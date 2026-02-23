Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Munetaka MurakamiGetty Images
MLB.tvでスプリングトレーニングをライブ配信！Amazon経由なら無料トライアル視聴可能
Yuta Tokuma

【2月25日】村上宗隆出場予定！マリナーズ対ホワイトソックスのテレビ放送/ネット配信・無料視聴｜MLBオープン戦2026

【メジャーリーグ 放送予定】村上宗隆出場予定！スプリングトレーニング、マリナーズvsホワイトソックスのTV中継・ネット配信予定、試合日程、視聴方法まとめ。

無料トライアルで視聴可能

MLB.tv

『MLB.tv』でドジャース戦などを日本人出場選手試合をライブ配信中！

Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！

MLB.tv

Amazonなら7日間無料トライアルあり

今すぐ視聴

MLB（メジャーリーグ）のスプリングトレーニング(オープン戦)が、日本時間2月25日(水)に開催。シアトル・マリナーズとシカゴ・ホワイトソックスが対戦する。

『MLB.tv』でオープン戦をライブ配信！Amazon経由なら無料トライアル視聴可能今すぐ視聴

本記事では、マリナーズvsホワイトソックスの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

マリナーズ対ホワイトソックス｜試合日程・開始時間

MLBスプリングトレーニングのシアトル・マリナーズvsシカゴ・ホワイトソックスは、日本時間2月25日(水)に開催される。

  • 大会：MLBスプリングトレーニング2026
  • 日時：2月25日(水)午前5:10開始予定／日本時間
  • 対戦：マリナーズvsホワイトソックス（村上宗隆 所属）

『MLB.tv』でオープン戦をライブ配信！Amazon経由なら無料トライアル視聴可能今すぐ視聴

マリナーズ対ホワイトソックス｜テレビ放送・ネット配信予定

マリナーズvsホワイトソックスは『MLB.tv』が中継・配信を行う予定だ。

『MLB.tv』は、Amazon Prime Video内のチャンネルでも視聴可能で、Amazon経由なら無料トライアルで視聴することが可能だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

『MLB.tv』でオープン戦をライブ配信！Amazon経由なら無料トライアル視聴可能今すぐ視聴

マリナーズ対ホワイトソックス｜おすすめ視聴方法

MLB.tv AmazonAmazon

Amazon『MLB.tv』なら無料トライアルで視聴可能！

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

『MLB.tv』でドジャース戦など日本人出場選手試合をライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0