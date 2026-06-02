2026年北中米W杯では日本代表戦や決勝トーナメントを高画質で視聴すると、短期間で大量のデータ通信量を消費する可能性がある。

本記事では、W杯視聴に向いている格安SIMについて紹介する。

W杯視聴に向いている格安SIMの選び方は？

FIFA

FIFAワールドカップ2026をスマホで快適に視聴する場合、最も重要になるのが「通信量」と「通信の安定性」だ。

サッカーの1試合は前後半とハーフタイムを含めると約2時間におよび、高画質(1080p)視聴では1試合だけでも約2〜3GB前後のデータ通信量を消費するケースがある。

そのため、日本代表戦だけでなく大会全体をライブ視聴する場合は、小容量プランでは通信制限に到達しやすく、W杯期間中だけでも大容量プランへの切り替えを検討したい。

まずは、自分がどのようなスタイルでW杯を視聴するのかを整理しておくことが重要となる。

視聴スタイル おすすめタイプ 特徴 全試合を高画質で視聴したい 完全無制限タイプ ギガ残量を気にせず長時間視聴可能 日本代表戦だけ見たい オンデマンド使い放題タイプ 必要な日だけ無制限追加可能 通信品質を重視したい 100GB級大容量タイプ 安定通信と大容量を両立 SNS・動画中心で利用したい カウントフリータイプ 対象サービス通信量が実質無料

大会期間中にギガ残量を気にせず視聴したい場合は、「完全無制限タイプ」が選択肢となる。

データ容量上限を気にせず利用できるため、長時間視聴や高画質配信との相性が良く、テザリング利用にも向いている。

一方、普段はWi-Fi中心で利用している場合は、「必要な日だけ使い放題オプションを追加できるタイプ」も効率的だ。

ライブスポーツ配信は混雑時間帯の速度低下が視聴体験に直結するため、単純な料金だけでなく、通信品質や回線種別も確認しておきたい。

特に快適さを重視する場合は、大手キャリア回線を直接利用するタイプや、それに近い品質で提供される“サブブランド”“オンライン専用ブランド”系が安定しやすい傾向にある。

一般的な格安SIMは時間帯によって混雑の影響を受けやすく、日本代表戦キックオフ前後などアクセス集中時に速度低下が起こるケースもある。

比較ポイント 確認したい内容 通信量 20GB・50GB・100GB・無制限など 通信安定性 夜間帯の速度低下有無 回線タイプ 大手回線・サブブランド系が安定しやすい 推奨通信速度 快適視聴は20Mbps以上推奨 最低通信速度 最低でも10Mbps以上が目安 Ping値 低いほどライブ遅延を抑えやすい 速度制限条件 3日制限・短期制限有無 テザリング 利用可否・制限有無 動画視聴向け機能 カウントフリー・節約モードなど

W杯期間中は深夜帯の連続視聴や、移動中のライブ観戦も増えやすいため、普段より通信量が大幅に増加する可能性がある。視聴試合数や利用環境を踏まえて、自分に合った格安SIMプランを選びたい。

W杯視聴で通信制限を避けるための設定・対策は？

FIFAワールドカップ2026をスマホやタブレットで長時間視聴する場合、通信量だけでなく端末設定も重要となる。

特に高画質ライブ配信は通信量とバッテリー消費が大きく、設定次第では気づかないうちにギガ不足や速度制限に到達するケースもある。

まず確認したいのが、配信アプリ側の画質設定だ。

多くの配信サービスには「通信量節約モード」や画質変更機能が搭載されており、「高画質」から「標準」「自動」に変更することで、通信量を半分以下に抑えられる場合もある。

画質を「標準」「自動」に変更する

通信量節約モードをオンにする

高画質・4K設定を必要時以外オフにする

また、スマホ側の設定も重要だ。

Wi-Fiが不安定になった際、自動的にモバイル通信へ切り替わる「Wi-Fiアシスト機能」がオンになっていると、意図せず大量のギガを消費してしまう場合がある。

さらに、アプリの自動更新やSNS動画の自動再生など、バックグラウンド通信もW杯視聴中の通信量増加につながりやすい。

Wi-Fiアシスト機能をオフにする

アプリ自動更新を停止する

SNS動画自動再生をオフにする

バックグラウンド通信を制限する

加えて、ライブ視聴時はバッテリー消耗対策も欠かせない。

サッカー1試合は約2時間に及ぶため、スマホ視聴ではバッテリー消費も大きい。外出先で視聴する場合は、10,000mAh以上のモバイルバッテリーを用意しておくと安心だ。

