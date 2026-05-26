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Kyoya Saito

モロッコ代表がW杯メンバーを発表…ハキミら主力を順当に選出

ワールドカップ
モロッコ
スコットランド 対 モロッコ
スコットランド

【欧州・海外サッカー ニュース】モロッコ代表がメンバー発表。

モロッコ代表がワールドカップに臨むメンバー26名を発表した。

前回ワールドカップのベスト4で、FIFAランキング8位のモロッコ。今大会ではブラジルと同じグループCに属しており、試合は6月13日に予定されている。決勝トーナメントに進出した場合には日本代表と対戦する可能性もある。

そんな中、26日にモロッコはメンバーを発表。アクラフ・ハキミやブラヒム・ディアスといった主力選手を順当に選出した。

メンバーは以下の通り。

GK

ワールドカップ
スコットランド crest
スコットランド
SCO
モロッコ crest
モロッコ
MAR

ヤシン・ブヌ（アル・ヒラル）

ムニル・カジュイ（RCベルカン）

アハメド・レダタグノーティ（ウィダード・カサブランカ）

DF

アクラフ・ハキミ（PSG）

ナイフ・アゲルド（マルセイユ）

ヌサイル・マズラウイ（マンチェスター・ユナイテッド）

アナス・サラハエディン（PSV）

イサ・ディオプ（フラム）

シャディ・リアド（クリスタル・パレス）

ユセフ・ベラマリ（ラジャ・カサブランカ）

レドゥアン・ハルハル（メヘレン）

サガリア・エルウアディ（ゲンク）

MF

ソフィアン・アムラバト（ベティス）

イスマエル・サイバリ（PSV）

ネイル・アイナウイ（ローマ）

アイユーブ・ブアディ（リール）

アゼディン・ウナヒ（ジローナ）

サミル・ムラベト（ストラスブール）

ビラル・エルカンヌス（シュトゥットガルト）

FW

ブラヒム・ディアス（レアル・マドリー）

シェムスディン・タルビ（サンダーランド）

アユブ・カービ（オリンピアコス）

スフィアン・ラヒミ（アル・アイン）

アブデ・エザルズリ（ベティス）

ジェシム・ヤシン（ストラスブール）

アユベ・エクグヤブ（フランクフルト）

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