Tsutomu Maeda

U-NEXTボクシング5はいつ？全対戦カード・試合順・放送/配信予定

【ボクシング トリプル世界タイトルマッチ】「U-NEXT BOXING.5」の全対戦カード・試合順は？大会日程や開始時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法も紹介。

「U-NEXT BOXING.5」が、2026年3月15日(日)に行われる。

本記事では、「U-NEXT BOXING.5」の日程、対戦カード、放送予定などを紹介している。

「U-NEXT BOXING.5」の開催日・開始時刻

日本人選手が出場する世界タイトルマッチ3試合が行われる「U-NEXT BOXING.5」は、 横浜BUNTAIで2026年3月15日(日)に開催。大会は開場が15:00、イベント開始が16:00に予定されている。

「U-NEXT BOXING.5」の対戦カード・試合順

「U-NEXT BOXING.5」では、メインイベントとしてWBA世界バンタム級挑戦者決定戦のノニト・ドネアvs増田 陸を開催。WBC世界ライトフライ級タイトルマッチでは岩田翔吉がノックアウトCPフレッシュマート、WBO世界フライ級タイトルマッチでは飯村樹輝弥がアンソニー・オラスクアガに挑む。また、WBA世界ミニマム級タイトルマッチの松本流星vs高田勇仁も開催予定だ。

試合の対戦カードは以下の通り。

試合順対戦カードタイトル
-ノニト・ドネア
vs
増田陸		WBA世界バンタム級
挑戦者決定戦
-ノックアウトCPフレッシュマート
vs
岩田翔吉		WBC世界ライトフライ級
タイトルマッチ
-アンソニー・オラスクアガ
vs
飯村樹輝弥		WBO世界フライ級
タイトルマッチ
-松本流星
vs
高田勇仁		WBA世界ミニマム級
タイトルマッチ

※試合順は未発表。U-NEXT配信ページには「ほかカードあり」と記載。
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

「U-NEXT BOXING.5」の放送/配信予定

「U-NEXT BOXING.5」は、ネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。このため、その他の放送局や配信プラットフォームでの中継は予定されていない。

イベントは2026年3月15日(日)16:00開始予定で、『U-NEXT』のライブ配信は3月15日(日)15:30～大会終了時刻まで予定されている。なお、見逃し配信は準備が整い次第～2026年5月4日(月)23:59まで視聴可能だ。

「U-NEXT BOXING.5」配信情報

  • 大会日程：2026年3月15日(日)
  • 大会開始時刻：16:00予定
  • 配信プラットフォーム：U-NEXT独占配信
  • ライブ配信：15:00 配信開始｜15:30 開演予定
  • 見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～5月4日(月)23:59

「U-NEXT BOXING.5」のお得な視聴方法

unext boxing 5 20260315U-NEXT

「U-NEXT BOXING.5」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】U-NEXT BOXING 5配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

