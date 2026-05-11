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Kyoya Saito

英2部でクラブ年間最優秀選手に選出の森下龍矢、W杯出場の夢に「もちろん出場したいですが…」

森下龍矢
ブラックバーン・ローヴァーズ 対 レスター・シティ
ブラックバーン・ローヴァーズ
EFL チャンピオンシップ

【欧州・海外サッカー ニュース】ブラックバーンの森下龍矢がインタビューに答えた。

ブラックバーンのMF森下龍矢がワールドカップへの思いをクラブ公式チャンネルで語っている。

今季からブラックバーンでプレーする森下。1年目から主力としてプレーし、チャンピオンシップ37試合で4ゴール・9アシストを記録した。すると先日には、ファンが選ぶクラブ年間最優秀選手に選出されている。

森下は「シーズン前半はボールが常に空中にあるような状況に苦労しました」と振り返りつつ、「イングランドのサッカーに適応できましたし、ファンのおかげです」と話した。

また、年間MVPについては「素晴らしいですね。正直、シーズン前半のほうが調子は良かったですが、ファンは僕の成長を見てくれていたと思います。次のシーズンに向けてもっとゴールやアシストを増やせればいいですね」と成長を誓った。

目標については「10ゴール・10アシスト」と数字を挙げつつ、森下は改めてプレミアリーグへの野心を口にした。

「ここに来た主な理由ですから。子どもの頃からの夢ですし、ローヴァーズにはその力があります。昨季は7位でしたし、今季もいい試合もあった。チャンピオンシップは混戦したリーグだし、来季はどうなるかわからない。ブラックバーンは一番になれると思います」

今夏に控えるワールドカップという大舞台について森下は「もちろん出場したいです」としつつ、「正直僕がコントロールできることではないです。今季は適応のために最善を尽くしましたし、今回はただときが来るのを待って祈っています」と話すにとどめた。

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