バレーボールネーションズリーグ2025では、7月に男子・女子の日本大会(日本ラウンド)が行われる。
本記事では、バレーボールネーションズリーグ2025男子・女子の日本大会のチケット販売情報を詳しく紹介する。
バレーボールネーションズリーグ 日本大会の日程
バレーボールネーションズリーグは、6月4日(水)に女子、6月11日(水)に男子の予選ラウンド第1週から開幕。大会では予選ラウンドとして第1週～第3週が予定されており、その後に準々決勝～決勝までのファイナルラウンドが行われる。
日本ラウンドは、男女ともに第3週として千葉県の千葉ポートアリーナにて開催される予定だ。
日本ラウンド 女子大会の日程
|開始日時
(日本時間)
|対戦カード
|放送/配信
|7/9(水)
12:00
|ブルガリア vs ブラジル
|・ネット
Volleyball TV
|7/9(水)
15:30
|韓国 vs ポーランド
|・ネット
Volleyball TV
|7/9(水)
19:20
|フランス vs 日本
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
TVer
|7/10(木)
15:30
|フランス vs ブラジル
|・ネット
Volleyball TV
|7/10(木)
19:20
|韓国 vs 日本
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
TVer
|7/11(金)
15:30
|ブルガリア vs フランス
|・ネット
Volleyball TV
|7/11(金)
19:20
|ポーランド vs ブラジル
|・ネット
Volleyball TV
|7/12(土)
15:30
|韓国 vs ブルガリア
|・ネット
Volleyball TV
|7/12(土)
19:20
|日本 vs ポーランド
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
TVer
|7/13(日)
11:00
|韓国 vs フランス
|・ネット
Volleyball TV
|7/13(日)
14:30
|ブルガリア vs ポーランド
|・ネット
Volleyball TV
|7/13(日)
19:20
|日本 vs ブラジル
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
TVer
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
日本ラウンド 男子大会の日程
|開始日時
(日本時間)
|対戦カード
|放送/配信
|7/16(水)
12:00
|アルゼンチン vs ブラジル
|・ネット
Volleyball TV
|7/16(水)
15:30
|トルコ vs アメリカ
|・ネット
Volleyball TV
|7/16(水)
19:20
|ドイツ vs 日本
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV
TVer
|7/17(木)
15:30
|トルコ vs ドイツ
|・ネット
Volleyball TV
|7/17(木)
19:20
|アルゼンチン vs 日本
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV
TVer
|7/18(金)
15:30
|アルゼンチン vs アメリカ
|・ネット
Volleyball TV
|7/18(金)
19:20
|ブラジル vs 日本
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV
TVer
|7/19(土)
15:30
|トルコ vs ブラジル
|・ネット
Volleyball TV
|7/19(土)
19:30
|ドイツ vs アメリカ
|・ネット
Volleyball TV
|7/20(日)
11:00
|トルコ vs アルゼンチン
|・ネット
Volleyball TV
|7/20(日)
14:30
|ドイツ vs ブラジル
|・ネット
Volleyball TV
|7/20(日)
19:20
|アメリカ vs 日本
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV
TVer
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
バレーボールネーションズリーグ2025の放送/配信予定
バレーボールネーションズリーグ2025は『U-NEXT』が男女日本戦を全試合ライブ配信。また、国外開催の日本代表戦は『BS-TBS』、国内開催の男女日本代表戦全8試合は『TBS系列』でも放送される予定だ（一部録画）。ネット『Volleyball TV』では全試合が配信されるが、英語音声での配信となる。
|チャンネル
|形態
|放送・配信内容
|U-NEXT
(31日間無料体験)
|ネット
|男女日本戦全試合配信
|TBS系列
|地上波
|日本国内開催の男女日本戦全8試合
|BS TBS
|BS
|国外開催の男女日本戦全試合(一部録画)
|Volleyball TV
|ネット
|大会全試合(英語音声)
日本語実況・解説付きで日本戦が全試合観られるのは『U-NEXT』だけ！
バレーボールネーションズリーグ2025の日本戦を日本語実況・解説付きで全試合観られるのは『U-NEXT』だけとなる。
U-NEXT見放題プランに登録すれば日本戦の全試合を視聴可能。見放題プランには31日間の無料トライアルが設けられており、登録すれば追加料金なしで視聴できる。
また、日本ラウンドでは、配信チケットを購入することで石川兄妹や髙橋藍など特定の主力選手にフォーカスし続ける「注目選手・徹底マークチャンネル」も視聴可能だ。
【チケット販売情報】申込方法、販売期間は？
千葉県の千葉ポートアリーナで開催される各試合開催日のチケットは、『イープラス』にて2025年5月17日(土)10:00から先着順で一般販売。購入期限は各日の試合開始時刻までとなっている。
【女子大会 7/9(水)】
|チケット
|観戦試合
|販売期間
|日本戦&海外戦(特別体験付) 一般発売
|第1試合 12:00開始 ブルガリア vs ブラジル
第2試合 15:30開始 韓国 vs ポーランド
