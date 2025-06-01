バレーボール女子日本代表は、6月に開幕するネーションズリーグ2025に参戦する。
本記事では、ネーションズリーグ2025開幕を前にバレーボール女子日本代表の2025年度登録メンバーを紹介する。
バレーボール女子日本代表｜ネーションズリーグ第1週招集メンバー
|背番号
|名前
|ポジション
|所属
|2
|荒木彩花
|ミドルブロッカー
|SAGA久光スプリングス
|3
|島村春世
|ミドルブロッカー
|NECレッドロケッツ川崎
|4
|石川真佑
|アウトサイドヒッター
|ノヴァーラ（イタリア）
|6
|関菜々巳
|セッター
|アルシーツィオ（イタリア）
|7
|松井珠己
|セッター
|PFUブルーキャッツ石川かほく
|8
|小島満菜美
|リベロ
|ソルトレイク（アメリカ）
|11
|山田二千華
|ミドルブロッカー
|NECレッドロケッツ川崎
|13
|和田由紀子
|アウトサイドヒッター
|NECレッドロケッツ川崎
|15
|宮部藍梨
|ミドルブロッカー
|ヴィクトリーナ姫路
|19
|岩澤実育
|リベロ
|埼玉上尾メディックス
|21
|西村弥菜美
|リベロ
|SAGA久光スプリングス
|22
|中川つかさ
|セッター
|NECレッドロケッツ川崎
|24
|野中瑠衣
|アウトサイドヒッター
|日本バレーボール協会
|26
|佐藤淑乃
|アウトサイドヒッター
|NECレッドロケッツ川崎
|28
|深沢めぐみ
|アウトサイドヒッター
|SAGA久光スプリングス
|33
|秋本美空
|アウトサイドヒッター
|ヴィクトリーナ姫路
バレーボール女子日本代表｜2025年度登録メンバー
|背番号
|名前
|ポジション
|所属
|生年月日
|身長
|1
|岩崎こよみ
(Koyomi Iwasaki)
|セッター
|埼玉上尾メディックス
|1989年5月1日(36歳)
|175㎝
|2
|荒木彩花
(Ayaka Araki)
|ミドルブロッカー
|SAGA久光スプリングス
|2001年9月2日(23歳)
|184㎝
|3
|島村春世
(Haruyo Shimamura)
|ミドルブロッカー
|NECレッドロケッツ川崎
|1992年3月4日(33歳)
|182㎝
|4
|石川真佑
(Mayu Ishikawa)
|アウトサイドヒッター
|ノヴァーラ（イタリア）
|2000年5月14日(25歳)
|174㎝
|5
|長内美和子
(Miwako Osanai)
|アウトサイドヒッター
|Astemoリヴァーレ茨城
|1997年7月19日(27歳)
|175㎝
|6
|関菜々巳
(Nanami Seki)
|セッター
|アルシーツィオ（イタリア）
|1999年6月12日(25歳)
|171㎝
|7
|松井珠己
(Tamaki Matsui)
|セッター
|PFUブルーキャッツ石川かほく
|1998年1月10日(27歳)
|170㎝
|8
|小島満菜美
(Manami Kojima)
|リベロ
|ソルトレイク（アメリカ）
|1994年11月7日(30歳)
|158㎝
|9
|小川愛里奈
(Erina Ogawa)
|ミドルブロッカー
|大阪マーヴェラス
|1998年6月3日(26歳)
|178㎝
|10
|黒後愛
(Ai Kurogo)
|アウトサイドヒッター
|埼玉上尾メディックス
|1998年6月14日(26歳)
|180㎝
|11
|山田二千華
(Nichika Yamada)
|ミドルブロッカー
|NECレッドロケッツ川崎
|2000年2月24日(25歳)
|184㎝
|12
|福留彗美
(Satomi Fukudome)
|リベロ
|ミラノ（イタリア）
|1997年11月23日(27歳)
|162㎝
|13
|和田由紀子
(Yukiko Wada)
|アウトサイドヒッター
|NECレッドロケッツ川崎
|2002年1月8日(23歳)
|174㎝
|14
|オクム大庭冬美ハウィ
(Fuyumi Hawi Okumu Oba)
|アウトサイドヒッター
|Astemoリヴァーレ茨城
|1998年6月27日(26歳)
|177㎝
|15
|宮部藍梨
(Airi Miyabe)
|ミドルブロッカー
|ヴィクトリーナ姫路
|1998年7月29日(26歳)
|182㎝
|17
|山口真季
(Maki Yamaguchi)
|ミドルブロッカー
|KUROBE アクアフェリーズ富山
|1999年3月13日(26歳)
|175㎝
|18
|塩出仁美
(Hitomi Shiode)
|セッター
|大阪マーヴェラス
|1999年9月15日(25歳)
|174㎝
|19
|岩澤実育
(Miiku Iwasawa)
|リベロ
|埼玉上尾メディックス
|1999年10月13日(25歳)
|162㎝
|20
|山中宏予
(Hiroyo Yamanaka)
|ミドルブロッカー
|埼玉上尾メディックス
|1999年11月11日(25歳)
|181㎝
|21
|西村弥菜美
(Minami Nishimura)
|リベロ
|SAGA久光スプリングス
|2000年3月23日(25歳)
|168㎝
|22
|中川つかさ
(Tsukasa Nakagawa)
|セッター
|NECレッドロケッツ川崎
|2000年8月13日(24歳)
|159㎝
|23
|川畑遥奈
(Haruna Kawabata)
|リベロ
|デンソーエアリービーズ
|2001年2月8日(24歳)
|163㎝
|24
|野中瑠衣
(Rui Nonaka)
|アウトサイドヒッター
|日本バレーボール協会
|2001年8月3日(23歳)
|177㎝
|25
|宮部愛芽世
(Ameze Miyabe)
|アウトサイドヒッター
