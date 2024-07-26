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U-NEXTがプレミアリーグを全試合独占ライブ配信
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サウサンプトン 2024-2025 試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定｜プレミアリーグ

サウサンプトンプレミアリーグ菅原由勢

【サウサンプトン 試合日程・テレビ放送予定】菅原由勢加入！サウサンプトンのスケジュールを紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

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U-NEXTがプレミアリーグ2024-25を全試合独占配信！

視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

サッカーパックは8月9日(金)14時販売開始予定

U-NEXTサッカーパック

月額2,600円(税込)

8/9(金)14時販売開始

日本代表DF菅原由勢が加入したサウサンプトン。

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本記事では、サウサンプトンの2024-2025シーズン試合日程・テレビ放送予定・試合の視聴方法を紹介する。

サウサンプトン｜試合日程・テレビ放送予定

試合日大会対戦カード放送予定
7/27(土)18:00フレンドリーマッチモンペリエvsサウサンプトン
8/1(木)3:30フレンドリーマッチオックスフォード・Uvsサウサンプトン
8/3(土)21:00フレンドリーマッチミルウォールvsサウサンプトン
8/8(木)3:30フレンドリーマッチサウサンプトンvsラツィオDAZN
8/10(土)22:00フレンドリーマッチサウサンプトンvsヘタフェ
8/17(土)23:00プレミアリーグ第1節ニューカッスルvsサウサンプトンU-NEXT
8/24(土)23:00プレミアリーグ第2節サウサンプトンvsノッティンガム・フォレストU-NEXT
8/31(土)23:00プレミアリーグ第3節ブレントフォードvsサウサンプトンU-NEXT
9/14(土)20:30プレミアリーグ第4節サウサンプトンvsマンチェスター・UU-NEXT
9/21(土)23:00プレミアリーグ第5節サウサンプトンvsイプスウィッチU-NEXT
10/1(火)4:00プレミアリーグ第6節ボーンマスvsサウサンプトンU-NEXT
10/5(土)未定プレミアリーグ第7節アーセナルvsサウサンプトンU-NEXT
10/19(土)未定プレミアリーグ第8節サウサンプトンvsレスターU-NEXT
10/26(土)未定プレミアリーグ第9節マンチェスター・CvsサウサンプトンU-NEXT
11/3(日)未定プレミアリーグ第10節サウサンプトンvsエヴァートンU-NEXT
11/10(日)未定プレミアリーグ第11節ウルヴスvsサウサンプトンU-NEXT
11/24(日)未定プレミアリーグ第12節サウサンプトンvsリヴァプールU-NEXT
12/1(日)未定プレミアリーグ第13節ブライトンvsサウサンプトンU-NEXT
12/5(木)未定プレミアリーグ第14節サウサンプトンvsチェルシーU-NEXT
12/8(日)未定プレミアリーグ第15節アストン・ヴィラvsサウサンプトンU-NEXT
12/15(日)未定プレミアリーグ第16節サウサンプトンvsトッテナムU-NEXT
12/22(日)未定プレミアリーグ第17節フラムvsサウサンプトンU-NEXT
12/27(金)未定プレミアリーグ第18節サウサンプトンvsウェストハムU-NEXT
12/30(月)未定プレミアリーグ第19節クリスタル・パレスvsサウサンプトンU-NEXT
1/5(日)未定プレミアリーグ第20節サウサンプトンvsブレントフォードU-NEXT
1/16(木)未定プレミアリーグ第21節マンチェスター・UvsサウサンプトンU-NEXT
1/19(日)未定プレミアリーグ第22節ノッティンガム・フォレストvsサウサンプトンU-NEXT
1/26(日)未定プレミアリーグ第23節サウサンプトンvsニューカッスルU-NEXT
2/2(日)未定プレミアリーグ第24節イプスウィッチvsサウサンプトンU-NEXT
2/16(日)未定プレミアリーグ第25節サウサンプトンvsボーンマスU-NEXT
2/23(日)未定プレミアリーグ第26節サウサンプトンvsブライトンU-NEXT
2/27(木)未定プレミアリーグ第27節チェルシーvsサウサンプトンU-NEXT
3/9(日)未定プレミアリーグ第28節リヴァプールvsサウサンプトンU-NEXT
3/16(日)未定プレミアリーグ第29節サウサンプトンvsウルヴスU-NEXT
4/3(木)未定プレミアリーグ第30節サウサンプトンvsクリスタル・パレスU-NEXT
4/5(土)未定プレミアリーグ第31節トッテナムvsサウサンプトンU-NEXT
4/12(土)未定プレミアリーグ第32節サウサンプトンvsアストン・ヴィラU-NEXT
4/19(土)未定プレミアリーグ第33節ウェストハムvsサウサンプトンU-NEXT
4/26(土)未定プレミアリーグ第34節サウサンプトンvsフラムU-NEXT
5/3(土)未定プレミアリーグ第35節レスターvsサウサンプトンU-NEXT
5/10(土)未定プレミアリーグ第36節サウサンプトンvsマンチェスター・CU-NEXT
5/18(日)未定プレミアリーグ第37節エヴァートンvsサウサンプトンU-NEXT
5/26(月)未定プレミアリーグ第38節サウサンプトンvsアーセナルU-NEXT

※すべて日本時間
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり

以下に続く

プレミアリーグ2024-25｜視聴方法

u-next&premier(C)U-NEXT

2024-25シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』がシーズン全試合を独占配信する。

プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要で、同パックは2024年8月9日(金)14時に販売がスタートする予定。

月額料金は2,600円(税込)でU-NEXT見放題プランへの登録ナシでも視聴可能となっている。

ただし、U-NEXTの見放題プラン登録者に毎月付与される1,200ポイントを利用すれば、1,400円でサッカーパックを利用することができる。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2024-25を視聴！8月9日販売開始

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