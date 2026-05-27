朝倉海が出場 UFCバンタム級の最新ランキングは？

総合格闘技イベント「UFCファイトナイト・マカオ」が5月30日(土)に開催。同イベントでは、バンタム級の朝倉海がキャメロン・スモザーマン(アメリカ合衆国)と対戦する。

本記事では、UFCバンタム級のランキング・UFC視聴方法を紹介する。

バンタム級ランキング

朝倉海が出場するUFCバンタム級は、現在ピョートル・ ヤンがチャンピオンに君臨している。

なおUFC公式ホームページでは各階級上位15位までが公開されており、朝倉海は15位以内には入っていない。

順位 選手名 戦績 (W-L-D) 王者 ピョートル・ヤン 20-5-0 1 メラブ・ドバリシビリ 21-5-0 2 ウマル・ヌルマゴメドフ 20-1-0 2 ショーン・オマリー 19-3-0 4 コーリー・サンドヘイゲン 18-6-0 5 ソン・ヤドン 22-9-1 6 エイマン・ザハビ 14-2-0 7 デイヴソン・フィゲイレード 25-6-1 8 マリオ・バティスタ 17-3-0 9 ダヴィッド・マルティネス 14-1-0 10 マルロン・ヴェラ 23-12-1 11 ペイトン・タルボット 11-1-0 12 ヴィニシウス・オリヴェイラ 23-4-0 13 ラウル・ロサスJr. 13-1-0 14 ハオニ・バルセロシュ 22-5-0 15 ファリド・バシャラート 15-0-0

UFCの放送・配信予定は？

「UFC」は、日本国内ではネット配信サービスを通じてライブ視聴が可能となっている。地上波テレビでの放送予定はなく、インターネット配信限定での中継となる。

メイン配信を担当するのは『U-NEXT』。月額プラン内で全試合をライブ配信する。ライブ終了後には見逃し配信も実施される。

また、『UFC Fight Pass』でもライブ配信を実施。プレミアムプラン加入者はメインカードを含む全試合を視聴可能となる一方、スタンダードプランではプレリムのみ視聴対象となるため注意したい。

配信サービス 配信内容 U-NEXT ライブ配信／見逃し配信あり UFC Fight Pass プレミアム ライブ配信

UFC｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFCは『U-NEXT』でライブ配信。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。