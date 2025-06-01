FIVBバレーボールネーションズリーグが、2025年も行われる。
本記事では、バレーボールネーションズリーグに出場する男子・女子日本代表の試合中継予定を紹介する。
バレーボールネーションズリーグの開催日程
バレーボールネーションズリーグは、女子が6月4日(水)～9日(月)に第1週、6月18日(水)～23日(月)に第2週、7月9日(水)～14日(月)に第3週が開催。男子は6月11日(水)～16日(月)に第1週、6月25日(火)～30日(月)に第2週、7月16日(水)～21日(月)に第3週が開催予定だ。
大会には、男女それぞれ18チームずつが参加。各チームは各週に4試合ずつの計12試合を予選ラウンドとして戦い、上位7チーム+開催国1チームの計8チームがノックアウト方式のトーナメントであるファイナルラウンドに進出する。ファイナルラウンドは、女子が7月23日(水)～28日にウッチ(ポーランド)、男子が7月30日(水)～8月3日(日)に寧波(中国)で開催予定だ。
■女子 大会日程
- 第1週(予選ラウンド):6月4日(水)～9日(月)
- 第2週(予選ラウンド):6月18日(水)～23日(月)
- 第3週(予選ラウンド):7月9日(水)～14日(月)
- 準々決勝(ファイナルラウンド):7月23日(水)・24日(木)
- 準決勝(ファイナルラウンド):7月26日(土)
- 3位決定戦(ファイナルラウンド):7月27日(日)
- 決勝(ファイナルラウンド):7月28日(月)
■男子 大会日程
- 第1週(予選ラウンド):6月11日(水)～16日(月)
- 第2週(予選ラウンド):6月25日(火)～30日(月)
- 第3週(予選ラウンド):7月16日(水)～21日(月)
- 準々決勝(ファイナルラウンド):7月30日(水)・31日(木)
- 準決勝(ファイナルラウンド):8月2日(土)
- 3位決定戦(ファイナルラウンド):8月3日(日)
- 決勝(ファイナルラウンド):8月3日(日)
バレーボールネーションズリーグ2025の視聴方法U-NEXT
バレーボールネーションズリーグは、テレビ放送が地上波『TBS系列』で日本ラウンド男女日本戦全8試合、衛星放送『BS-TBS』で海外ラウンド日本戦全試合を放送。ネット配信も『U-NEXT』が男女日本戦全試合をライブ配信予定だ。『TVer』に関しては、日本ラウンド(男女日本戦第3週)を生配信することが伝えられている。
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バレーボールネーションズリーグ 女子日本代表の中継予定
■第1週(オタワ・カナダ)
|開始日時
(日本時間)
|対戦カード
|放送/配信
|6/4(水)
0:00
|日本 vs オランダ
|・テレビ
BS-TBS(録)
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
|6/7(土)
8:10
|日本 vs セルビア
|・テレビ
BS-TBS(録)
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
|6/8(日)
4:40
|日本 vs カナダ
|・テレビ
BS-TBS(録)
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
|6/8(日)
23:40
|日本 vs ドミニカ共和国
|・テレビ
BS-TBS(録)
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
■第2週(香港)
|開始日時
(日本時間)
|対戦カード
|放送/配信
|6/18(水)
18:00
|日本 vs タイ
|・テレビ
BS-TBS(録)
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
|6/20(金)
21:30
|日本 vs イタリア
|・テレビ
BS-TBS
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
|6/21(土)
21:00
|日本 vs 中国
|・テレビ
BS-TBS
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
|6/22(日)
17:30
|日本 vs チェコ
|・テレビ
BS-TBS(録)
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
■第3週(千葉)
|開始日時
(日本時間)
|対戦カード
|放送/配信
|7/9(水)
19:20
|日本 vs フランス
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
TVer
|7/10(木)
19:20
|日本 vs 韓国
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
TVer
|7/12(土)
19:20
|日本 vs ポーランド
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
TVer
|7/13(日)
19:20
|日本 vs ブラジル
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
TVer
試合日程および、放送・配信予定は変更となる場合があります。
バレーボールネーションズリーグ 男子日本代表の中継予定
■第1週(西安・中国)
|開始日時
(日本時間)
|対戦カード
|放送/配信
|6/11(水)
17:40
|日本 vs 中国
|・テレビ
BS-TBS(録)
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
|6/12(木)
21:10
|日本 vs ポーランド
|・テレビ
BS-TBS
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
|6/13(金)
17:40
|日本 vs セルビア
|・テレビ
BS-TBS(録)
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
|6/15(日)
12:30
|日本 vs オランダ
|・テレビ
BS-TBS(録)
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
■第2週(ブルガス・ブルガリア)
|開始日時
(日本時間)
|対戦カード
|放送/配信
|6/26(木)
1:30
|日本 vs ブルガリア
|・テレビ
BS-TBS(録)
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
|6/26(木)
21:00
|日本 vs フランス
|・テレビ
BS-TBS
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
|6/27(金)
21:00
|日本 vs ウクライナ
|・テレビ
BS-TBS
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
|6/29(日)
18:00
|日本 vs スロベニア
|・テレビ
BS-TBS(録)
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
■第3週(千葉)
|開始日時
(日本時間)
|対戦カード
|放送/配信
|7/16(水)
19:20
|日本 vs ドイツ
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
TVer
|7/17(木)
19:20
|日本 vs アルゼンチン
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
TVer
|7/18(金)
19:20
|日本 vs ブラジル
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
TVer
|7/20(日)
19:20
|日本 vs アメリカ
|・テレビ
地上波TBS系列
・ネット
U-NEXT
Volleyball TV(英語)
TVer
試合日程および、放送・配信予定は変更となる場合があります。
※本ページの情報は2025年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。