八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズは、2025-26シーズンのNBAレギュラーシーズンをウェスタン・カンファレンス4位で終えた。

本記事では、八村塁のNBAプレーオフ2026出場予定、日程および視聴方法を紹介する。

八村塁のNBAプレーオフ出場予定は？

各カンファレンスのレギュラーシーズン6位以上とプレーイントーナメント勝者2チームが出場権を得られるプレーオフに、八村塁所属のレイカーズはウェスタン・カンファレンス4位で出場。プレーオフは順位によって対戦カードが決定するため、レイカーズの対戦相手はレギュラーシーズン5位だったヒューストン・ロケッツとなる。

なお、プレーオフは7戦4勝制のトーナメント制となり、各カンファレンスごとに準々決勝(ファーストラウンド)～決勝までが開催。カンファレンス決勝を制したチーム同士が、NBAファイナルで雌雄を決する。

八村塁はレイカーズで主力として活躍しているため、プレーオフでの出場およびパフォーマンスにも期待が集まっている。

八村塁のNBAプレーオフ日程は？

八村塁所属のレイカーズは、日本時間4月19日(日)午前9:30からプレーオフ・ファーストラウンドの第1戦を予定。以降、7戦4勝制で準決勝進出者が決定するまで対戦が繰り返される。

ラウンド：プレーオフ・ファーストラウンド

対戦カード：レイカーズ(八村塁所属) vs ロケッツ

開始日時：

第1戦 4月19日(日)午前9:30

第2戦 4月22日(水)午前11:30

第3戦 4月25日(土)午前9:00

第4戦 4月27日(月)午前10:30

第5戦 4月30日(木) ※

第6戦 5月2日(土) ※

第7戦 5月4日(月) ※

※すべて日本時間。

※第5戦～第7戦はどちらかが4勝していない場合のみ開催。

※準決勝・決勝の日程は前ラウンド終了後に決定。

NBAプレーオフ2026の中継予定は？

NBAプレーオフ2026は、ネット『Amazonプライムビデオ』、『NBA League Pass(Amazonあり)』、『NBA docomo』、衛星放送『WOWOW』で視聴することができるが、『NBA League Pass』以外のプレーオフ中継は一部のみとなる。

レイカーズ戦の中継については『NBA League Pass』と『WOWOW』での中継が見込まれている。NBAプレーオフ2026の中継局一覧は以下の通り。

NBAプレーオフ2026のおすすめ視聴方法

NBA League Pass

NBAプレーオフ2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合が視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、NBAプレーオフ2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。唯一全試合を視聴するk十ができ、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

Amazonプライムビデオ

『Amazonプライムビデオ』でもNBAプレーオフ2026の試合が視聴可能。中継対象は一部の試合となるが、無料体験期間が30日間用意されており、期間中は対象試合が見放題となる。。無料体験期間終了後は月額600円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約すれば支払いは発生しない。

Amazonプライムビデオ登録ページで「プライム30日間の無料体験」を選択 お支払い情報などを入力 登録完了後、すぐに視聴開始

NBA ドコモ

NBAが視聴できるドコモのプランは、3つの価格に分かれている。「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」の契約者であればNBAが追加料金なしで視聴可能。「ahamo」契約者の場合でも、月額1,078円と割安で利用することができる。

NBA docomoでは、プレーインおよびプレーオフの一部の試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。

各NBA視聴料金と通信プラン料金、契約条件は以下の通り。

回線プラン NBA料金 回線料金 備考 ドコモMAX 無料 ギガ無制限 実質月額5,148円～7,680円

※各種割引で変動 ・DAZNも追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・ギガの使用料に応じて月額料金が変動 ドコモポイ活MAX 無料 ギガ無制限 実質月額2,948円～11,948円

※各種割引で変動 ・DAZN(Bリーグ配信あり)も追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・日常のお買い物でdポイントが毎月最大5,000pt貯まる ahamo 月額1,078円 30GB 月額2,970円

110GB 月額4,950円 ・シンプルなプラン

・基本プラン30GB。1GBごとの使用量追加オプションあり その他(ドコモ以外含む) 月額2,728円 - ・既存契約回線のままでNBAの視聴が可能。

・柔軟な選択が可能

※すべて税込。

※各種料金は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

WOWOW／WOWOWオンデマンド

『WOWOW』では、プレーオフ1回戦最大14試合、カンファレンス・セミファイナル最大7試合、カンファレンス・ファイナル最大7試合の生中継を予定。『WOWOW』はBS放送でも視聴できるが、スマホやタブレット、PCで手軽に視聴できる『WOWOWオンデマンド』の利用がおすすめだ。

WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)。また、WOWOWに加入している人は追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

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