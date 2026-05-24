サラー、リヴァプール最後の試合を終え涙のメッセージ「たくさん泣いた。ここを離れるのは本当に辛い」

リヴァプールのFWモハメド・サラーが最後のメッセージを送った。『リヴァプール・エコー』が伝えている。

サラーは日曜午後のブレントフォード戦で、レッズでの輝かしいキャリアに幕を下ろした。アンフィールドの観衆の前で決勝ゴールは生まれなかったものの、エジプト代表のサラーは1-1の引き分けに貢献するアシストを記録し、チームの来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を確保した。

試合後、涙をこらえることができなかったサラーは「たくさん泣いた。人生で一番泣いたと思う。でも、こんな場所を離れるのは本当に辛い。練習場でも少し泣いた」と話し、こう続けた。

「僕は本当は感情的な人間じゃない。メディアではあまりそういう姿は見られないと思うけどね。いつもタフで攻撃的なイメージを持たれているけれど、実は内心は赤ん坊みたいに繊細なんだ。僕は青春時代をここで過ごし、最初から最後まで全てを分かち合ってきた。クラブを本来あるべき場所に戻したんだ」

「これがロッカールームの選手たちへの我々のメッセージだ。いいか、クラブは今、あらゆるものをかけて戦っている。ファンはそれ以下の結果では満足しないだろう。君たちが汗を流し、血を流して戦ってくれる限り、ファンは結果にはそれほどこだわらない」

「彼らは君たちを永遠に愛してくれるだろう。だから、君たちへの僕のメッセージはこうだ。才能だけがすべてではない。すべてこそが重要なのだ。だからこそ、彼（ロバートソン）は誰よりも愛されているのだろう。彼はピッチ上で全力を尽くし、ファンは彼を愛している。リヴァプールを離れるのは辛いことだが、これが人生であり、前に進まなければならない」

「僕たちが去る時に最も重要なことは、今日こうして皆さんが目にすることができるように、ファンが私と彼がクラブのためにしてきたことを評価してくれることだ」