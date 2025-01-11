NFLスーパーボウル2025はいつ？対戦カード・日程・放送予定

第59回スーパーボウルに向けて、プレーオフ出場チームが決まった。。
本記事では、スーパーボウルの試合日程、開始時間、テレビ放送予定を紹介する。
NFL 2025プレーオフ日程
【ワイルドカード】
1月12日（日）〜14日（火）
【ディビジョナル・プレーオフ】
1月19日（日）〜20日（月）
【カンファレンス・チャンピオンシップ】
1月27日（月）
【スーパーボウル】
2月10日（月）
プレーオフ対戦カード予定
NFL プレーオフとスーパーボウルはネット『DAZN』、BS『日テレジータス』が中継・ライブ配信を行う。
■放送局・スケジュール
1月12日（日）
ワイルドカード：テキサンズvsチャージャーズ（6:30KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
ワイルドカード：レイブンズvsスティーラーズ（10:00KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
1月13日（月）
ワイルドカード：ビルズvsブロンコス（3:00KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
ワイルドカード：イーグルズvsバッカーズ（6:30KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
ワイルドカード：バッカニアーズvsコマンダーズ（10:15KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
1月14日（火）
ワイルドカード：ラムズvsバイキングス（10:15KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
1月19日（日）
ディビジョナル・プレーオフ：未定vs未定（6:30KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
ディビジョナル・プレーオフ：未定vs未定（10:15KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
1月20日（月）
ディビジョナル・プレーオフ：未定vs未定（5:00KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
ディビジョナル・プレーオフ：未定vs未定（8:30KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
1月27日（月）
カンファレンス・チャンピオンシップ：未定vs未定（5:00KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
カンファレンス・チャンピオンシップ：未定vs未定（8:30KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
2月9日（月）
スーパーボウル：未定vs未定（8:30KO）
- BS：日テレジータス
- ネット：DAZN
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
スーパーボウル2025のDAZN視聴方法
2025年スーパーボウルをネット『DAZN』でライブ視聴できる。
『NFL GAME PASS』登録方法DAZN
DAZNの『NFL GAME PASS』の登録手順は、以下の通りとなっている。
- NFL GAME PASS登録ページへ
- プラン（一括払いor分割払い）を選択する
- 氏名、メールアドレス、パスワードを入力
- 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了