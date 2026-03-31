イングランド代表指揮官トゥヘル、日本代表に敗戦で「何人が欠けているか見てほしい」。主将は「日本は非常に組織立っていた」

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督、マーク・グエイが日本代表戦の敗戦を振り返った。

イングランドと日本代表がウェンブリー・スタジアムで対戦。前半に三笘薫が先制点を挙げると、イングランドは反撃に出るも、最後までGK鈴木彩艶を破ることはできず。イングランドは今夜の試合まで10試合無敗（6勝4分）だったが、アジアの相手に史上初の敗北を喫することとなった。

トゥヘルは『BBC』で「もちろん、もっとうまくやれたはずだ」としつつ、こう続けた。

「まだ3月だという点を踏まえて、客観的に見よう。誰がキャンプに参加していたか見てほしい。何人の選手が欠けているか見てほしい。残念ではあるが、世界の終わりではない」

「不愉快だし、我々も好ましくない。負けを嫌うのは私自身が一番だ。だが、それが現実であり、6月に何が起きるかとはあまり関係がない」

また、主将を務めたグエイは「こうしたことを客観的に捉えることが重要だと思う」とし、「3月に日本のような、非常に組織立ったチームと対戦するテストマッチがあるんだ。彼らはワールドカップに出場し、自らがグループリーグを突破しようとしているチーム。物事を客観的に捉え、こうした瞬間から学ぶことが重要だ」とポジティブに捉えた。