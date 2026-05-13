「役割を果たせなかった。移籍市場に出るべき」バルベルデやヴィニシウスら主力3選手の放出を元スペイン代表が提言

元スペイン代表GKサンティアゴ・カニサレス氏がレアル・マドリーの問題点を指摘した。スペインのテレビ番組『エル・デバテ・デ・ラ・ピサラ』で語っている。

今季は無冠に終わり、ロッカールーム内での諍いなども取り沙汰されるレアル・マドリー。カニサレス氏は「ロッカールームの内部、ロッカールームの核心部分、つまりキャプテン陣に何かがうまくいっていない」と断言し、名指しで非難した。

「キャプテンが不在だった。カルバハルは試合に出ていないからね。当然ロッカールームでの影響力が減り、貢献したいという意欲も失せてしまう。契約更新はできないだろう」

また、副キャプテンであるフェデ・バルベルデについてもリーダーシップを発揮できていないとした。

「バルベルデは第二キャプテンだが、チームにほとんど姿を見せず、キャプテンらしい振る舞いをしていない。土壇場で（チュアメニと）衝突を引き起こしただけでなく、キャプテンとしての役割を果たせなかった。移籍市場に出るべきだ」

最も厳しい批判はヴィニシウスに向けられ、試合中のブラジル人選手の態度に疑問を呈した。

「先日、彼はレアル・マドリードのキャプテンとして、クラブにとって屈辱的なシーズンを終えた後、耐え忍ぶべきことを受け入れる代わりに、15個のチャンピオンズリーグのトロフィーを誇示していた。相手を踏みつけ、チャンピオンズリーグ優勝15回であることを思い出させるのは、決して正しいやり方ではない。キャプテンとして、全く異なるタイプの選手であることが期待されている。自分のエゴを優先したり、自分の利益を優先したりするような選手であってはならない」

「私がヴィニシウスを移籍市場に出すべきだと思うもう一つの理由は、彼の契約が残り1年なのにまだ更新していないからだ」