日本代表DF菅原由勢が加入したサウサンプトン。
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本記事では、サウサンプトンの2024-2025シーズン試合日程・テレビ放送予定・試合の視聴方法を紹介する。
サウサンプトン｜試合日程・テレビ放送予定
|試合日
|大会
|対戦カード
|放送予定
|7/27(土)18:00
|フレンドリーマッチ
|モンペリエvsサウサンプトン
|8/1(木)3:30
|フレンドリーマッチ
|オックスフォード・Uvsサウサンプトン
|8/3(土)21:00
|フレンドリーマッチ
|ミルウォールvsサウサンプトン
|8/8(木)3:30
|フレンドリーマッチ
|サウサンプトンvsラツィオ
|DAZN
|8/10(土)22:00
|フレンドリーマッチ
|サウサンプトンvsヘタフェ
|8/17(土)23:00
|プレミアリーグ第1節
|ニューカッスルvsサウサンプトン
|U-NEXT
|8/24(土)23:00
|プレミアリーグ第2節
|サウサンプトンvsノッティンガム・フォレスト
|U-NEXT
|8/31(土)23:00
|プレミアリーグ第3節
|ブレントフォードvsサウサンプトン
|U-NEXT
|9/14(土)20:30
|プレミアリーグ第4節
|サウサンプトンvsマンチェスター・U
|U-NEXT
|9/21(土)23:00
|プレミアリーグ第5節
|サウサンプトンvsイプスウィッチ
|U-NEXT
|10/1(火)4:00
|プレミアリーグ第6節
|ボーンマスvsサウサンプトン
|U-NEXT
|10/5(土)未定
|プレミアリーグ第7節
|アーセナルvsサウサンプトン
|U-NEXT
|10/19(土)未定
|プレミアリーグ第8節
|サウサンプトンvsレスター
|U-NEXT
|10/26(土)未定
|プレミアリーグ第9節
|マンチェスター・Cvsサウサンプトン
|U-NEXT
|11/3(日)未定
|プレミアリーグ第10節
|サウサンプトンvsエヴァートン
|U-NEXT
|11/10(日)未定
|プレミアリーグ第11節
|ウルヴスvsサウサンプトン
|U-NEXT
|11/24(日)未定
|プレミアリーグ第12節
|サウサンプトンvsリヴァプール
|U-NEXT
|12/1(日)未定
|プレミアリーグ第13節
|ブライトンvsサウサンプトン
|U-NEXT
|12/5(木)未定
|プレミアリーグ第14節
|サウサンプトンvsチェルシー
|U-NEXT
|12/8(日)未定
|プレミアリーグ第15節
|アストン・ヴィラvsサウサンプトン
|U-NEXT
|12/15(日)未定
|プレミアリーグ第16節
|サウサンプトンvsトッテナム
|U-NEXT
|12/22(日)未定
|プレミアリーグ第17節
|フラムvsサウサンプトン
|U-NEXT
|12/27(金)未定
|プレミアリーグ第18節
|サウサンプトンvsウェストハム
|U-NEXT
|12/30(月)未定
|プレミアリーグ第19節
|クリスタル・パレスvsサウサンプトン
|U-NEXT
|1/5(日)未定
|プレミアリーグ第20節
|サウサンプトンvsブレントフォード
|U-NEXT
|1/16(木)未定
|プレミアリーグ第21節
|マンチェスター・Uvsサウサンプトン
|U-NEXT
|1/19(日)未定
|プレミアリーグ第22節
|ノッティンガム・フォレストvsサウサンプトン
|U-NEXT
|1/26(日)未定
|プレミアリーグ第23節
|サウサンプトンvsニューカッスル
|U-NEXT
|2/2(日)未定
|プレミアリーグ第24節
|イプスウィッチvsサウサンプトン
|U-NEXT
|2/16(日)未定
|プレミアリーグ第25節
|サウサンプトンvsボーンマス
|U-NEXT
|2/23(日)未定
|プレミアリーグ第26節
|サウサンプトンvsブライトン
|U-NEXT
|2/27(木)未定
|プレミアリーグ第27節
|チェルシーvsサウサンプトン
|U-NEXT
|3/9(日)未定
|プレミアリーグ第28節
|リヴァプールvsサウサンプトン
|U-NEXT
|3/16(日)未定
|プレミアリーグ第29節
|サウサンプトンvsウルヴス
|U-NEXT
|4/3(木)未定
|プレミアリーグ第30節
|サウサンプトンvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|4/5(土)未定
|プレミアリーグ第31節
|トッテナムvsサウサンプトン
|U-NEXT
|4/12(土)未定
|プレミアリーグ第32節
|サウサンプトンvsアストン・ヴィラ
|U-NEXT
|4/19(土)未定
|プレミアリーグ第33節
|ウェストハムvsサウサンプトン
|U-NEXT
|4/26(土)未定
|プレミアリーグ第34節
|サウサンプトンvsフラム
|U-NEXT
|5/3(土)未定
|プレミアリーグ第35節
|レスターvsサウサンプトン
|U-NEXT
|5/10(土)未定
|プレミアリーグ第36節
|サウサンプトンvsマンチェスター・C
|U-NEXT
|5/18(日)未定
|プレミアリーグ第37節
|エヴァートンvsサウサンプトン
|U-NEXT
|5/26(月)未定
|プレミアリーグ第38節
|サウサンプトンvsアーセナル
|U-NEXT
※すべて日本時間
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
以下に続く
プレミアリーグ2024-25｜視聴方法(C)U-NEXT
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