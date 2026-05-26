アヤックス退団濃厚の冨安健洋「一緒に働けて嬉しかったです」

アヤックスの日本代表DF冨安健洋がサポーターへメッセージを送っている。

冨安は今冬にアヤックスへ加入。しかし、定位置を確保するには至らず、公式戦9試合の出場にとどまっていた。現行契約は今季限りとなっており、アヤックス退団が濃厚とみられる中、冨安はSNSで以下のようにメッセージを残した。

「こんにちは、アヤックスファンの皆さんへ。たった5か月でしたが、アヤックスを支えてくださる皆様に感謝申し上げます。明らかに、それは私たちが作りたかったシーズンではなかったし、誰も私たちが終わった場所に満足することはありませんでした」

「個人的には、長いリハビリの後1月にこのクラブに加入しました。もっと多くのものを与えたかった。このクラブのためにもっと多くのことをすべきだったが、うまくいきませんでした。このクラブにはアヤックスが作った才能のある選手がたくさんいます。私はこのクラブが元の場所に立ち直ると確信しています」

「選手とスタッフの皆さん、ありがとう、そして全ての幸運を。一緒に働けて嬉しかったです。最後に楽しい時間をありがとう。皆さんの温かい歓迎とサポートを忘れません。もう一度ありがとう、将来どこかで会うかもしれない!!トミ」