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mayu ishikawa volleyball japan womenGetty Images
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バレーボール女子日本代表 2025年最新メンバー・ネーションズリーグ招集選手

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バレーボール女子日本代表は、6月に開幕するネーションズリーグ2025に参戦する。

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本記事では、ネーションズリーグ2025開幕を前にバレーボール女子日本代表の2025年度登録メンバーを紹介する。

バレーボール女子日本代表｜ネーションズリーグ第1週招集メンバー

背番号名前ポジション所属
2荒木彩花ミドルブロッカーSAGA久光スプリングス
3島村春世ミドルブロッカーNECレッドロケッツ川崎
4石川真佑アウトサイドヒッターノヴァーラ（イタリア）
6関菜々巳セッターアルシーツィオ（イタリア）
7松井珠己セッターPFUブルーキャッツ石川かほく
8小島満菜美リベロソルトレイク（アメリカ）
11山田二千華ミドルブロッカーNECレッドロケッツ川崎
13和田由紀子アウトサイドヒッターNECレッドロケッツ川崎
15宮部藍梨ミドルブロッカーヴィクトリーナ姫路
19岩澤実育リベロ埼玉上尾メディックス
21西村弥菜美リベロSAGA久光スプリングス
22中川つかさセッターNECレッドロケッツ川崎
24野中瑠衣アウトサイドヒッター日本バレーボール協会
26佐藤淑乃アウトサイドヒッターNECレッドロケッツ川崎
28深沢めぐみアウトサイドヒッターSAGA久光スプリングス
33秋本美空アウトサイドヒッターヴィクトリーナ姫路

バレーボール女子日本代表｜2025年度登録メンバー

背番号名前ポジション所属生年月日身長
1岩崎こよみ
(Koyomi Iwasaki)		セッター埼玉上尾メディックス1989年5月1日(36歳)175㎝
2荒木彩花
(Ayaka Araki)		ミドルブロッカーSAGA久光スプリングス2001年9月2日(23歳)184㎝
3島村春世
(Haruyo Shimamura)		ミドルブロッカーNECレッドロケッツ川崎1992年3月4日(33歳)182㎝
4石川真佑
(Mayu Ishikawa)		アウトサイドヒッターノヴァーラ（イタリア）2000年5月14日(25歳)174㎝
5長内美和子
(Miwako Osanai)		アウトサイドヒッターAstemoリヴァーレ茨城1997年7月19日(27歳)175㎝
6関菜々巳
(Nanami Seki)		セッターアルシーツィオ（イタリア）1999年6月12日(25歳)171㎝
7松井珠己
(Tamaki Matsui)		セッターPFUブルーキャッツ石川かほく1998年1月10日(27歳)170㎝
8小島満菜美
(Manami Kojima)		リベロソルトレイク（アメリカ）1994年11月7日(30歳)158㎝
9小川愛里奈
(Erina Ogawa)		ミドルブロッカー大阪マーヴェラス1998年6月3日(26歳)178㎝
10黒後愛
(Ai Kurogo)		アウトサイドヒッター埼玉上尾メディックス1998年6月14日(26歳)180㎝
11山田二千華
(Nichika Yamada)		ミドルブロッカーNECレッドロケッツ川崎2000年2月24日(25歳)184㎝
12福留彗美
(Satomi Fukudome)		リベロミラノ（イタリア）1997年11月23日(27歳)162㎝
13和田由紀子
(Yukiko Wada)		アウトサイドヒッターNECレッドロケッツ川崎2002年1月8日(23歳)174㎝
14オクム大庭冬美ハウィ
(Fuyumi Hawi Okumu Oba)		アウトサイドヒッターAstemoリヴァーレ茨城1998年6月27日(26歳)177㎝
15宮部藍梨
(Airi Miyabe)		ミドルブロッカーヴィクトリーナ姫路1998年7月29日(26歳)182㎝
17山口真季
(Maki Yamaguchi)		ミドルブロッカーKUROBE アクアフェリーズ富山1999年3月13日(26歳)175㎝
18塩出仁美
(Hitomi Shiode)		セッター大阪マーヴェラス1999年9月15日(25歳)174㎝
19岩澤実育
(Miiku Iwasawa)		リベロ埼玉上尾メディックス1999年10月13日(25歳)162㎝
20山中宏予
(Hiroyo Yamanaka)		ミドルブロッカー埼玉上尾メディックス1999年11月11日(25歳)181㎝
21西村弥菜美
(Minami Nishimura)		リベロSAGA久光スプリングス2000年3月23日(25歳)168㎝
22中川つかさ
(Tsukasa Nakagawa)		セッターNECレッドロケッツ川崎2000年8月13日(24歳)159㎝
23川畑遥奈
(Haruna Kawabata)		リベロデンソーエアリービーズ2001年2月8日(24歳)163㎝
24野中瑠衣
(Rui Nonaka)		アウトサイドヒッター日本バレーボール協会2001年8月3日(23歳)177㎝
25宮部愛芽世
(Ameze Miyabe)		アウトサイドヒッター大阪マーヴェラス2001年10月12日(23歳)173㎝
26佐藤淑乃
(Yoshino Sato)		アウトサイドヒッターNECレッドロケッツ川崎2001年11月12日(23歳)177㎝
27麻野七奈美
(Nanami Asano)		ミドルブロッカーデンソーエアリービーズ2002年12月13日(22歳)183㎝
28深沢めぐみ
(Megumi Fukazawa)		アウトサイドヒッターSAGA久光スプリングス2003年4月17日(22歳)176㎝
29本田凛
(Rin Honda)		ミドルブロッカー筑波大学2003年7月9日(21歳)177㎝
30北窓絢音
(Ayane Kitamado)		アウトサイドヒッターSAGA久光スプリングス2004年7月6日(20歳)182㎝
31飯山エミリ
(Emiri Iiyama)		ミドルブロッカー東海大学2004年9月15日(20歳)185㎝
32福村心優美
(Koyumi Fukumura)		アウトサイドヒッター大阪マーヴェラス2006年6月29日(18歳)178㎝
33秋本美空
(Miku Akimoto)		アウトサイドヒッターヴィクトリーナ姫路2006年8月18日(18歳)186㎝
34河俣心海
(Kokomi Kawamata)		オポジットヴィクトリーナ姫路2006年9月19日(18歳)183㎝
35西崎愛菜
(Mana Nishizaki)		リベロ大阪マーヴェラス2002年5月1日(23歳)158㎝

