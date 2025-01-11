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super-bowl(C)Getty Images
スーパーボウルはDAZNでライブ配信！NFL GAME PASSで視聴
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NFLスーパーボウル2025はいつ？対戦カード・日程・放送予定

【アメフト】第59回スーパーボウル2025のテレビ放送・ネット配信予定・視聴方法・試合日程・開始時間まとめ。

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第59回スーパーボウルに向けて、プレーオフ出場チームが決まった。。

スーパーボウルはDAZNでライブ配信
NFL GAME PASSで視聴

本記事では、スーパーボウルの試合日程、開始時間、テレビ放送予定を紹介する。

NFL 2025プレーオフ日程

【ワイルドカード】

1月12日（日）〜14日（火）

以下に続く

【ディビジョナル・プレーオフ】

1月19日（日）〜20日（月）

【カンファレンス・チャンピオンシップ】

1月27日（月）

【スーパーボウル】

2月10日（月）

プレーオフ対戦カード予定

NFL プレーオフとスーパーボウルはネット『DAZN』、BS『日テレジータス』が中継・ライブ配信を行う。

■放送局・スケジュール

1月12日（日）

ワイルドカード：テキサンズvsチャージャーズ（6:30KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

ワイルドカード：レイブンズvsスティーラーズ（10:00KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

1月13日（月）

ワイルドカード：ビルズvsブロンコス（3:00KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

ワイルドカード：イーグルズvsバッカーズ（6:30KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

ワイルドカード：バッカニアーズvsコマンダーズ（10:15KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

1月14日（火）

ワイルドカード：ラムズvsバイキングス（10:15KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

1月19日（日）

ディビジョナル・プレーオフ：未定vs未定（6:30KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

ディビジョナル・プレーオフ：未定vs未定（10:15KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

1月20日（月）

ディビジョナル・プレーオフ：未定vs未定（5:00KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

ディビジョナル・プレーオフ：未定vs未定（8:30KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

1月27日（月）

カンファレンス・チャンピオンシップ：未定vs未定（5:00KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

カンファレンス・チャンピオンシップ：未定vs未定（8:30KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

2月9日（月）

スーパーボウル：未定vs未定（8:30KO）

  • BS：日テレジータス
  • ネット：DAZN

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

スーパーボウルはDAZNでライブ配信
NFL GAME PASSで視聴

スーパーボウル2025のDAZN視聴方法

2025年スーパーボウルをネット『DAZN』でライブ視聴できる。

『NFL GAME PASS』登録方法

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DAZNの『NFL GAME PASS』の登録手順は、以下の通りとなっている。

  1. NFL GAME PASS登録ページ
  2. プラン（一括払いor分割払い）を選択する
  3. 氏名、メールアドレス、パスワードを入力
  4. 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了
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