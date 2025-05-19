バレーボールネーションズリーグ2025の視聴方法

バレーボールネーションズリーグ2025が2025年6月4日(水)に開幕する。8月までの2カ月にわたる長丁場の戦いで男女ともに昨年準優勝に終わった日本代表はどこまで勝ち進めるのだろうか。
本記事では、バレーボールネーションズリーグ2025の放送・配信予定や視聴方法を紹介する。
バレーボールネーションズリーグ2025 大会日程は？
バレーボールネーションズリーグ2025女子は2025年6月4日(水)、男子は翌週の6月11日(水)に開幕する。
■バレーボールネーションズリーグ2025女子の大会日程
|ラウンド
|開催日程
|開催地
|Week 1
|6/4(水)～6/8(日)
|プール1：カナダ・オタワ
プール2：ブラジル・リオデジャネイロ
プール3：中国・北京
|Week 2
|6/18(水)～6/22(日)
|プール4：トルコ・イスタンブール
プール5：中国・香港
プール6：セルビア・ベオグラード
|Week 3
|7/9(水)～7/13(日)
|プール7：オランダ・アーペルドールン
プール8：アメリカ・アーリントン
プール9：日本・千葉
|準々決勝
|7/23(水)～7/24(木)
|ポーランド・ウッチ
|準決勝
|7/26(土)
|ポーランド・ウッチ
|3位決定戦
|7/27(日)
|ポーランド・ウッチ
|決勝
|7/27(日)
|ポーランド・ウッチ
■バレーボールネーションズリーグ2025男子の大会日程
|ラウンド
|開催日程
|開催地
|Week 1
|6/11(水)～6/15(日)
|プール1：カナダ・ケベックシティ
プール2：ブラジル・リオデジャネイロ
プール3：中国・西安
|Week 2
|6/25(水)～6/29(日)
|プール4：ブルガリア・ブルガス
プール5：アメリカ・ホフマンエステーツ
プール6：セルビア・ベオグラード
|Week 3
|7/9(水)～7/13(日)
|プール7：ポーランド・グダニスク
プール8：スロベニア・リュブリャナ
プール9：日本・千葉
|準々決勝
|7/30(水)～7/31(木)
|中国・寧波
|準決勝
|8/2(土)
|中国・寧波
|3位決定戦
|8/3(日)
|中国・寧波
|決勝
|8/3(日)
|中国・寧波
バレーボールネーションズリーグ2025 地上波テレビ放送・ネット配信予定は？
バレーボールネーションズリーグ2025は『U-NEXT』が男女日本戦を全試合ライブ配信。また、国外開催の日本代表戦は『BS-TBS』、国内開催の男女日本代表戦全8試合は『TBS系列』でも放送される予定だ（一部録画）。ネット『Volleyball TV』では全試合が配信されるが、英語音声での配信となる。
|チャンネル
|形態
|放送・配信内容
|U-NEXT
(31日間無料体験)
|ネット
|男女日本戦全試合配信
|TBS系列
|地上波
|日本国内開催の男女日本戦全8試合
|BS TBS
|BS
|国外開催の男女日本戦全試合
|Volleyball TV
|ネット
|全試合（英語音声）
※試合開始時間が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
バレーボールネーションズリーグ2025 男女日本代表の試合日程は？
■女子日本代表の試合日程
|日程
|試合
|放送・配信
|6/5(木)0:00
|オランダ - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/7(土)8:30
|セルビア - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/8(日)5:00
|カナダ - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/9(月)0:00
|ドミニカ共和国 - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/18(水)18:00
|タイ - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/20(金)21:30
|日本 - イタリア
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/21(土)21:00
|日本 - 中国
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|6/22(日)17:30
|チェコ - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/9(水)19:20
|フランス - 日本
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/10(木)19:20
|韓国 - 日本
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/12(土)19:20
|日本 - ポーランド
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/13(日)19:20
|日本 - ブラジル
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
■男子日本代表の試合日程
|日程
|対戦カード
|放送・配信
|6/11(水)18:00
|中国 - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT
|6/12(木)21:30
|ポーランド - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT
|6/13(金)18:00
|日本 - セルビア
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT
|6/15(日)12:30
|オランダ - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT
|6/26(木)1:30
|ブルガリア - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT
|6/26(木)21:00
|フランス - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT
|6/27(金)21:00
|ウクライナ - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT
|6/29(日)18:00
|スロベニア - 日本
|【テレビ】BS-TBS
【ネット】U-NEXT
|7/16(水)19:20
|ドイツ - 日本
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/17(木)19:20
|アルゼンチン - 日本
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/18(金)19:20
|ブラジル - 日本
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
|7/13(日)19:20
|アメリカ - 日本
|【テレビ】TBS系列
【ネット】U-NEXT、Volleyball TV
日本語実況・解説付きで日本戦が全試合観られるのは『U-NEXT』だけ！
バレーボールネーションズリーグ2025の日本戦を日本語実況・解説付きで全試合観られるのは『U-NEXT』だけとなる。
U-NEXT見放題プランに登録すれば日本戦の全試合を視聴可能。見放題プランには31日間の無料トライアルが設けられており、登録すれば追加料金なしで視聴できる。
また、日本ラウンドでは、配信チケットを購入することで石川兄妹や髙橋藍など特定の主力選手にフォーカスし続ける「注目選手・徹底マークチャンネル」も視聴可能だ。
※本ページに記載の情報は、2025年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。