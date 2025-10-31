MLBワールドシリーズはAmazonで見られる？無料視聴方法まとめ

MLB（メジャーリーグ）は日本時間10月25日(土)より、ワールドシリーズが開幕する。
本記事では、Amazon Prime VideoにおけるMLBポストシーズン・ワールドシリーズの視聴方法を紹介する。
MLBポストシーズン・ワールドシリーズ2025｜大会スケジュール
MLBポストシーズンは、日本時間10月1日(水)にスタート。ワイルドカード、地区シリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズを経て各リーグの王者が決まる。全米チャンピオンを決めるワールドシリーズは、日本時間10月25日(土)から開催予定だ。対戦カードはロサンゼルス・ドジャースvsトロント・ブルージェイズとなっている。
詳細な開催日程やプレイボール時刻、全対戦カードはこちらの記事で紹介している。
- ワイルドカードシリーズ：10月1日(水)～3日(金)
- 地区シリーズ：10月5日(日)～12日(日)
- リーグチャンピオンシップシリーズ：10月13日(月)～21日(火)
- ワールドシリーズ：10月25日(土)～11月2日(日)
【無料体験】MLBワールドシリーズ2025 おすすめ視聴方法
【Amazonプライムビデオ】ドジャースのワールドシリーズ全試合配信！Amazon
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！SPOTV NOW
前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。
登録方法は以下の通り。
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。
登録方法は以下の通り。
- Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。