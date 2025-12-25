NPBジュニアトーナメント2025の試合日程・出場チーム

NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025が、12月26日(金)から29日(月)に開催される。

本記事では、NPBジュニアトーナメントKONAMI CUP2025の試合日程・結果・出場チームを紹介する。

NPBジュニアトーナメントKONAMI CUP2025｜概要

NPBジュニアトーナメントKONAMI CUP2025には、NPB12球団などのジュニアチーム16チームが出場。チームは小学校5、6年生で編成される。

4チームずつ4組に分かれてグループステージが行われ、各組上位1チームが決勝トーナメントに進む。

日程

日程 ラウンド 12月26日（金） 大会1日目（グループリーグ8試合） 12月27日（土） 大会2日目（グループリーグ8試合） 12月28日（日） 大会3日目（グループリーグ8試合） 12月29日（月） 大会最終日（決勝トーナメント／表彰式）

出場チーム

グループA グループB グループC グループD 東京ヤクルトスワローズジュニア 福岡ソフトバンクホークスジュニア オイシックス新潟アルビレックスBCジュニア 阪神タイガースジュニア 埼玉西武ライオンズジュニア 横浜DeNAベイスターズジュニア くふうハヤテベンチャーズ静岡ジュニア 読売ジャイアンツジュニア 中日ドラゴンズジュニア 千葉ロッテマリーンズジュニア 広島東洋カープジュニア 東北楽天ゴールデンイーグルスジュニア ルートインBCリーグジュニア オリックス・バファローズジュニア 北海道日本ハムファイターズジュニア 四国アイランドリーグplusジュニア

試合日程・結果

12月26日

会場 時間 対戦カード 明治神宮野球場 8:30～10:00 東京ヤクルト Jr. vs. 埼玉西武 Jr. 明治神宮野球場 10:30～12:00 中日 Jr. vs. BCリーグ Jr. 明治神宮野球場 12:30～14:00 オイシックス新潟 Jr. vs. くふうハヤテ静岡 Jr. 明治神宮野球場 14:30～16:00 広島東洋 Jr. vs. 北海道日本ハム Jr. 横浜スタジアム 8:30～10:00 福岡ソフトバンク Jr. vs. 横浜DeNA Jr. 横浜スタジアム 10:30～12:00 千葉ロッテ Jr. vs. オリックス Jr. 横浜スタジアム 12:30～14:00 阪神 Jr. vs. 読売 Jr. 横浜スタジアム 14:30～16:00 東北楽天 Jr. vs. 四国IL Jr.

12月27日

会場 時間 対戦カード 明治神宮野球場 8:30～10:00 千葉ロッテ Jr. vs. 福岡ソフトバンク Jr. 明治神宮野球場 10:30～12:00 オリックス Jr. vs. 横浜DeNA Jr. 明治神宮野球場 12:30～14:00 東北楽天 Jr. vs. 阪神 Jr. 明治神宮野球場 14:30～16:00 四国IL Jr. vs. 読売 Jr. 横浜スタジアム 8:30～10:00 中日 Jr. vs. 東京ヤクルト Jr. 横浜スタジアム 10:30～12:00 BCリーグ Jr. vs. 埼玉西武 Jr. 横浜スタジアム 12:30～14:00 広島東洋 Jr. vs. オイシックス新潟 Jr. 横浜スタジアム 14:30～16:00 北海道日本ハム Jr. vs. くふうハヤテ静岡 Jr.

12月28日

会場 時間 対戦カード 明治神宮野球場 8:30～10:00 東京ヤクルト Jr. vs. BCリーグ Jr. 明治神宮野球場 10:30～12:00 福岡ソフトバンク Jr. vs. オリックス Jr. 明治神宮野球場 12:30～14:00 オイシックス新潟 Jr. vs. 北海道日本ハム Jr. 明治神宮野球場 14:30～16:00 阪神 Jr. vs. 四国IL Jr. 横浜スタジアム 8:30～10:00 埼玉西武 Jr. vs. 中日 Jr. 横浜スタジアム 10:30～12:00 横浜DeNA Jr. vs. 千葉ロッテ Jr. 横浜スタジアム 12:30～14:00 くふうハヤテ静岡 Jr. vs. 広島東洋 Jr. 横浜スタジアム 14:30～16:00 読売 Jr. vs. 東北楽天 Jr.

12月29日

会場 時間 対戦カード 明治神宮野球場 8:30～10:00 グループA 1位 vs. グループB 1位 明治神宮野球場 10:30～12:00 グループC 1位 vs. グループD 1位 明治神宮野球場 12:50～14:20 決勝

NPBジュニアトーナメントKONAMI CUP2025｜放送・配信

DAZNの視聴方法

DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DMM

DAZNで視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。さらにポイントが最大1,650pt還元されるだけでなく、月額制なのでいつでも解約可能なのもおすすめポイントに挙げられる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶アジアウインターベースボールリーグを見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

野球専用プラン「DAZN BASEBALL」

DAZN

DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、シーズンを通してプロ野球を視聴したい方におすすめだ。

「DAZN BASEBALL」では公式戦はもちろん、アジアウインターベースボールリーグをライブ＆見逃し配信している。（※広島東洋カープ主催試合は配信なし）

詳しくはDAZN公式サイトをチェック！

J SPORTSオンデマンドの視聴方法

KONAMI CUP 2025は衛星放送の『J SPORTS』で録画放送、ネットの『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信される。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。プライム会員登録が必要だが、プライム会員登録は30日間無料となる。

また、J SPORTSオンデマンドも14日間の無料体験を設けている。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円(税込み)）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。