井上拓真のプロ戦績一覧 負けた相手は？

「Prime Video Boxing 14」でWBC世界バンタム級王座決定戦の那須川天心vs井上拓真が行われる。
本記事では井上拓真のプロ戦績一覧を紹介する。
井上拓真｜プロ戦績一覧
井上拓真はWBA・WBC・IBF・WBO4団体世界スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥の弟。2013年12月にプロデビューを果たした。
これまでプロボクシング通算22戦20勝(5KO)2敗。11月24日に行われるWBC世界バンタム級王座決定戦・井上拓真戦がプロボクシング通算23戦目となる。
|日付
|勝敗
|内容
|対戦相手（国籍）
|備考
|2013年12月6日
|勝利
|6R 判定3-0
|福原辰弥（日本）
|プロデビュー戦
|2014年4月6日
|勝利
|8R 判定3-0
|ファーラン・サックリン・ジュニア（タイ）
|-
|2014年9月5日
|勝利
|2R0:51 KO
|チャナチャイ・ソーシアムチャイ（タイ）
|-
|2014年12月30日
|勝利
|8R 判定3-0
|ネストール・ナルバエス（アルゼンチン）
|-
|2015年7月6日
|勝利
|12R 判定3-0
|マーク・アンソニー・ヘラルド（フィリピン）
|OPBF東洋太平洋スーパーフライ級王座決定戦
|2015年12月29日
|勝利
|12R 判定3-0
|レネ・ダッケル（フィリピン）
|OPBF防衛1
|2016年5月8日
|勝利
|2R1:46 TKO
|アフリザル・タンボレシ（インドネシア）
|OPBF防衛2
|2016年9月4日
|勝利
|10R 判定3-0
|フローイラン・サルダール（フィリピン）
|-
|2017年8月30日
|勝利
|10R 判定3-0
|久高寛之（日本）
|-
|2017年12月30日
|勝利
|10R 判定3-0
|益田健太郎（日本）
|-
|2018年5月25日
|勝利
|1R2:14 KO
|ワルド・サブ（インドネシア）
|-
|2018年9月11日
|勝利
|12R 判定3-0
|マーク・ジョン・ヤップ（フィリピン）
|WBC世界バンタム級挑戦者決定戦
|2018年12月30日
|勝利
|12R 判定3-0
|ペッチ・CPフレッシュマート（タイ）
|WBC世界バンタム級暫定王座決定戦
|2019年11月7日
|敗戦
|12R 判定0-3
|ノルディーヌ・ウバーリ（フランス）
|WBC世界バンタム級王座統一戦 / WBC暫定陥落
|2021年1月14日
|勝利
|9R2:25 負傷判定3-0
|栗原慶太（日本）
|OPBF東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ
|2021年11月11日
|勝利
|12R 判定3-0
|和氣慎吾（日本）
|WBOアジアパシフィックスーパーバンタム級王座決定戦
|2022年6月7日
|勝利
|12R 判定3-0
|古橋岳也（日本）
|WBOアジアパシフィック・日本スーパーバンタム級王座統一戦 / WBO防衛1・日本王座獲得
|2022年12月13日
|勝利
|8R2:48 TKO
|ジェイク・ボルネア（フィリピン）
|55.5kg契約10回戦
|2023年4月8日
|勝利
|12R 判定3-0
|リボリオ・ソリス（ベネズエラ）
|WBA世界バンタム級王座決定戦
|2024年2月24日
|勝利
|9R0:44 KO
|ヘルウィン・アンカハス（フィリピン）
|WBA防衛1
|2024年5月6日
|勝利
|12R 判定3-0
|石田匠（日本）
|WBA防衛2
|2024年10月13日
|敗戦
|12R 判定0-3
|堤聖也（日本）
|WBA陥落
|2025年11月24日
|-
|-
|那須川天心（日本）
|WBC世界バンタム級王座決定戦（試合前）
那須川天心vs井上拓真｜試合日程・開催概要
WBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)に開催を予定。会場はTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)となっている。ボクシング転向以来7戦全勝(2KO)としている“神童”那須川天心が、初の世界戦で元WBC暫定世界バンタム級、そして元WBA同級王者の井上拓真に挑む。井上尚弥の弟しても知られる強豪にとっては1年1カ月ぶりの再起戦となる。
「Prime Video Boxing 14」では、その他にもOPBF東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士、WBOアジアパシフィックバンタム級王者の坪井智也、各団体の世界ランキングに名を連ねる増田陸ら日本人選手も出場を予定。同大会は、11月24日(月・振替)の17:00に開始予定だ。
- 大会名：Prime Video Boxing 14
- 開催日時：2025年11月24日(月・振替)17:00
- メインカード：WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真
- 会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)
Prime Video Boxing 14の対戦カード
|対戦カード
|タイトル
|那須川天心（帝拳）vs 井上拓真（大橋）
|WBC世界バンタム級王座決定戦
|中野幹士（帝拳）vs ライース・アリーム（アメリカ）
|IBF世界フェザー級挑戦者決定戦
|坪井智也（帝拳）vs カルロス・クアドラス（メキシコ）
|スーパーフライ級10回戦
|増田陸（帝拳）vs ホセ・カルデロン（メキシコ）
|バンタム級10回戦
那須川天心vs井上拓真｜放送・配信予定
那須川天心vs井上拓真などが行われる「Prime Video Boxing 14」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などでの放送はない。
「Prime Video Boxing 14」は、11月24日(月・振替)17:00に配信開始予定となっている。
那須川天心vs井上拓真戦｜視聴方法
Amazon
「Prime Video Boxing 14」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。
『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。
【Amazon】試合の無料体験視聴方法
- 【Amazon】「Prime Video Boxing 14」配信ページへアクセス
- 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をクリック
- お支払い方法を登録（Amazonポイント・ギフト、クレジットカード、あと払い、携帯決済など）
- 続行ボタンを押して会員登録完了！
Prime Video Boxing 14 最新情報まとめ
配信予定・視聴方法
- Prime Video Boxing 14の対戦カード・日程・放送配信・無料視聴
- 【テレビ放送】那須川天心vs井上拓真のTV中継・ネット配信予定
- 那須川天心vs井上拓真の地上波テレビ中継・TVer配信はある？
開始時間・対戦カード
関連情報
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。