日本戦&海外戦(特別体験付) 一般発売

第1試合 12:00開始 ブルガリア vs ブラジル

第2試合 15:30開始 韓国 vs ポーランド

第3試合 19:20開始 フランス vs 日本

2025/5/17(土)10:00~

2025/7/9(水)12:00