ワールドカップをTVerで見られる試合はある？地上波テレビ同時配信はある？

2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

本記事では、ワールドカップの『TVer』配信の有無を紹介する。

ワールドカップ2026の日程は？

ワールドカップ2026は日本時間6月12日(金)に開幕を迎え、7月20日(月)に決勝戦が開催予定。開幕～6月28日(日)までがグループステージで、29日(月)から決勝トーナメントに突入する。

グループステージ：6月12日(金)～28日(日)

ラウンド32：6月29日(月)～7月4日(土)

ラウンド16：7月5日(日)～8日(水)

準々決勝：7月10日(金)～12日(日)

準決勝：7月15日(水)・16日(木)

3位決定戦：7月19日(日)

決勝戦：7月20日(月)

※すべて日本時間。

ワールドカップ2026 TVerで見られる試合はある？

ワールドカップ2026の試合が『TVer』で配信されるか否かは発表されていない。ただし、『TVer』は民放放送のネット配信サービスであるため、配信される場合でも地上波民放でテレビ放送される試合に限られる。

民放のワールドカップ中継概要は以下の通り。

放送・配信局 形態 対象試合 日本テレビ系 テレビ ・計15試合を生中継

・グループステージ9試合

・決勝トーナメント6試合 フジテレビ系列 テレビ ・計10試合を生中継

・グループステージ5試合

・決勝トーナメント5試合

※TVerネット配信の有無は未発表。

ワールドカップ2026 民放・TVer以外のネット配信・テレビ放送は？

ワールドカップ2026は、ネット『DAZN』のみが全試合をライブ配信。その他、民放各局の他に地上波『NHK』、衛星放送『NHK BS』、『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』でも一部試合の生中継が行われる。『NHK BSプレミアム4K』と『NHK ONE』については、地上波『NHK』の放送対象試合を同時生中継。なお、『NHK BSプレミアム4K』では録画も含めれば全104試合が放送される。

確実に『TVer』の配信対象とならない、民放以外の中継予定は以下の通り。

放送・配信局 形態 対象試合 DAZN ネット ・全104試合をライブ・見逃し配信

※日本戦は全試合無料配信 NHK 総合 [NHK ONEネット同時配信] テレビ ・計34試合を生中継

・グループステージ19試合

・決勝トーナメント15試合 NHK BS テレビ(衛星放送) ・一部試合を生中継

NHK BSプレミアム4K テレビ(衛星放送) ・全104試合を生中継・録画放送

※地上波放送の34試合は同時生中継

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