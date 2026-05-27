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UFCはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験
Yuta Tokuma

朝倉海が出場 UFCバンタム級の最新ランキングは？

朝倉海が出場するUFCバンタム級のランキング、UFC視聴方法を紹介する。

【5/30(土)】朝倉海出場予定！
ufc macao main 20260530

U-NEXT

UFCファイトナイトマカオはU-NEXTがライブ配信！

5月30日(土)17時～開催。朝倉海、鶴屋怜らが出場へ！

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

総合格闘技イベント「UFCファイトナイト・マカオ」が5月30日(土)に開催。同イベントでは、バンタム級の朝倉海がキャメロン・スモザーマン(アメリカ合衆国)と対戦する。

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本記事では、UFCバンタム級のランキング・UFC視聴方法を紹介する。

バンタム級ランキング

朝倉海が出場するUFCバンタム級は、現在ピョートル・ ヤンがチャンピオンに君臨している。

なおUFC公式ホームページでは各階級上位15位までが公開されており、朝倉海は15位以内には入っていない。

順位選手名戦績 (W-L-D)
王者ピョートル・ヤン20-5-0
1メラブ・ドバリシビリ21-5-0
2ウマル・ヌルマゴメドフ20-1-0
2ショーン・オマリー19-3-0
4コーリー・サンドヘイゲン18-6-0
5ソン・ヤドン22-9-1
6エイマン・ザハビ14-2-0
7デイヴソン・フィゲイレード25-6-1
8マリオ・バティスタ17-3-0 
9ダヴィッド・マルティネス14-1-0
10マルロン・ヴェラ23-12-1
11ペイトン・タルボット11-1-0
12ヴィニシウス・オリヴェイラ23-4-0
13ラウル・ロサスJr.13-1-0
14ハオニ・バルセロシュ22-5-0
15ファリド・バシャラート15-0-0

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UFCの放送・配信予定は？

「UFC」は、日本国内ではネット配信サービスを通じてライブ視聴が可能となっている。地上波テレビでの放送予定はなく、インターネット配信限定での中継となる。

メイン配信を担当するのは『U-NEXT』。月額プラン内で全試合をライブ配信する。ライブ終了後には見逃し配信も実施される。

また、『UFC Fight Pass』でもライブ配信を実施。プレミアムプラン加入者はメインカードを含む全試合を視聴可能となる一方、スタンダードプランではプレリムのみ視聴対象となるため注意したい。

配信サービス配信内容
U-NEXTライブ配信／見逃し配信あり
UFC Fight Pass プレミアムライブ配信

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UFC｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFCは『U-NEXT』でライブ配信。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。