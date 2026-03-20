スペイン代表が最新招集メンバー発表！ヤマルら順当に選出…バルセロナGKやアーセナルDFが初招集

スペイン代表は、3月のインターナショナルウィークに向けた最新招集メンバーを発表した。
EURO2024王者であり、FIFAランキングでもトップを走るスペイン代表。ワールドカップ前最後のインターナショナルウィークでは、当初アルゼンチン代表との“フィナリッシマ”が予定されていたものの、中東情勢の影響などによって中止に。そのため今回の活動では、27日にセルビア代表、31日にエジプト代表と対戦する。
そして20日、スペインサッカー連盟は最新招集メンバー27名を発表。ラミン・ヤマルら主力メンバーが順当に選出された一方で、GKジョアン・ガルシア、クリスティアン・モスケラ、アンデル・バレネチェア、ビクトル・ムニョスが初招集となった。
■スペイン代表 最新招集メンバー
▼GK
ウナイ・シモン（アトレティック・クルブ）
ダビド・ラヤ（アーセナル）
アレックス・レミロ（レアル・ソシエダ）
ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
▼DF
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリー）
ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー）
アイメリク・ラポルテ（アトレティック・クルブ）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
ディーン・ハウセン（レアル・マドリー）
クリスティアン・モスケラ（アーセナル）
マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）
アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）
▼MF
ロドリ（マンチェスター・シティ）
マルティン・スビメンディ（アーセナル）
ペドリ（バルセロナ）
パブロ・フォルナルス（レアル・ベティス）
カルロス・ソレール（レアル・ソシエダ）
ダニ・オルモ（バルセロナ）
フェルミン・ロペス（バルセロナ）
▼FW
ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス）
アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリー）
アンデル・バレネチェア（レアル・ソシエダ）
ビクトル・ムニョス（オサスナ）
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
フェラン・トーレス（バルセロナ）
ボルハ・イグレシアス（セルタ）
ラミン・ヤマル（バルセロナ）