第3試合 19:20開始 フランス vs 日本
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/9(水)12:00
|海外戦 一般発売
|第1試合 12:00開始 ブルガリア vs ブラジル
第2試合 15:30開始 韓国 vs ポーランド
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/9(水)12:00
|日本戦 一般発売
|第3試合 19:20開始 フランス vs 日本
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/9(水)19:20
【女子大会 7/10(木)】
|チケット
|観戦試合
|販売期間
|日本戦&海外戦(特別体験付) 一般発売
|第1試合 15:30開始 フランス vs ブラジル
第2試合 19:20開始 韓国 vs 日本
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/10(木)15:30
|海外戦 一般発売
|第1試合 15:30開始 フランス vs ブラジル
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/10(木)15:30
|日本戦 一般発売
|第3試合 19:20開始 フランス vs 日本
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/10(木)19:20
【女子大会 7/11(金)】
|チケット
|観戦試合
|販売期間
|海外戦(特別体験付) 一般発売
|第1試合 15:30開始 ブルガリア vs フランス
第2試合 19:20開始 ポーランド vs ブラジル
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/11(金)15:30
|海外戦 一般発売
|第1試合 15:30開始 ブルガリア vs フランス
第2試合 19:20開始 ポーランド vs ブラジル
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/11(金)15:30
【女子大会 7/12(土)】
|チケット
|観戦試合
|販売期間
|日本戦&海外戦(特別体験付) 一般発売
|第1試合 15:30開始 韓国 vs ブルガリア
第2試合 19:20開始 日本 vs ポーランド
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/12(土)15:30
|海外戦 一般発売
|第1試合 15:30開始 韓国 vs ブルガリア
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/12(土)15:30
|日本戦 一般発売
|第2試合 19:20開始 日本 vs ポーランド
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/12(土)19:20
【女子大会 7/13(日)】
|チケット
|観戦試合
|販売期間
|日本戦&海外戦(特別体験付) 一般発売
|第1試合 11:00開始 韓国 vs フランス
第2試合 14:30開始 ブルガリア vs ポーランド
第3試合 19:20開始 日本 vs ブラジル
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/13(日)11:00
|海外戦 一般発売
|第1試合 11:00開始 韓国 vs フランス
第2試合 14:30開始 ブルガリア vs ポーランド
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/13(日)11:00
|日本戦 一般発売
|第3試合 19:20開始 日本 vs ブラジル
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/13(日)19:20
【男子大会 7/16(水)】
|チケット
|観戦試合
|販売期間
|日本戦&海外戦(特別体験付) 一般発売
|第1試合 12:00開始 アルゼンチン vs ブラジル
第2試合 15:30開始 トルコ vs アメリカ
第3試合 19:20開始 ドイツ vs 日本
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/16(水)12:00
|海外戦 一般発売
|第1試合 12:00開始 アルゼンチン vs ブラジル
第2試合 15:30開始 トルコ vs アメリカ
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/16(水)12:00
|日本戦 一般発売
|第3試合 19:20開始 ドイツ vs 日本
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/16(水)19:20
【男子大会 7/17(木)】
|チケット
|観戦試合
|販売期間
|日本戦&海外戦(特別体験付) 一般発売
|第1試合 15:30開始 トルコ vs ドイツ
第2試合 19:20開始 アルゼンチン vs 日本
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/17(木)15:30
|海外戦 一般発売
|第1試合 15:30開始 トルコ vs ドイツ
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/17(木)15:30
|日本戦 一般発売
|第2試合 19:20開始 アルゼンチン vs 日本
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/17(木)19:20
【男子大会 7/18(金)】
|チケット
|観戦試合
|販売期間
|日本戦&海外戦(特別体験付) 一般発売
|第1試合 15:30開始 アルゼンチン vs アメリカ
第2試合 19:20開始 ブラジル vs 日本
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/18(金)15:30
|海外戦 一般発売
