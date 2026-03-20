スペイン代表が最新招集メンバー発表！ヤマルら順当に選出…バルセロナGKやアーセナルDFが初招集

スペイン代表は、3月のインターナショナルウィークに向けた最新招集メンバーを発表した。

EURO2024王者であり、FIFAランキングでもトップを走るスペイン代表。ワールドカップ前最後のインターナショナルウィークでは、当初アルゼンチン代表との“フィナリッシマ”が予定されていたものの、中東情勢の影響などによって中止に。そのため今回の活動では、27日にセルビア代表、31日にエジプト代表と対戦する。

そして20日、スペインサッカー連盟は最新招集メンバー27名を発表。ラミン・ヤマルら主力メンバーが順当に選出された一方で、GKジョアン・ガルシア、クリスティアン・モスケラ、アンデル・バレネチェア、ビクトル・ムニョスが初招集となった。

■スペイン代表 最新招集メンバー

▼GK

ウナイ・シモン（アトレティック・クルブ）

ダビド・ラヤ（アーセナル）

アレックス・レミロ（レアル・ソシエダ）

ジョアン・ガルシア（バルセロナ）

▼DF

マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリー）

ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー）

アイメリク・ラポルテ（アトレティック・クルブ）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

ディーン・ハウセン（レアル・マドリー）

クリスティアン・モスケラ（アーセナル）

マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）

アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）

▼MF

ロドリ（マンチェスター・シティ）

マルティン・スビメンディ（アーセナル）

ペドリ（バルセロナ）

パブロ・フォルナルス（レアル・ベティス）

カルロス・ソレール（レアル・ソシエダ）

ダニ・オルモ（バルセロナ）

フェルミン・ロペス（バルセロナ）

▼FW

ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス）

アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリー）

アンデル・バレネチェア（レアル・ソシエダ）

ビクトル・ムニョス（オサスナ）

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

フェラン・トーレス（バルセロナ）

ボルハ・イグレシアス（セルタ）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）