ウルグアイ代表がW杯メンバー発表…バルベルデら主力選出も39歳スアレスが選外に

ウルグアイ代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。
マルセロ・ビエルサ監督が指揮するウルグアイ。本大会ではグループHに属しており、6月15日にサウジアラビアと初戦を行い、その後カーボベルデ、スペインと対戦する。
メンバーにはダルウィン・ヌニェスやロドリゴ・ベンタンクール、マヌエル・ウガルテらが選出。一方で、39歳のFWルイス・スアレスは選外となっている。
メンバーは以下の通り。
GK
セルヒオ・ロシェ（インテルナシオナル／ブラジル）
フェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンテス／アルゼンチン）
サンティアゴ・メレ（モンテレイ／メキシコ）
DF
ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ／ブラジル）
ロナルド・アラウホ（バルセロナ／スペイン）
ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリー／スペイン）
サンティ・ブエノ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
セバスティアン・カセレス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
マティアス・オリベラ（ナポリ／イタリア）
ホアキン・ピケレス（パルメイラス／ブラジル）
マティアス・ビーニャ（リーベル・プレート／アルゼンチン）
MF
マヌエル・ウガルテ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
エミリアーノ・マルティネス（パルメイラス／ブラジル）
ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー／スペイン）
アグスティン・カノッビオ（フルミネンセ／ブラジル）
フアン・マヌエル・サナブリア（レアル・ソルトレイク／アメリカ）
ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ／ブラジル）
ニコラス・デ・ラ・クルス（フラメンゴ／ブラジル）
ロドリゴ・サラサール（ブラガ／ポルトガル）
ファクンド・ペリストリ（パナシナイコス／ギリシャ）
マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティング／ポルトガル）
ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
FW
ロドリゴ・アギーレ（UANLティグレス／メキシコ）
フェデリコ・ビニャス（オビエド／スペイン）
ダルウィン・ヌニェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）