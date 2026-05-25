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Kyoya Saito

スペイン代表がW杯メンバー発表…負傷中ヤマルも選出。ロドリやペドリらも順当に

ワールドカップ
スペイン
スペイン 対 カーボベルデ
カーボベルデ

【欧州・海外サッカー ニュース】スペイン代表がワールドカップメンバーを発表した。

スペイン代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。

ワールドカップでは優勝候補の一角としてグループHに入った欧州王者スペイン。6月16日にカーボベルデとの初戦を迎える。開幕を前にイラク、ペルーとのテストマッチも控えるスペインはワールドカップに臨むメンバーを25日に発表した。

ロドリやミケル・オヤルサバル、ペドリといった主力選手を順当に選出。また、負傷中で開幕には間に合わないとみられるラミン・ヤマルも選ばれた。

一方で、バルセロナのフェルミン・ロペスは負傷によって選外。バルセロナのエリック・ガルシア、アトレティコ・マドリーのマルク・プビルが入った一方、レアル・マドリーのDFディーン・ハウセンやアトレティコ・マドリーのロビン・ル・ノルマンは漏れている。

メンバーは以下の通り。

ワールドカップ
スペイン crest
スペイン
ESP
カーボベルデ crest
カーボベルデ
CPV

GK

ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)

ダビド・ラヤ(アーセナル)

ジョアン・ガルシア(バルセロナ)

DF

マルコス・ジョレンテ(A・マドリー)

マルク・プビル(A・マドリー)

アイメリク・ラポルテ(アスレティック・ビルバオ)

ペドロ・ポロ(トッテナム)

パウ・クバルシ(バルセロナ)

エリック・ガルシア(バルセロナ)

マルク・ククレジャ(チェルシー)

アレックス・グリマルド(レヴァークーゼン)

MF

ロドリ(マンチェスター・C)

マルティン・スビメンディ(アーセナル)

ミケル・メリーノ(アーセナル)

ファビアン・ルイス(PSG)

ペドリ(バルセロナ)

ガビ(バルセロナ)

ダニ・オルモ(バルセロナ)

アレックス・バエナ(アトレティコ・マドリー)

FW

ジェレミ・ピノ(クリスタル・パレス)

ニコ・ウィリアムズ(アスレティック・ビルバオ)

ビクトル・ムニョス(オサスナ)

ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)

フェラン・トーレス(バルセロナ)

ボルハ・イグレシアス(セルタ)

ラミン・ヤマル(バルセロナ)

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