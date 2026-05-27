朝倉海が出場 UFCバンタム級の最新ランキングは？

総合格闘技イベント「UFCファイトナイト・マカオ」が5月30日(土)に開催。同イベントでは、バンタム級の朝倉海がキャメロン・スモザーマン(アメリカ合衆国)と対戦する。
本記事では、UFCバンタム級のランキング・UFC視聴方法を紹介する。
バンタム級ランキング
朝倉海が出場するUFCバンタム級は、現在ピョートル・ ヤンがチャンピオンに君臨している。
なおUFC公式ホームページでは各階級上位15位までが公開されており、朝倉海は15位以内には入っていない。
|順位
|選手名
|戦績 (W-L-D)
|王者
|ピョートル・ヤン
|20-5-0
|1
|メラブ・ドバリシビリ
|21-5-0
|2
|ウマル・ヌルマゴメドフ
|20-1-0
|2
|ショーン・オマリー
|19-3-0
|4
|コーリー・サンドヘイゲン
|18-6-0
|5
|ソン・ヤドン
|22-9-1
|6
|エイマン・ザハビ
|14-2-0
|7
|デイヴソン・フィゲイレード
|25-6-1
|8
|マリオ・バティスタ
|17-3-0
|9
|ダヴィッド・マルティネス
|14-1-0
|10
|マルロン・ヴェラ
|23-12-1
|11
|ペイトン・タルボット
|11-1-0
|12
|ヴィニシウス・オリヴェイラ
|23-4-0
|13
|ラウル・ロサスJr.
|13-1-0
|14
|ハオニ・バルセロシュ
|22-5-0
|15
|ファリド・バシャラート
|15-0-0
UFCの放送・配信予定は？
「UFC」は、日本国内ではネット配信サービスを通じてライブ視聴が可能となっている。地上波テレビでの放送予定はなく、インターネット配信限定での中継となる。
メイン配信を担当するのは『U-NEXT』。月額プラン内で全試合をライブ配信する。ライブ終了後には見逃し配信も実施される。
また、『UFC Fight Pass』でもライブ配信を実施。プレミアムプラン加入者はメインカードを含む全試合を視聴可能となる一方、スタンダードプランではプレリムのみ視聴対象となるため注意したい。
|配信サービス
|配信内容
|U-NEXT
|ライブ配信／見逃し配信あり
|UFC Fight Pass プレミアム
|ライブ配信
UFC｜おすすめ視聴方法まとめ
前述の通り、UFCは『U-NEXT』でライブ配信。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。
『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。