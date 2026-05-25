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Yuta Tokuma

阪神タイガースの2026年交流戦試合日程・対戦カード・放送予定

プロ野球、日本生命セ・パ交流戦 2026における阪神タイガースの試合日程を紹介する。

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2026シーズンのプロ野球は、5月26日(火)から日本生命セ・パ交流戦 2026が行われる。

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昨シーズンのセントラル・リーグを制した阪神タイガースのセ・パ交流戦の全試合日程を紹介する。

セ・パ交流戦 2026｜阪神タイガースの試合日程

日本生命セ・パ交流戦 2026は、各チームと3試合ずつ18試合を戦う。

昨シーズンのセントラル・リーグ王者の阪神タイガースは、最初の3連戦を本拠地・阪神甲子園球場に北海道日本ハムファイターズを迎える。

阪神タイガースの交流戦全試合日程は以下の通りとなっている。

月日対戦カード球場開始時間備考
5/26（火）阪神 - 日本ハム甲子園18:00 
5/27（水）阪神 - 日本ハム甲子園18:00 
5/28（木）阪神 - 日本ハム甲子園18:00 
5/29（金）ロッテ - 阪神ZOZOマリン18:00 
5/30（土）ロッテ - 阪神ZOZOマリン14:00 
5/31（日）ロッテ - 阪神ZOZOマリン13:00 
6/1（月）ロッテ - 阪神ZOZOマリン18:00予備日
6/2（火）阪神 - 西武甲子園18:00 
6/3（水）阪神 - 西武甲子園18:00 
6/4（木）阪神 - 西武甲子園18:00 
6/5（金）阪神 - 楽天甲子園18:00 
6/6（土）阪神 - 楽天甲子園14:00 
6/7（日）阪神 - 楽天甲子園14:00 
6/8（月）阪神 - 楽天甲子園18:00予備日
6/9（火）ソフトバンク - 阪神みずほPayPay18:00 
6/10（水）ソフトバンク - 阪神みずほPayPay18:00 
6/11（木）ソフトバンク - 阪神みずほPayPay18:00 
6/12（金）オリックス - 阪神京セラD大阪18:00 
6/13（土）オリックス - 阪神京セラD大阪15:00 
6/14（日）オリックス - 阪神京セラD大阪13:00 

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