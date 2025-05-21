バレーボール女子日本代表 2025年試合日程・結果・テレビ放送予定・メンバー

バレーボール女子日本代表の2025年カレンダー（日程・結果・スケジュール）、登録メンバー、テレビ放送・ネット配信予定まとめ。

バレーボール女子日本代表の2025年のスケジュールを紹介。

バレーボール女子日本代表は6月から8月にかけてネーションズリーグ2025、9月にはバレーボール世界選手権2025に臨む。

バレーボール女子日本代表｜2025年日程・結果

日時 大会 カード 開催地 6/5(木)

0:00 ネーションズリーグ

予選第1週 日本 - オランダ オタワ

(カナダ) 6/7(土)

8:30 ネーションズリーグ

予選第1週 日本 - セルビア オタワ

(カナダ) 6/8(日)

5:00 ネーションズリーグ

予選第1週 日本 - カナダ オタワ

(カナダ) 6/9(月)

0:00 ネーションズリーグ

予選第1週 日本 - ドミニカ共和国 オタワ

(カナダ) 6/18(水)

18:00 ネーションズリーグ

予選第2週 日本 - タイ 香港

(中国) 6/20(金)

21:30 ネーションズリーグ

予選第2週 日本 - イタリア 香港

(中国) 6/21(土)

21:00 ネーションズリーグ

予選第2週 日本 - 中国 香港

(中国) 6/22(土)

17:30 ネーションズリーグ

予選第2週 日本 - チェコ 香港

(中国) 7/9(水)

19:20 ネーションズリーグ

予選第3週 日本 - フランス 千葉

(日本) 7/10(木)

19:20 ネーションズリーグ

予選第3週 日本 - 韓国 千葉

(日本) 7/12(土)

19:20 ネーションズリーグ

予選第3週 日本 - ポーランド 千葉

(日本) 7/13(日)

19:20 ネーションズリーグ

予選第3週 日本 - ブラジル 千葉

(日本) 8/23(土)

19:00 世界バレー

予選第1戦 日本 - カメルーン バンコク

(タイ) 8/25(月)

19:00 世界バレー

予選第2戦 日本 - ウクライナ バンコク

(タイ) 8/27(水)

19:00 世界バレー

予選第1戦 日本 - セルビア バンコク

(タイ)

※開始時間は変更となる可能性あり。

以下に続く

※各大会予選通過後の日程は未定。

バレーボール女子日本代表｜2025年放送・配信予定

日程 試合 放送・配信 6/5(木)0:00 オランダ - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/7(土)8:30 セルビア - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/8(日)5:00 カナダ - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/9(月)0:00 ドミニカ共和国 - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/18(水)18:00 タイ - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/20(金)21:30 日本 - イタリア 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/21(土)21:00 日本 - 中国 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 6/22(日)17:30 チェコ - 日本 【テレビ】BS-TBS

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 7/9(水)19:20 フランス - 日本 【テレビ】TBS系列

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 7/10(木)19:20 韓国 - 日本 【テレビ】TBS系列

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 7/12(土)19:20 日本 - ポーランド 【テレビ】TBS系列

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV 7/13(日)19:20 日本 - ブラジル 【テレビ】TBS系列

【ネット】U-NEXT、Volleyball TV

※開始時間は変更となる可能性あり。最新の配信状況は各サイトにてご確認ください。

バレーボール女子日本代表 2025年度登録メンバー

岩崎こよみ S(埼玉上尾メディックス)

荒木彩花 MB(SAGA久光スプリングス)

島村春世 MB(NECレッドロケッツ川崎)

石川真佑 OH(ノヴァーラ/イタリア)

長内美和子 OH(Astemoリヴァーレ茨城)

関菜々巳 S(コネリアーノ/イタリア)

松井珠己 S(PFUブルーキャッツ石川かほく)

小島満菜美 L(ソルトレイク/アメリカ)

小川愛里奈 MB(大阪マーヴェラス)

黒後愛 OH(埼玉上尾メディックス)

11 山田二千華 MB(NECレッドロケッツ川崎)

12 福留慧美 L(ミラノ/イタリア)

和田由紀子 OH(NECレッドロケッツ川崎)

オクム大庭冬美ハウィ OH(Astemoリヴァーレ茨城)

宮部藍梨 MB(ヴィクトリーナ姫路)

濵松明日香 MB(埼玉上尾メディックス)

山口真季 MB(KUROBE アクアフェアリーズ富山)

塩出仁美 S(大阪マーヴェラス)

岩澤実育 L(埼玉上尾メディックス)

山中宏予 MB(埼玉上尾メディックス)

西村弥菜美 L(SAGA久光スプリングス)

中川つかさ S(NECレッドロケッツ川崎)

川畑遥奈 L(デンソーエアリービーズ)

野中瑠衣 OH(Astemoリヴァーレ茨城)

宮部愛芽世 OH(大阪マーヴェラス)

佐藤淑乃 OH(NECレッドロケッツ川崎)

麻野七奈未 MB(デンソーエアリービーズ)

深澤めぐみ OH(SAGA久光スプリングス)

本田凜 MB(筑波大学)

北窓絢音 OH(SAGA久光スプリングス)

飯山エミリ MB(東海大学)

福村心優美 OH(大阪マーヴェラス)

秋本美空 OH(ヴィクトリーナ姫路)

河俣心海 OH(ヴィクトリーナ姫路)

西崎愛菜 L(大阪マーヴェラス)

※所属は2025年4月時点

《ポジション》

OH：アウトサイドヒッター

MB：ミドルブロッカー

S：セッター

L：リベロ

バレーボール女子日本代表戦の視聴方法

女子日本代表が出場するバレーボールネーションズリーグ2025は『U-NEXT』が男女日本戦を全試合ライブ配信する。また、海外ラウンドの日本戦は『BS-TBS』、日本ラウンドの日本戦は『TBS系列』がそれぞれ全試合放送。ネット配信『Volleyball TV』では英語音声にて大会全試合を配信する。

日本語実況・解説付きで日本戦が全試合観られるのは『U-NEXT』だけ！

バレーボールネーションズリーグ2025の日本戦を日本語実況・解説付きで全試合観られるのは『U-NEXT』だけとなる。

U-NEXT見放題プランに登録すれば日本戦の全試合を視聴可能。見放題プランには31日間の無料トライアルが設けられており、登録すれば追加料金なしで視聴できる。

また、日本ラウンドでは、配信チケットを購入することで石川兄妹や髙橋藍など特定の主力選手にフォーカスし続ける「注目選手・徹底マークチャンネル」も視聴可能だ。

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