クリスタル・パレスを成功へ導いたグラスナー「努力すれば何でも可能になるという考え方を浸透させた」

クリスタル・パレスのオリヴァー・グラスナー監督がサポーターに感謝を伝えた。『TNTスポーツ』が伝えている。

クリスタル・パレスは27日、カンファレンスリーグ決勝でラージョ・バジェカーノと対戦。マテタの決勝点で1-0と勝利し、史上初の欧州タイトルを手にした。今季限りで退任するグラスナー監督は「素晴らしいプレーを見せてくれた。選手たちとファンはそれに値する」と語り、手応えを語った。

「私は自分自身をチームの一員だと考えている。監督として、一人では何もできない。優秀なスタッフ、そして何よりも素晴らしい選手や人間性が必要だ。このチームはまさにそういうチームだ。彼らは常に団結し、懸命に努力してきた。初日から、努力すれば何でも可能になるという考え方をチームに浸透させてきた」

また、グラスナーは「今日のミーティングで選手たちと話していたが、ファンの方々が『人生最高の日をありがとう』と感謝してくれているのが聞こえた。私も選手たちに感謝の気持ちを伝えた。選手たちとファンの方々は、今日ここにいる私と家族に、人生で素晴らしい日々を与えてくれた。本当に感謝している」と感謝を述べた。

「選手たちはいつも私の言うことを聞き、支え、信頼し、私の言葉を信じてくれた。私はかなり厳しいからね。選手たち、スタッフ全員、そしてもちろんファンの皆さんに心から感謝している」

「今、これが最後の試合だなんて信じられない。クリスタル・パレスの歴史に新たな一章が加わったが、これからさらに素晴らしい章が続くだろう。FAカップの後、選手たちに『君たちがふさわしいもの、つまりヨーロッパリーグを勝ち取れ』と言った。1年の遅れがあったが、クラブ、ファン、選手たちにとって、時には遠回りをしなければならないこともある。そして今、クリスタル・パレスは本来あるべき場所にいる」