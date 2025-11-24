井上拓真のプロ戦績一覧 負けた相手は？

「Prime Video Boxing 14」でWBC世界バンタム級王座決定戦の那須川天心vs井上拓真が行われる。

本記事では井上拓真のプロ戦績一覧を紹介する。

井上拓真｜プロ戦績一覧

井上拓真はWBA・WBC・IBF・WBO4団体世界スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥の弟。2013年12月にプロデビューを果たした。

これまでプロボクシング通算22戦20勝(5KO)2敗。11月24日に行われるWBC世界バンタム級王座決定戦・井上拓真戦がプロボクシング通算23戦目となる。

日付 勝敗 内容 対戦相手（国籍） 備考 2013年12月6日 勝利 6R 判定3-0 福原辰弥（日本） プロデビュー戦 2014年4月6日 勝利 8R 判定3-0 ファーラン・サックリン・ジュニア（タイ） - 2014年9月5日 勝利 2R0:51 KO チャナチャイ・ソーシアムチャイ（タイ） - 2014年12月30日 勝利 8R 判定3-0 ネストール・ナルバエス（アルゼンチン） - 2015年7月6日 勝利 12R 判定3-0 マーク・アンソニー・ヘラルド（フィリピン） OPBF東洋太平洋スーパーフライ級王座決定戦 2015年12月29日 勝利 12R 判定3-0 レネ・ダッケル（フィリピン） OPBF防衛1 2016年5月8日 勝利 2R1:46 TKO アフリザル・タンボレシ（インドネシア） OPBF防衛2 2016年9月4日 勝利 10R 判定3-0 フローイラン・サルダール（フィリピン） - 2017年8月30日 勝利 10R 判定3-0 久高寛之（日本） - 2017年12月30日 勝利 10R 判定3-0 益田健太郎（日本） - 2018年5月25日 勝利 1R2:14 KO ワルド・サブ（インドネシア） - 2018年9月11日 勝利 12R 判定3-0 マーク・ジョン・ヤップ（フィリピン） WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 2018年12月30日 勝利 12R 判定3-0 ペッチ・CPフレッシュマート（タイ） WBC世界バンタム級暫定王座決定戦 2019年11月7日 敗戦 12R 判定0-3 ノルディーヌ・ウバーリ（フランス） WBC世界バンタム級王座統一戦 / WBC暫定陥落 2021年1月14日 勝利 9R2:25 負傷判定3-0 栗原慶太（日本） OPBF東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ 2021年11月11日 勝利 12R 判定3-0 和氣慎吾（日本） WBOアジアパシフィックスーパーバンタム級王座決定戦 2022年6月7日 勝利 12R 判定3-0 古橋岳也（日本） WBOアジアパシフィック・日本スーパーバンタム級王座統一戦 / WBO防衛1・日本王座獲得 2022年12月13日 勝利 8R2:48 TKO ジェイク・ボルネア（フィリピン） 55.5kg契約10回戦 2023年4月8日 勝利 12R 判定3-0 リボリオ・ソリス（ベネズエラ） WBA世界バンタム級王座決定戦 2024年2月24日 勝利 9R0:44 KO ヘルウィン・アンカハス（フィリピン） WBA防衛1 2024年5月6日 勝利 12R 判定3-0 石田匠（日本） WBA防衛2 2024年10月13日 敗戦 12R 判定0-3 堤聖也（日本） WBA陥落 2025年11月24日 - - 那須川天心（日本） WBC世界バンタム級王座決定戦（試合前）

那須川天心vs井上拓真｜試合日程・開催概要

WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)に開催を予定。会場はTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)となっている。ボクシング転向以来7戦全勝(2KO)としている“神童”那須川天心が、初の世界戦で元WBC暫定世界バンタム級、そして元WBA同級王者の井上拓真に挑む。井上尚弥の弟しても知られる強豪にとっては1年1カ月ぶりの再起戦となる。

「Prime Video Boxing 14」では、その他にもOPBF東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士、WBOアジアパシフィックバンタム級王者の坪井智也、各団体の世界ランキングに名を連ねる増田陸ら日本人選手も出場を予定。同大会は、11月24日(月・振替)の17:00に開始予定だ。

大会名：Prime Video Boxing 14

開催日時：2025年11月24日(月・振替)17:00

メインカード：WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真

会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)

Prime Video Boxing 14の対戦カード

対戦カード タイトル 那須川天心（帝拳）vs 井上拓真（大橋） WBC世界バンタム級王座決定戦 中野幹士（帝拳）vs ライース・アリーム（アメリカ） IBF世界フェザー級挑戦者決定戦 坪井智也（帝拳）vs カルロス・クアドラス（メキシコ） スーパーフライ級10回戦 増田陸（帝拳）vs ホセ・カルデロン（メキシコ） バンタム級10回戦

那須川天心vs井上拓真｜放送・配信予定

那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などでの放送はない。

「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)17:00に配信開始予定となっている。

那須川天心vs井上拓真戦｜視聴方法

Amazon

「Prime Video Boxing 14」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

