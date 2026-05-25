阪神タイガースの2026年交流戦試合日程・対戦カード・放送予定

2026シーズンのプロ野球は、5月26日(火)から日本生命セ・パ交流戦 2026が行われる。

昨シーズンのセントラル・リーグを制した阪神タイガースのセ・パ交流戦の全試合日程を紹介する。

セ・パ交流戦 2026｜阪神タイガースの試合日程

日本生命セ・パ交流戦 2026は、各チームと3試合ずつ18試合を戦う。

昨シーズンのセントラル・リーグ王者の阪神タイガースは、最初の3連戦を本拠地・阪神甲子園球場に北海道日本ハムファイターズを迎える。

阪神タイガースの交流戦全試合日程は以下の通りとなっている。

月日 対戦カード 球場 開始時間 備考 5/26（火） 阪神 - 日本ハム 甲子園 18:00 5/27（水） 阪神 - 日本ハム 甲子園 18:00 5/28（木） 阪神 - 日本ハム 甲子園 18:00 5/29（金） ロッテ - 阪神 ZOZOマリン 18:00 5/30（土） ロッテ - 阪神 ZOZOマリン 14:00 5/31（日） ロッテ - 阪神 ZOZOマリン 13:00 6/1（月） ロッテ - 阪神 ZOZOマリン 18:00 予備日 6/2（火） 阪神 - 西武 甲子園 18:00 6/3（水） 阪神 - 西武 甲子園 18:00 6/4（木） 阪神 - 西武 甲子園 18:00 6/5（金） 阪神 - 楽天 甲子園 18:00 6/6（土） 阪神 - 楽天 甲子園 14:00 6/7（日） 阪神 - 楽天 甲子園 14:00 6/8（月） 阪神 - 楽天 甲子園 18:00 予備日 6/9（火） ソフトバンク - 阪神 みずほPayPay 18:00 6/10（水） ソフトバンク - 阪神 みずほPayPay 18:00 6/11（木） ソフトバンク - 阪神 みずほPayPay 18:00 6/12（金） オリックス - 阪神 京セラD大阪 18:00 6/13（土） オリックス - 阪神 京セラD大阪 15:00 6/14（日） オリックス - 阪神 京セラD大阪 13:00

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