|第1試合 15:30開始 アルゼンチン vs アメリカ
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/18(金)15:30
|日本戦 一般発売
|第2試合 19:20開始 ブラジル vs 日本
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/18(金)19:20
【男子大会 7/19(土)】
|チケット
|観戦試合
|販売期間
|海外戦(特別体験付) 一般発売
|第1試合 15:30開始 トルコ vs ブラジル
第2試合 19:30開始 ドイツ vs アメリカ
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/19(土)15:30
|海外戦 一般発売
|第1試合 15:30開始 トルコ vs ブラジル
第2試合 19:30開始 ドイツ vs アメリカ
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/19(土)15:30
【男子大会 7/20(日)】
|チケット
|観戦試合
|販売期間
|日本戦&海外戦(特別体験付) 一般発売
|第1試合 11:00開始 トルコ vs アルゼンチン
第2試合 14:30開始 ドイツ vs ブラジル
第3試合 19:20開始 アメリカ vs 日本
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/20(日)11:00
|海外戦 一般発売
|第1試合 11:00開始 トルコ vs アルゼンチン
第2試合 14:30開始 ドイツ vs ブラジル
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/20(日)11:00
|日本戦 一般発売
|第3試合 19:20開始 アメリカ vs 日本
|2025/5/17(土)10:00～
2025/7/20(日)19:20
【チケット販売情報】席種、価格は？
バレーボールネーションズリーグ2025日本大会のチケット価格は、日程および日本戦の有無で異なる。それぞれのチケット価格と席種は以下の通り。
【女子日本戦(7/9、7/10)】
|席種
|価格(税込)
|プレミアムSサイド(1列目)
|28,000円
|プレミアムSエンド(1列目)
|26,000円
|プレミアムAサイド(2列目)
|25,000円
|プレミアムAエンド(2～3列目)
|24,000円
|レジェンドシート
|28,000円
|アリーナSベンチ裏
|20,000円
|アリーナSサイド
|18,000円
|アリーナSエンド
|14,000円
|アリーナAエンド
|12,000円
|スタンドAサイド
|8,000円(大人)
6,500円(子供)
|スタンドAコーナー
|6,500円(大人)
5,000円(子供)
|スタンドAエンド
|5,000円(大人)
3,500円(子供)
|スタンドBサイド
|4,500円(大人)
3,000円(子供)
|スタンドBコーナー
|3,000円(大人)
1,500円(子供)
|スタンドBエンド
|2,000円(大人)
1,000円(子供)
【女子日本戦(7/12、7/13)】
|席種
|価格(税込)
|プレミアムSサイド(1列目)
|32,000円
|プレミアムSエンド(1列目)
|30,000円
|プレミアムAサイド(2列目)
|29,000円
|プレミアムAエンド(2～3列目)
|26,000円
|レジェンドシート
|28,000円
|サポーターズシート
|23,000円
|アリーナSベンチ裏
|20,000円
|アリーナSサイド
|18,000円
|アリーナSエンド
|14,000円
|アリーナAエンド
|12,000円
|スタンドAサイド
|8,000円(大人)
6,500円(子供)
|スタンドAコーナー
|6,500円(大人)
5,000円(子供)
|スタンドAエンド
|5,000円(大人)
3,500円(子供)
|スタンドBサイド
|4,500円(大人)
3,000円(子供)
|スタンドBコーナー
|3,000円(大人)
1,500円(子供)
|スタンドBエンド
|2,000円(大人)
1,000円(子供)
【男子日本戦(全日程共通)】
|席種
|価格(税込)
|プレミアムSサイド(1列目)
|40,000円
|プレミアムSエンド(1列目)
|37,000円
|プレミアムAサイド(2列目)
|33,000円
|プレミアムAエンド(2～3列目)
|30,000円
|レジェンドシート
|32,000円
|アリーナSベンチ裏
|29,000円
|アリーナSサイド
|26,500円
|アリーナSエンド
|21,000円
|アリーナAエンド
|18,000円
|スタンドAサイド
|13,000円(大人)
6,500円(子供)
|スタンドAコーナー
|11,000円(大人)
5,500円(子供)
|スタンドAエンド
|10,000円(大人)
5,000円(子供)
|スタンドBサイド
|9,000円(大人)
4,500円(子供)
|スタンドBコーナー
|7,000円(大人)
3,500円(子供)
|スタンドBエンド
|3,500円(大人)
2,000円(子供)
【日本戦以外(男女共通)】
|席種
|価格(税込)
|VNLエキサイト
|10,000円(大人)
10,000円(子供)
|プレミアムシート(1列目～2列目)
※エリア内自由席
|6,000円(大人)
5,000円(子供)
|アリーナ自由席
|3,000円(大人)
2,000円(子供)
|スタンド自由席
|1,500円(大人)
500円(子供)
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バレーボールネーションズリーグ2025の関連情報
バレーボールネーションズリーグ2025に関する情報は、以下の記事でも紹介している。
- バレーボールネーションズリーグ2025女子の試合日程・組み合わせ・放送予定
- バレーボールネーションズリーグ2025男子の試合日程・組み合わせ
- 【テレビ放送】バレーボールネーションズリーグ日本戦全試合のTV中継・ネット配信予定
※本ページに記載の情報は、2025年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。