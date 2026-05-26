モロッコ代表がW杯メンバーを発表…ハキミら主力を順当に選出

モロッコ代表がワールドカップに臨むメンバー26名を発表した。
前回ワールドカップのベスト4で、FIFAランキング8位のモロッコ。今大会ではブラジルと同じグループCに属しており、試合は6月13日に予定されている。決勝トーナメントに進出した場合には日本代表と対戦する可能性もある。
そんな中、26日にモロッコはメンバーを発表。アクラフ・ハキミやブラヒム・ディアスといった主力選手を順当に選出した。
メンバーは以下の通り。
GK
ヤシン・ブヌ（アル・ヒラル）
ムニル・カジュイ（RCベルカン）
アハメド・レダタグノーティ（ウィダード・カサブランカ）
DF
アクラフ・ハキミ（PSG）
ナイフ・アゲルド（マルセイユ）
ヌサイル・マズラウイ（マンチェスター・ユナイテッド）
アナス・サラハエディン（PSV）
イサ・ディオプ（フラム）
シャディ・リアド（クリスタル・パレス）
ユセフ・ベラマリ（ラジャ・カサブランカ）
レドゥアン・ハルハル（メヘレン）
サガリア・エルウアディ（ゲンク）
MF
ソフィアン・アムラバト（ベティス）
イスマエル・サイバリ（PSV）
ネイル・アイナウイ（ローマ）
アイユーブ・ブアディ（リール）
アゼディン・ウナヒ（ジローナ）
サミル・ムラベト（ストラスブール）
ビラル・エルカンヌス（シュトゥットガルト）
FW
ブラヒム・ディアス（レアル・マドリー）
シェムスディン・タルビ（サンダーランド）
アユブ・カービ（オリンピアコス）
スフィアン・ラヒミ（アル・アイン）
アブデ・エザルズリ（ベティス）
ジェシム・ヤシン（ストラスブール）
アユベ・エクグヤブ（フランクフルト）