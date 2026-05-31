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Kyoya Saito

ウルグアイ代表がW杯メンバー発表…バルベルデら主力選出も39歳スアレスが選外に

ワールドカップ
ウルグアイ
サウジアラビア 対 ウルグアイ
サウジアラビア

【欧州・海外サッカー ニュース】ウルグアイ代表がワールドカップのメンバー発表。

ウルグアイ代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。

マルセロ・ビエルサ監督が指揮するウルグアイ。本大会ではグループHに属しており、6月15日にサウジアラビアと初戦を行い、その後カーボベルデ、スペインと対戦する。

メンバーにはダルウィン・ヌニェスやロドリゴ・ベンタンクール、マヌエル・ウガルテらが選出。一方で、39歳のFWルイス・スアレスは選外となっている。

メンバーは以下の通り。

GK

ワールドカップ
サウジアラビア crest
サウジアラビア
KSA
ウルグアイ crest
ウルグアイ
URU

セルヒオ・ロシェ（インテルナシオナル／ブラジル）

フェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンテス／アルゼンチン）

サンティアゴ・メレ（モンテレイ／メキシコ）

DF

ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ／ブラジル）

ロナルド・アラウホ（バルセロナ／スペイン）

ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリー／スペイン）

サンティ・ブエノ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）

セバスティアン・カセレス（クラブ・アメリカ／メキシコ）

マティアス・オリベラ（ナポリ／イタリア）

ホアキン・ピケレス（パルメイラス／ブラジル）

マティアス・ビーニャ（リーベル・プレート／アルゼンチン）

MF

マヌエル・ウガルテ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

エミリアーノ・マルティネス（パルメイラス／ブラジル）

ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー／スペイン）

アグスティン・カノッビオ（フルミネンセ／ブラジル）

フアン・マヌエル・サナブリア（レアル・ソルトレイク／アメリカ）

ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ／ブラジル）

ニコラス・デ・ラ・クルス（フラメンゴ／ブラジル）

ロドリゴ・サラサール（ブラガ／ポルトガル）

ファクンド・ペリストリ（パナシナイコス／ギリシャ）

マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティング／ポルトガル）

ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ／メキシコ）

FW

ロドリゴ・アギーレ（UANLティグレス／メキシコ）

フェデリコ・ビニャス（オビエド／スペイン）

ダルウィン・ヌニェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）

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