スロット、CL敗退でリヴァプールでの来季へ「夏に選手を売って買わなければ…大きな試練の時だ」

リヴァプールのアルネ・スロット監督が来季に向けて思いを語っている。『プライムビデオ』が伝えた。

チャンピオンズリーグ準々決勝でパリ・サンジェルマンと対戦したリヴァプール。第1戦で0-2と敗れると、ホームでの第2戦でも0-2と力の差を見せつけられた。それでも、指揮官は「選手たちは1点ビハインドになっても諦めずに戦い続けた。それは彼らにとって大きな称賛に値する」と話し、こう続けた。

「ゴール期待値を見れば、我々は2点取れたはずなのに1点も取れなかった。今シーズンはそういうことがあまりにも多すぎる。先週は確かに厳しい週で、非常に困難な週でしたが、我々は1週間で大きく成長できることを示した。選手たちが自分たちの可能性を示してくれたことは、彼らにとって大きな賛辞だ」

さらに、スロットは「クラブは過渡期にあると言われている」とし、今夏の動きについても言及した。

「クラブは8人から10人の選手を売却して資金を捻出し、その資金で5人ほどの非常に才能のある選手を獲得した。選手を獲得するためには、選手を売らなければならない。何人かの選手はフリー移籍でチームを去ることになる。夏は大きな試練の時だが、クラブはこのモデルが機能することを証明してきた。何度も言ってきたように、特に今夏に優秀な選手がチームを去った後、新たな選手を獲得できれば、将来は非常に明るいだろう」

また、負傷交代となったウーゴ・エキティケについては「良くなさそうだ。誰の目にも明らかで様子を見よう」と述べている。