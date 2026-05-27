日本代表とW杯初戦で対戦のオランダ代表がメンバー発表…主な選外選手は？

オランダ代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。

ワールドカップでは日本代表、スウェーデン、チュニジアと同組となっているオランダ。初戦では6月15日に日本と対戦するオランダは27日にメンバーを発表し、フィルジル・ファン・ダイクやフレンキー・デ・ヨングらを順当に選出した。

一方で、リヴァプールのジェレミー・フリンポンやインテルのDFステファン・デ・フライらは選外に。今季アストン・ヴィラでヨーロッパリーグ優勝に貢献したイアン・マートセンもメンバーから漏れている。

メンバーは以下の通り。

GK

マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）

ロビン・ルーフス（サンダーランド／イングランド）

バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）

DF

ナタン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）

デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）

ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）

ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ヨレル・ハト（チェルシー/イングランド）

MF

ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）

トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）

タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）

マルテン・デ・ローン（アタランタ／イタリア）

フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）

クインテン・ティンバー（マルセイユ／フランス）

ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）

フース・ティル（PSV）

マッツ・ウィーファー（ブライトン／イングランド）

FW

メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）

コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）

ブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）

ドニエル・マレン（ローマ／イタリア）

ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）

ノア・ラング（ガラタサライ／トルコ）

クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム／イングランド）