱い 残存期間は失効・返金なし 移行条件 アプリ課金・docomo経由は一度解約が必要 機能制限 一時停止機能なし／登録後20日間は解約不可 支払い方法 Mastercard非対応／ポイント充当不可 ID管理 DMMとDAZNの2アカウント管理が必要

DMM×DAZNホーダイの口コミは？利用者のリアルな評価をチェック

スポーツとエンタメをまとめて楽しめるセットプランとして注目を集めるDMM×DAZNホーダイ。実際の利用者の声を調査すると、「コスパが高い」というポジティブな評価が目立つ一方で、契約前に知っておきたい注意点を挙げる意見も見られる。

ここでは、SNSやレビューで挙がっている主な口コミを整理し、評価の傾向をまとめた。

料金面の満足度は高水準

もっとも多いのは、「DAZN単体より安い」という声だ。DAZN Standard(月額4,200円)と比較して、DMMプレミアムが付いて3,480円という価格設定に驚くユーザーは少なくない。別々に契約するより毎月1,270円安くなる点は、明確なメリットとして受け止められている。

「スポーツを見るならこれ一択」「どうせアニメも見るならセットの方が得」といった意見も多く、料金面での満足度は総じて高い。

エンタメも一括で楽しめる利便性

DMM TVのラインナップを評価する声も目立つ。アニメや映画、2.5次元舞台などを視聴できるため、「スポーツだけで終わらない」のが強みだという意見が多い。

特にアニメ視聴ユーザーからは、「スポーツ＋アニメでこの価格は強い」との評価があり、総合エンタメ型のプランとして支持を集めている。

月単位で柔軟に使える点も好評

年間契約の縛りがないため、「シーズン中だけ契約して、オフは解約できるのが安心」という声もある。DAZN公式の年間プランと比較して、月額制の自由度を評価するユーザーは多い。

他の契約形態、例えばDAZN for docomoと比較して「こちらの方が分かりやすく、結果的に安い」と感じているケースも見受けられる。

一方で、無料体験や乗り換えには不満も

ネガティブな意見として目立つのは、「無料トライアルがない」という点だ。通常のDMMプレミアムには無料体験があるものの、このセットプランでは登録直後から料金が発生するため、試してから判断したい層にはハードルとなっている。

また、既存のDAZN契約者からは、移行時の仕組みが分かりづらいという声もある。年間プランからの切り替えで残存期間が無効になったケースや、アプリ内課金との兼ね合いで二重請求に近い状況になったという報告もあり、乗り換えタイミングには注意が必要だ。

口コミまとめ

DAZN単体より安く、コストパフォーマンスが高い

DMM TVも利用でき、スポーツ以外のコンテンツも充実

月額制でシーズンごとの利用がしやすい

無料トライアルがなく、登録直後に料金が発生

既存契約からの乗り換えは手順が複雑で注意が必要

DMM×DAZNホーダイの月額料金は？

DMM×DAZNホーダイは、月額3,480円(税込)で利用できるセットプラン。スポーツ配信「DAZN Standard」と動画配信「DMMプレミアム」をまとめて契約できるのが特徴だ。

加入特典として、新規入会月から3カ月間、毎月550ポイントのDMMポイントが付与される。レンタル作品や電子書籍購入などに活用できるため、実質的な還元も見込める。

個別に契約した場合、「DAZN Standard」は月額4,200円(税込)、「DMMプレミアム」は月額550円(税込)で、合計4,750円(税込)。DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)となり、毎月1,270円分の差が生まれる計算だ。

DAZN単体よりも安価で同等のDAZNコンテンツを視聴できる点は大きなメリット。スポーツ視聴が主目的でも、DMMプレミアムが実質“無料で付いてくる”構図となる。一方で、DAZN年間プラン(一括払い・月々払い)を選択した場合は、年間総額で見るとDMM×DAZNホーダイより安くなるケースもあるため、利用期間によって最適解は変わる。

主要サービスの料金比較

サービス名 月額料金(税込) 年間合計額(税込) 利用可能プラン DMM×DAZNホーダイ 3,480円 41,760円 DAZN Standard / DMMプレミアム DAZN 4,200円 一括払い:32,000円

月々払い:38,400円(3,200円×12) DAZN Standard DMMプレミアム 550円 6,600円 DMMプレミアム ABEMA de DAZN 3,800円 一括払い:30,000円

月々払い:36,000円(3,000円×12) DAZN Standard

DMM×DAZNホーダイの登録方法

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。

DMMの指定のページにアクセス 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択 DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了

登録できない場合は？

現在利用中の決済方法によっては、DMM×DAZNホーダイへの切り替えができない場合や、二重課金が発生する可能性がある。すでにDAZNを利用中の場合は、DAZN公式のヘルプを確認しておこう。

【最新キャンペーン情報】今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