※年齢は2025年6月1日時点。

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バレーボール女子日本代表戦の視聴方法

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バレーボール女子日本代表｜ネーションズリーグ2025試合日程

日時大会カード開催地放送・配信
6/5(木)
0:00		ネーションズリーグ
予選第1週		日本 - オランダオタワ
(カナダ)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
6/7(土)
8:30		ネーションズリーグ
予選第1週		日本 - セルビアオタワ
(カナダ)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
6/8(日)
5:00		ネーションズリーグ
予選第1週		日本 - カナダオタワ
(カナダ)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
6/9(月)
0:00		ネーションズリーグ
予選第1週		日本 - ドミニカ共和国オタワ
(カナダ)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
6/18(水)
18:00		ネーションズリーグ
予選第2週		日本 - タイ香港
(中国)		【テレビ】BS-TBS
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6/20(金)
21:30		ネーションズリーグ
予選第2週		日本 - イタリア香港
(中国)		【テレビ】BS-TBS
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6/21(土)
21:00		ネーションズリーグ
予選第2週		日本 - 中国香港
(中国)		【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
6/22(土)
17:30		ネーションズリーグ
予選第2週		日本 - チェコ香港
(中国)		【テレビ】BS-TBS
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7/9(水)
19:20		ネーションズリーグ
予選第3週		日本 - フランス千葉
(日本)		【テレビ】TBS系列
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7/10(木)
19:20		ネーションズリーグ
予選第3週		日本 - 韓国千葉
(日本)		【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
7/12(土)
19:20		ネーションズリーグ
予選第3週		日本 - ポーランド千葉
(日本)		【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
7/13(日)
19:20		ネーションズリーグ
予選第3週		日本 - ブラジル千葉
(日本)		【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV

※※開始時間は変更となる可能性あり。最新の配信状況は各サイトにてご確認ください。

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