PSGに完敗のリヴァプール。指揮官スロット「2-0で負けたのは幸運。信じられないほどのスピードとテンポ」

リヴァプールのアルネ・スロット監督は完敗を認めた。『TNTスポーツ』が伝えている。

リヴァプールは8日、チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグでパリ・サンジェルマンと対戦。2点を許すと、反撃もままならず、0-2と完敗を喫した。スロット監督は「試合全体を振り返ると、2-0で負けたのは幸運だったと思う」と認めた。

「なぜなら、相手は得点した数よりも多くのチャンスを作っていたからだ。最初の失点は悔しかった。相手は何もミスをしていなかったのに、シュートがディフレクトしてゴールに入ってしまったからだ。しかしその後も、相手にはもっと得点するチャンスが十分にあった」

「彼らはとにかくボールを支配し、信じられないほどのテンポとスピードで試合を進めていた。何度もハイプレスを試みたが、何度かはうまくいったものの、多くの場合、彼らは我々の守備を突破してきました。特に前半はマンツーマンで守備をしたが、2、3回は裏にボールを通され、突破されてしまった。後半も何度か同じようなことがあった」

それでも、第2戦へ「アンフィールドに彼らを招集できるのは非常に良いことだと思う。アンフィールドが我々にとってどれほど大きな違いをもたらすかは、誰もが知っていることだ」と期待した。

また、パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督も『Canal+』で「我々はサポーターの皆さんの応援にふさわしいパフォーマンスを見せた。素晴らしい雰囲気、素晴らしい試合内容だった」としつつ、「もっと多くのゴールを決めるべきだった。得点数が足りなかったのは少し残念だが、これがUEFAチャンピオンズリーグなのだから」と反省も述べた。