ホンダ LPGAタイランドのテレビ放送/ネット配信・日程

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「LPGAツアー」は、2月19日(木)から2月22日(日)にかけて『ホンダ LPGAタイランド』が開催される。
本記事では、2026年ホンダ LPGAタイランドの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
ホンダ LPGAタイランド2026｜開催日程
ホンダ LPGAタイランド2026は、日本時間2月19日(木)から4日間にわたってサイアムCC オールドコース(タイ)で開催。日本人選手としては、山下美夢有らが出場予定だ。
|日程(日本時間)
|ラウンド
|2/19(木)
|1日目
|2/20(金)
|2日目
|2/21(土)
|2日目
|2/22(日)
|3日目
ホンダ LPGAタイランド2026｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【2/19(木)】11:55～(LIVE)
【2/20(金)】11:55～(LIVE)
【2/21(土)】12:25～（LIVE）
【2/22(日)】12:25～（LIVE）
|ネット
ホンダ LPGAタイランド2026｜視聴方法
LPGAツアーのヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ2026は、『U-NEXT』で配信される。LPGAは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。
また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。U-NEXT
- U-NEXT『特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 「ワールドゴルフパック」に申し込む
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実
U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。
これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。
U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー
＜海外ツアー＞
●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）
●LPGAツアー（米国女子）
●DPワールドツアー（欧州男子）
●LET（欧州女子）
●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
＜海外男子メジャー大会＞
●全米プロゴルフ選手権
●全米オープンゴルフ選手権
●全英オープンゴルフ選手権
＜海外女子メジャー大会＞
●シェブロン選手権
●全米女子プロゴルフ選手権
●全米女子オープン
●エビアン選手権
●AIG全英女子オープン
＜その他＞
●TGL
●ニュージーランドオープン
●各海外ツアーの過去大会映像
※本ページに記載の情報は、2026年2月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。