元スペイン代表DFが今季限りで現役引退。チェルシーでは主将としてCL制覇

元スペイン代表DFセサル・アスピリクエタが現役引退を発表した。

36歳の彼はオサスナでキャリアをスタートさせ、その後マルセイユに移籍し、そこでフランスリーグカップを2回、フランススーパーカップを1回獲得した。スペイン代表として44キャップを誇るアスピリクエタは、2012年にチェルシーに加入し、11年間で508試合に出場。プレミアリーグ優勝2回、FAカップ優勝1回、リーグカップ優勝1回、ヨーロッパリーグ優勝2回を達成し、2021年にはキャプテンとしてチームをチャンピオンズリーグ優勝に導いた。

その後、2023年にアトレティコ・マドリーに移籍し、そこで2シーズンを過ごした後、昨夏セビージャに加入。今シーズンはラ・リーガで16試合に出場していたが、今季限りでの引退を表明している。

「親愛なるフットボールへ。今日は、あなたに伝えたいことがあります。このシーズンが、私のプロサッカー選手としての最後のシーズンになるということです。何年もの間、夢を追い続けてきましたが、人生の新たな章を始める時が来たと感じています」

「正直に言うと、この瞬間に向けて自分を準備してきたにもかかわらず、この手紙を書くのはつらいものでした。20シーズンにわたり、多くの人々が私のキャリアに重要な役割を果たしてくれました」

「子供の頃、パンプロナで学校の友達と初めてボールを蹴った時、先に待つ素晴らしい旅路など想像もしていませんでした。私はすべての瞬間に感謝しています。勝利、厳しい敗北、挑戦、そして何より、出会った人々や道中で築いた友情に」

「チームメイト、コーチ、そして私が幸運にも所属したすべてのクラブのスタッフの皆さんへ。毎日、人としても選手としても成長する手助けをしてくれてありがとう。CAオサスナ、マルセイユ、チェルシーFC、アトレティコ・マドリー、セビージャFCのユニフォームを着て、最大の舞台で国を代表することは、本当に大きな名誉でした。すべての瞬間が、私にとってとても大きな意味を持っていました」