|大阪マーヴェラス
|2001年10月12日(23歳)
|173㎝
|26
|佐藤淑乃
(Yoshino Sato)
|アウトサイドヒッター
|NECレッドロケッツ川崎
|2001年11月12日(23歳)
|177㎝
|27
|麻野七奈美
(Nanami Asano)
|ミドルブロッカー
|デンソーエアリービーズ
|2002年12月13日(22歳)
|183㎝
|28
|深沢めぐみ
(Megumi Fukazawa)
|アウトサイドヒッター
|SAGA久光スプリングス
|2003年4月17日(22歳)
|176㎝
|29
|本田凛
(Rin Honda)
|ミドルブロッカー
|筑波大学
|2003年7月9日(21歳)
|177㎝
|30
|北窓絢音
(Ayane Kitamado)
|アウトサイドヒッター
|SAGA久光スプリングス
|2004年7月6日(20歳)
|182㎝
|31
|飯山エミリ
(Emiri Iiyama)
|ミドルブロッカー
|東海大学
|2004年9月15日(20歳)
|185㎝
|32
|福村心優美
(Koyumi Fukumura)
|アウトサイドヒッター
|大阪マーヴェラス
|2006年6月29日(18歳)
|178㎝
|33
|秋本美空
(Miku Akimoto)
|アウトサイドヒッター
|ヴィクトリーナ姫路
|2006年8月18日(18歳)
|186㎝
|34
|河俣心海
(Kokomi Kawamata)
|オポジット
|ヴィクトリーナ姫路
|2006年9月19日(18歳)
|183㎝
|35
|西崎愛菜
(Mana Nishizaki)
|リベロ
|大阪マーヴェラス
|2002年5月1日(23歳)
|158㎝
※年齢は2025年6月1日時点。
バレーボール女子日本代表戦の視聴方法U-NEXT
女子日本代表が出場するバレーボールネーションズリーグ2025は『U-NEXT』が男女日本戦を全試合ライブ配信する。
また、海外ラウンドの日本戦は『BS-TBS』、日本ラウンドの日本戦は『TBS系列』がそれぞれ全試合放送。ネット配信『Volleyball TV』では英語音声にて大会全試合を配信する。
日本語実況・解説付きで日本戦が全試合観られるのは『U-NEXT』だけ！
バレーボールネーションズリーグ2025の日本戦を日本語実況・解説付きで全試合観られるのは『U-NEXT』だけとなる。
U-NEXT見放題プランに登録すれば日本戦の全試合を視聴可能。見放題プランには31日間の無料トライアルが設けられており、登録すれば追加料金なしで視聴できる。
また、日本ラウンドでは、配信チケットを購入することで石川兄妹や髙橋藍など特定の主力選手にフォーカスし続ける「注目選手・徹底マークチャンネル」も視聴可能だ。
バレーボール女子日本代表｜ネーションズリーグ2025試合日程
|日時
|大会
|カード
|開催地
|放送・配信
|6/5(木)
0:00
|ネーションズリーグ
予選第1週
|日本 - オランダ
|オタワ
(カナダ)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/7(土)
8:30
|ネーションズリーグ
予選第1週
|日本 - セルビア
|オタワ
(カナダ)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/8(日)
5:00
|ネーションズリーグ
予選第1週
|日本 - カナダ
|オタワ
(カナダ)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/9(月)
0:00
|ネーションズリーグ
予選第1週
|日本 - ドミニカ共和国
|オタワ
(カナダ)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/18(水)
18:00
|ネーションズリーグ
予選第2週
|日本 - タイ
|香港
(中国)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/20(金)
21:30
|ネーションズリーグ
予選第2週
|日本 - イタリア
|香港
(中国)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/21(土)
21:00
|ネーションズリーグ
予選第2週
|日本 - 中国
|香港
(中国)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/22(土)
17:30
|ネーションズリーグ
予選第2週
|日本 - チェコ
|香港
(中国)
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/9(水)
19:20
|ネーションズリーグ
予選第3週
|日本 - フランス
|千葉
(日本)
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/10(木)
19:20
|ネーションズリーグ
予選第3週
|日本 - 韓国
|千葉
(日本)
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/12(土)
19:20
|ネーションズリーグ
予選第3週
|日本 - ポーランド
|千葉
(日本)
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/13(日)
19:20
|ネーションズリーグ
予選第3週
|日本 - ブラジル
|千葉
(日本)
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
※※開始時間は変更となる可能性あり。最新の配信状況は各サイトにてご確認ください。