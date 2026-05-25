スペイン代表がW杯メンバー発表…負傷中ヤマルも選出。ロドリやペドリらも順当に

スペイン代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。
ワールドカップでは優勝候補の一角としてグループHに入った欧州王者スペイン。6月16日にカーボベルデとの初戦を迎える。開幕を前にイラク、ペルーとのテストマッチも控えるスペインはワールドカップに臨むメンバーを25日に発表した。
ロドリやミケル・オヤルサバル、ペドリといった主力選手を順当に選出。また、負傷中で開幕には間に合わないとみられるラミン・ヤマルも選ばれた。
一方で、バルセロナのフェルミン・ロペスは負傷によって選外。バルセロナのエリック・ガルシア、アトレティコ・マドリーのマルク・プビルが入った一方、レアル・マドリーのDFディーン・ハウセンやアトレティコ・マドリーのロビン・ル・ノルマンは漏れている。
メンバーは以下の通り。
GK
ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)
ダビド・ラヤ(アーセナル)
ジョアン・ガルシア(バルセロナ)
DF
マルコス・ジョレンテ(A・マドリー)
マルク・プビル(A・マドリー)
アイメリク・ラポルテ(アスレティック・ビルバオ)
ペドロ・ポロ(トッテナム)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
エリック・ガルシア(バルセロナ)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
アレックス・グリマルド(レヴァークーゼン)
MF
ロドリ(マンチェスター・C)
マルティン・スビメンディ(アーセナル)
ミケル・メリーノ(アーセナル)
ファビアン・ルイス(PSG)
ペドリ(バルセロナ)
ガビ(バルセロナ)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
アレックス・バエナ(アトレティコ・マドリー)
FW
ジェレミ・ピノ(クリスタル・パレス)
ニコ・ウィリアムズ(アスレティック・ビルバオ)
ビクトル・ムニョス(オサスナ)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ボルハ・イグレシアス(セルタ)
ラミン・ヤマル(バルセロナ)