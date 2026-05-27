日本代表とW杯初戦で対戦のオランダ代表がメンバー発表…主な選外選手は？

オランダ代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。
ワールドカップでは日本代表、スウェーデン、チュニジアと同組となっているオランダ。初戦では6月15日に日本と対戦するオランダは27日にメンバーを発表し、フィルジル・ファン・ダイクやフレンキー・デ・ヨングらを順当に選出した。
一方で、リヴァプールのジェレミー・フリンポンやインテルのDFステファン・デ・フライらは選外に。今季アストン・ヴィラでヨーロッパリーグ優勝に貢献したイアン・マートセンもメンバーから漏れている。
メンバーは以下の通り。
GK
マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）
ロビン・ルーフス（サンダーランド／イングランド）
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
DF
ナタン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）
デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）
ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ヨレル・ハト（チェルシー/イングランド）
MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）
トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）
タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）
マルテン・デ・ローン（アタランタ／イタリア）
フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）
クインテン・ティンバー（マルセイユ／フランス）
ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）
フース・ティル（PSV）
マッツ・ウィーファー（ブライトン／イングランド）
FW
メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）
コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）
ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）
ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）
クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム／イングランド）