W杯でGKによる「戦術的タイムアウト」が禁止に…昨年にはプレミアリーグでも問題視

FIFA審判部長のピエルルイジ・コッリーナ氏は、2026年ワールドカップでは、ゴールキーパーが負傷した際に選手がテクニカルエリアに行ってコーチと話すことを禁止すると明らかにした。

近年、「ゴールキーパーの戦術的タイムアウト」が注目を集めている。これは、監督が選手に新たな指示を与えたり、相手チームの流れを阻害したりするために用いられている。昨年11月には、リーズ・ユナイテッドの監督ダニエル・ファルケは、マンチェスター・シテGKジャンルイジ・ドンナルンマが「ルールを曲げ」、プレーを妨害するためにケガを装ったと非難した。

ゴールキーパーは芝生に座り込み、理学療法士に合図を送る。他の選手たちはテクニカルエリアに駆け寄り、チームミーティングを行う。そしてコーチが指示を出し終えると、ゴールキーパーはすぐに立ち上がり、プレーを続けるといった行動が問題視されてきたが、ワールドカップ本大会では不可能になる見込み。

アメリカの女子プロサッカーリーグであるナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）は、今年初めに独自の暫定措置を導入しており、ワールドカップも踏襲する流れに。ゴールキーパーが負傷した場合、両チームの選手はそれぞれの場所に留まるか、センターサークルに集まらなければならない。

コッリーナ氏は、すべての国がこのような行為はもはや許されないことを認識すべきだと述べた。

「48チームすべてのコーチを集めてワークショップを開催し、審判は積極的に行動すると伝えた。ゴールキーパーが負傷して地面に倒れている場合、両チームがベンチに戻ることは許されない。ゴールキーパーには負傷する権利があるが、選手にはそれぞれのコーチとタイムアウトを取るために試合を離れる権利はない」