10,000mAh以上のモバイルバッテリーを用意する

不要アプリを終了しておく

画面輝度を下げて消費電力を抑える

なお、通信制限を避ける最も確実な方法は、自宅Wi-Fiや光回線環境を利用することだ。

特に『DAZN』などで複数試合を高画質視聴する場合は、モバイル通信のみでの長時間視聴よりも、データ無制限の光回線＋Wi-Fi環境を利用したほうが安定しやすい。

W杯2026のスマホ視聴におすすめの格安SIM

U-NEXT

FIFAワールドカップ2026をスマホで快適に視聴するには、通信速度だけでなく“通信量の余裕”も重要となる。特にDAZNなどのライブ配信は通信負荷が高く、高画質視聴では1試合だけで数GB単位のデータを消費するケースもある。

また、日本代表戦や決勝トーナメントではアクセスが集中しやすく、回線品質によっては映像停止や画質低下が発生する可能性もある。ここでは、通信速度・安定性・大容量プランとのバランスに優れた、W杯ライブ視聴向けの格安SIMを紹介する。

ahamoは、大容量と通信品質を重視したいユーザー向けのオンライン専用プラン。30GBを月額2,970円で利用でき、ドコモ回線による安定した通信品質も特徴となっている。

ライブスポーツ配信は夜間帯の混雑が視聴快適度に直結するが、ahamoは比較的安定した速度を維持しやすく、日本代表戦などアクセス集中時の視聴とも相性が良い。

さらに、海外でも追加料金なしで利用できるデータ容量が用意されているため、現地観戦や海外旅行時にも使いやすい構成となっている。

U-NEXT MOBILEは、動画視聴との相性を重視したいユーザー向けのプラン。20GBに加えてデータ繰り越しに対応しており、未使用分を翌月以降へ回しやすい。

さらにU-NEXT見放題が付帯しているため、W杯だけでなく映画・ドラマ・アニメなどもまとめて楽しめる。動画配信サービスを日常的に利用するユーザーとも相性が良い。

ドコモ回線・5G対応となっており、スポーツライブ配信でも比較的安定した通信環境を構築しやすい。

DTI SIMの大容量プランは、日単位で高速通信容量がリセットされる点が特徴。短期間で大量通信しやすいW杯期間との相性が良く、毎日スポーツ中継を視聴するユーザーにも向いている。

また、動画視聴用途で利用されるケースも多く、日々の通信量を管理しやすい点も特徴となっている。

長時間ライブ配信を複数試合視聴する場合でも、1日単位で通信量を使いやすいため、W杯期間中だけ通信量が増えるユーザーにも選択肢となる。

おすすめSIM比較表

サービス名 公式URL 通信量 月額料金(税込) 特徴 ahamo 公式サイト 30GB 2,970円 ドコモ回線で高速・安定通信

5分通話無料

海外30GB対応 U-NEXT MOBILE 公式サイト 20GB

永久繰り越し(最大100GB) 2,489円(実質) U-NEXT見放題込み

ドコモ回線・5G対応

データ永久繰り越し DTI SIM 公式サイト 毎日1.4GB データ:2,530円

SMS:2,695円

音声:3,960円 毎日高速通信可能

動画視聴向き

短期大量通信にも対応

高画質で毎週スポーツを視聴するなら30GB以上が目安となる。月によって視聴量が変わる場合は、繰り越し対応やレンタル型の活用も検討したい。利用スタイルに合わせて容量と料金のバランスを見極めることが重要だ。

SIMカード比較表

お得にスポーツ観戦をしたいならU-NEXT MOBILEがおすすめ

U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)は、スポーツ観戦を日常的に楽しみたいユーザーにとって、コスト面で大きなメリットを持つ格安SIMサービスだ。特にサッカーファンにとっては、映像コンテンツと通信を一体で管理できる点が強みとなる。

U-NEXT MOBILEでは、通常のU-NEXT月額プランだけでなく「サッカーパック」を契約している場合も、月額基本料から300円が割り引かれるセット割引の対象となる。エンタメ視聴と通信費をまとめて最適化できる仕組みが用意されている。

さらに、U-NEXT月額プランに付与される毎月1,200円分のU-NEXTポイントは、モバイル基本料金へ自動的に充当される。月額基本料1,800円からセット割引300円、ポイント充当1,200円を差し引くことで、20GBの通信を実質300円で利用できる計算となり、浮いたコストをスポーツコンテンツの購入に回すことも可能だ。

一方で注意したいのがデータ通信量だ。スポーツのライブ配信はデータ消費が大きく、例えばDAZNの視聴では10分間で約580MBを消費するケースもある。高画質で長時間観戦を続ける場合、月間20GBでは不足する可能性がある。

その対策として、1GB(330円)や10GB(1,200円)のデータチャージを活用するほか、使い切れなかったデータを有効期限なしで貯められる永久繰り越し(最大100GB)を活用しておくことで、安定した視聴環境を維持しやすくなる。

通信費を抑えつつ、サッカーを中心としたスポーツ観戦を継続したい場合、U-NEXT MOBILEは合理的な選択肢のひとつと言える。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

2026年W杯のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DMM×DAZNホーダイ】2026年ワールドカップを全試合配信！今すぐ登録

U-NEXTモバイルの関連情報

格安SIMサービス最新情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。