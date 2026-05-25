カラオケまねきねこでCL決勝ライブビューイングを実施！那須大亮氏ら生解説

「カラオケまねきねこ」を運営する株式会社コシダカホールディングスは、チャンピオンズリーグ決勝のライブビューイングを「カラオケまねきねこ渋谷本店」で行うことを明らかにした。

欧州各リーグが終了し、2025-26シーズンもいよいよクライマックス。チャンピオンズリーグ決勝ではパリ・サンジェルマンとアーセナルが欧州頂点の座を争う。

5月31日に大一番を迎える中、カラオケまねきねこ渋谷本店ではライブビューイングを実施。那須大亮氏、河野広貴氏をゲストに迎え、生解説を行うほか、独自のエンタメプラットフォーム「E-bo（イーボ）」を通じた「WOWOWオンデマンド」配信により、高音質・大画面でのリアルタイム観戦を実現した。

先着50名限定となっており、料金は4,500円（※アルコール・ソフトドリンク飲み放題付き）となっている。

イベント詳細

名称： UEFAチャンピオンズリーグ決勝 ライブビューイング in カラオケまねきねこ渋谷本店日時： 2026年5月31日（日）00:45〜03:30頃会場： カラオケまねきねこ 渋谷本店（東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム4F）ゲスト： 那須 大亮 氏、河野 広貴 氏料金： 4,500円（税込）※アルコール・ソフトドリンク飲み放題付き定員： 限定50名様（先着順）

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