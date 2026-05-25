スペイン代表がW杯メンバー発表…負傷中ヤマルも選出。ロドリやペドリらも順当に

スペイン代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。

ワールドカップでは優勝候補の一角としてグループHに入った欧州王者スペイン。6月16日にカーボベルデとの初戦を迎える。開幕を前にイラク、ペルーとのテストマッチも控えるスペインはワールドカップに臨むメンバーを25日に発表した。

ロドリやミケル・オヤルサバル、ペドリといった主力選手を順当に選出。また、負傷中で開幕には間に合わないとみられるラミン・ヤマルも選ばれた。

一方で、バルセロナのフェルミン・ロペスは負傷によって選外。バルセロナのエリック・ガルシア、アトレティコ・マドリーのマルク・プビルが入った一方、レアル・マドリーのDFディーン・ハウセンやアトレティコ・マドリーのロビン・ル・ノルマンは漏れている。

メンバーは以下の通り。

GK

ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)

ダビド・ラヤ(アーセナル)

ジョアン・ガルシア(バルセロナ)

DF

マルコス・ジョレンテ(A・マドリー)

マルク・プビル(A・マドリー)

アイメリク・ラポルテ(アスレティック・ビルバオ)

ペドロ・ポロ(トッテナム)

パウ・クバルシ(バルセロナ)

エリック・ガルシア(バルセロナ)

マルク・ククレジャ(チェルシー)

アレックス・グリマルド(レヴァークーゼン)

MF

ロドリ(マンチェスター・C)

マルティン・スビメンディ(アーセナル)

ミケル・メリーノ(アーセナル)

ファビアン・ルイス(PSG)

ペドリ(バルセロナ)

ガビ(バルセロナ)

ダニ・オルモ(バルセロナ)

アレックス・バエナ(アトレティコ・マドリー)

FW

ジェレミ・ピノ(クリスタル・パレス)

ニコ・ウィリアムズ(アスレティック・ビルバオ)

ビクトル・ムニョス(オサスナ)

ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)

フェラン・トーレス(バルセロナ)

ボルハ・イグレシアス(セルタ)

ラミン・ヤマル(バルセロナ)