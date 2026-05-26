モロッコ代表がW杯メンバーを発表…ハキミら主力を順当に選出

モロッコ代表がワールドカップに臨むメンバー26名を発表した。

前回ワールドカップのベスト4で、FIFAランキング8位のモロッコ。今大会ではブラジルと同じグループCに属しており、試合は6月13日に予定されている。決勝トーナメントに進出した場合には日本代表と対戦する可能性もある。

そんな中、26日にモロッコはメンバーを発表。アクラフ・ハキミやブラヒム・ディアスといった主力選手を順当に選出した。

メンバーは以下の通り。

GK

ヤシン・ブヌ（アル・ヒラル）

ムニル・カジュイ（RCベルカン）

アハメド・レダタグノーティ（ウィダード・カサブランカ）

DF

アクラフ・ハキミ（PSG）

ナイフ・アゲルド（マルセイユ）

ヌサイル・マズラウイ（マンチェスター・ユナイテッド）

アナス・サラハエディン（PSV）

イサ・ディオプ（フラム）

シャディ・リアド（クリスタル・パレス）

ユセフ・ベラマリ（ラジャ・カサブランカ）

レドゥアン・ハルハル（メヘレン）

サガリア・エルウアディ（ゲンク）

MF

ソフィアン・アムラバト（ベティス）

イスマエル・サイバリ（PSV）

ネイル・アイナウイ（ローマ）

アイユーブ・ブアディ（リール）

アゼディン・ウナヒ（ジローナ）

サミル・ムラベト（ストラスブール）

ビラル・エルカンヌス（シュトゥットガルト）

FW

ブラヒム・ディアス（レアル・マドリー）

シェムスディン・タルビ（サンダーランド）

アユブ・カービ（オリンピアコス）

スフィアン・ラヒミ（アル・アイン）

アブデ・エザルズリ（ベティス）

ジェシム・ヤシン（ストラスブール）

アユベ・エクグヤブ（フランクフルト）